10:10 08.06.2022 (обновлено: 10:27 08.06.2022)
На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы
Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, сообщается на странице в "ВКонтакте" Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
"Седьмого июня поступило сообщение о том, что в районе мыса Хобой на острове Ольхон пропал мужчина. Четыре спасателя прибыли к месту происшествия на автомобиле "УАЗ Хантер", встретились с сотрудниками полиции. Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб", — говорится в сообщении.
Им оказался житель Калининграда 1983 года рождения. По данным очевидцев, накануне в поселке Хужир он познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой мужчина отошел, чтобы сделать кадры, затем его не видели.
Спасатели транспортировали тело погибшего до паромной переправы и там передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.
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