https://ria.ru/20220309/lavina-1777213249.html
Под лавиной в Бурятии погиб турист
Под лавиной в Бурятии погиб турист - РИА Новости, 09.03.2022
Под лавиной в Бурятии погиб турист
Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T06:32
2022-03-09T06:32
2022-03-09T10:27
происшествия
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россия
республика бурятия
туризм
новости - туризм
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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В ведомстве уточнили, что в данный момент спутниковая связь с заявителем прервалась.После уточнения информации о месте происшествия спасатели организуют поисковые работы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярск, россия, республика бурятия, новости - туризм
06:32 09.03.2022 (обновлено: 10:27 09.03.2022)
Под лавиной в Бурятии погиб турист
В горах Бурятии незарегистрированная группа туристов попала под лавину, один человек погиб
КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
"Вчера вечером в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на перевале Пушкина Окинского района сошла снежная масса. По информации заявителя, в результате схода снежных масс один турист из незарегистрированной туристической группы погиб", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в данный момент спутниковая связь с заявителем прервалась.
После уточнения информации о месте происшествия спасатели организуют поисковые работы.