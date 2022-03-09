https://ria.ru/20220309/lavina-1777213249.html

Под лавиной в Бурятии погиб турист

Под лавиной в Бурятии погиб турист - РИА Новости, 09.03.2022

Под лавиной в Бурятии погиб турист

Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T06:32

2022-03-09T06:32

2022-03-09T10:27

происшествия

красноярск

россия

республика бурятия

туризм

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 9 мар — РИА Новости. Незарегистрированная группа туристов попала под лавину в Окинском районе Бурятии, один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В ведомстве уточнили, что в данный момент спутниковая связь с заявителем прервалась.После уточнения информации о месте происшествия спасатели организуют поисковые работы.

https://ria.ru/20220221/sneg-1774049001.html

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россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, красноярск, россия, республика бурятия, новости - туризм