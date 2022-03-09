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Туризм
https://ria.ru/20220309/lavina-1777213249.html
Под лавиной в Бурятии погиб турист
Под лавиной в Бурятии погиб турист - РИА Новости, 09.03.2022
Под лавиной в Бурятии погиб турист
Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T06:32
2022-03-09T10:27
происшествия
красноярск
россия
республика бурятия
туризм
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В ведомстве уточнили, что в данный момент спутниковая связь с заявителем прервалась.После уточнения информации о месте происшествия спасатели организуют поисковые работы.
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происшествия, красноярск, россия, республика бурятия, новости - туризм
06:32 09.03.2022 (обновлено: 10:27 09.03.2022)
 
Под лавиной в Бурятии погиб турист

В горах Бурятии незарегистрированная группа туристов попала под лавину, один человек погиб

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Улан-Удэ с Лысой горы
Вид на Улан-Удэ с Лысой горы - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Вид на Улан-Удэ с Лысой горы. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"Вчера вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на перевале Пушкина Окинского района сошла снежная масса. По информации заявителя, в результате схода снежных масс один турист из незарегистрированной туристической группы погиб", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в данный момент спутниковая связь с заявителем прервалась.
После уточнения информации о месте происшествия спасатели организуют поисковые работы.
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