https://ria.ru/20220608/baykal-1793898834.html

На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы

На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы - РИА Новости, 08.06.2022

На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы

Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, сообщается на странице в "ВКонтакте" Байкальского... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:10

2022-06-08T10:10

2022-06-08T10:27

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КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, сообщается на странице в "ВКонтакте" Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Седьмого июня поступило сообщение о том, что в районе мыса Хобой на острове Ольхон пропал мужчина. Четыре спасателя прибыли к месту происшествия на автомобиле "УАЗ Хантер", встретились с сотрудниками полиции. Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб", — говорится в сообщении.Им оказался житель Калининграда 1983 года рождения. По данным очевидцев, накануне в поселке Хужир он познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой мужчина отошел, чтобы сделать кадры, затем его не видели.Спасатели транспортировали тело погибшего до паромной переправы и там передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.

https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, калининград, ольхон, байкал, иркутская область, новости - туризм, туристы