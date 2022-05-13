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Турист из Петербурга утонул во время сплава на Алтае - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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Турист из Петербурга утонул во время сплава на Алтае
Турист из Петербурга утонул во время сплава на Алтае - РИА Новости, 13.05.2022
Турист из Петербурга утонул во время сплава на Алтае
Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава в горах Алтая туриста из Санкт-Петербурга, группа не регистрировалась в МЧС, сообщают в СУСК по Республике... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:43
2022-05-13T14:43
туризм
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
кош-агачский район
горно-алтайск
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БАРНАУЛ, 13 мая — РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава в горах Алтая туриста из Санкт-Петербурга, группа не регистрировалась в МЧС, сообщают в СУСК по Республике Алтай."Проводится проверка по факту несчастного случая с туристом из Санкт-Петербурга, который выпал из лодки во время сплава по горной реке Аргут в Кош-Агачском районе и утонул. Тело обнаружено. Оно доставлено в Горно-Алтайск для осмотра и судебно-медицинской экспертизы", — говорится в релизе.Группа туристов, в которую входил житель Санкт-Петербурга, не была зарегистрирована. Путешественники сплавлялись самостоятельно, без обращения к опытным инструкторам и профильным фирмам. О происшествии они сообщили только спустя двое суток, так как в районе сплава отсутствовала связь и пешие тропы.На поиски 11 мая вылетел вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Туриста искали 12 спасателей, а также специалист беспилотных авиационных систем, они обследовали около 70 километров.
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туризм, новости - туризм, санкт-петербург, кош-агачский район, горно-алтайск
14:43 13.05.2022
 
Турист из Петербурга утонул во время сплава на Алтае

Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава в горах Алтая туриста из Петербурга

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРека Аргут в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Река Аргут в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 13 мая — РИА Новости. Спасатели нашли тело пропавшего во время сплава в горах Алтая туриста из Санкт-Петербурга, группа не регистрировалась в МЧС, сообщают в СУСК по Республике Алтай.
"Проводится проверка по факту несчастного случая с туристом из Санкт-Петербурга, который выпал из лодки во время сплава по горной реке Аргут в Кош-Агачском районе и утонул. Тело обнаружено. Оно доставлено в Горно-Алтайск для осмотра и судебно-медицинской экспертизы", — говорится в релизе.
Группа туристов, в которую входил житель Санкт-Петербурга, не была зарегистрирована. Путешественники сплавлялись самостоятельно, без обращения к опытным инструкторам и профильным фирмам. О происшествии они сообщили только спустя двое суток, так как в районе сплава отсутствовала связь и пешие тропы.
На поиски 11 мая вылетел вертолет Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Туриста искали 12 спасателей, а также специалист беспилотных авиационных систем, они обследовали около 70 километров.
Рафтинг по горной реке, Алтай - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 11:06Туризм
На Алтае во время сплава по горной реке пропал турист
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмСанкт-ПетербургКош-Агачский районГорно-Алтайск
 
 
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