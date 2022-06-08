Рейтинг@Mail.ru
На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220608/baykal-1793898834.html
На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы
На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы - РИА Новости, 08.06.2022
На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы
Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, сообщается на странице в "ВКонтакте" Байкальского... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:10
2022-06-08T10:27
туризм
туризм
калининград
ольхон
байкал
иркутская область
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783366259_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_437149f7d60401ea3b3f0873ea63a2c6.jpg
КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, сообщается на странице в "ВКонтакте" Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ."Седьмого июня поступило сообщение о том, что в районе мыса Хобой на острове Ольхон пропал мужчина. Четыре спасателя прибыли к месту происшествия на автомобиле "УАЗ Хантер", встретились с сотрудниками полиции. Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб", — говорится в сообщении.Им оказался житель Калининграда 1983 года рождения. По данным очевидцев, накануне в поселке Хужир он познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой мужчина отошел, чтобы сделать кадры, затем его не видели.Спасатели транспортировали тело погибшего до паромной переправы и там передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.
https://ria.ru/20220519/sochi-1789555481.html
калининград
ольхон
байкал
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783366259_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8cbc85906d832583a13e15c54589b2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, калининград, ольхон, байкал, иркутская область, новости - туризм, туристы
10:10 08.06.2022 (обновлено: 10:27 08.06.2022)
 
На Байкале турист из Калининграда сорвался со скалы

Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкОстров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Турист из Калининграда погиб, сорвавшись со скалы на острове Ольхон на Байкале в Иркутской области, сообщается на странице в "ВКонтакте" Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
"Седьмого июня поступило сообщение о том, что в районе мыса Хобой на острове Ольхон пропал мужчина. Четыре спасателя прибыли к месту происшествия на автомобиле "УАЗ Хантер", встретились с сотрудниками полиции. Под скалистым обрывом высотой 60-80 метров обнаружили тело пропавшего мужчины. В результате падения он погиб", — говорится в сообщении.
Им оказался житель Калининграда 1983 года рождения. По данным очевидцев, накануне в поселке Хужир он познакомился с группой туристов и поехал с ними на экскурсию. На мысе Хобой мужчина отошел, чтобы сделать кадры, затем его не видели.
Спасатели транспортировали тело погибшего до паромной переправы и там передали сотрудникам полиции поселка Сахюрта.
Вид с горы Большой Ахун на город Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 18:18Туризм
В Сочи 61-летняя туристка сорвалась со скалы
 
ТуризмТуризмКалининградОльхонБайкалИркутская областьНовости - Туризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала