https://ria.ru/20230821/kollektor-1891249826.html

Тело уже третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы

Тело уже третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы - РИА Новости, 21.08.2023

Тело уже третьего человека нашли в коллекторе в центре Москвы

Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.08.2023

2023-08-21T12:35

2023-08-21T12:35

2023-08-21T17:59

происшествия

москва

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Спасатели обнаружили тело погибшего мужчины в коллекторе возле Павелецкого вокзала в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В 05:35 в районе Павелецкого вокзала из коллектора вытащили тело мужчины", — сказал собеседник агентства.Он не уточнил возраст и личность погибшего. По словам представителя экстренных служб, на участие в экскурсии записались более 20 человек, но после прогноза о сильном ливне большинство из них отказались от мероприятия."На экскурсию по подземным коллекторам пришли восемь человек. <...> Остальных ищут", — добавил собеседник агентства.Это уже третий случай со вчерашнего вечера. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, также нашли тела юноши и девушки. По информации "Известий", погибших подростков-диггеров, которые были на экскурсии по подземным коммуникациям, обнаружили в Москве-реке. Вечером достали тело 15-летней девушки, ближе к утру — 17-летнего юноши. Их вынесло в реку из коллектора в районе парка "Зарядье". По данным издания, на экскурсии они были со своим дядей. Подтверждением этой информации РИА Новости не располагает. Как рассказал агентству диггер Даниил Давыдов, в коллекторе Неглинки есть два убежища, но в них не удалось никого обнаружить."Если правильно оценить ситуацию, я думаю, что можно было укрыться. Я вчера, узнав из СМИ о том, что произошло, первым делом выехал в коллектор Неглинки, прошел его, еще уровень (воды. — Прим. ред.) был большой. Я надеялся, что еще, может быть, удастся обнаружить там живых. Там есть две точки укрытия, но там никого не оказалось", — заявил он.Давыдов уточнил, что в одном месте укрытие представляет собой помещение над коллектором, которое не затапливается, в другом — выведенный из эксплуатации участок коллектора, куда также не поступает вода с поверхности.По словам диггера, он спустился с коллегами в коллектор Неглинки примерно через полтора-два часа после первых сообщений о погибшем участнике экскурсии."Те участки, куда они могли дойти пешком, мы проверили. Тот участок, который мы не проверяли — это район парка "Зарядье", но туда их могло унести только потоком, в бессознательном состоянии", — отметил он.Давыдов добавил, что у группы было всего 15-20 минут на спасение, но для этого проводник должен был заранее увидеть увеличение уровня воды.Из-за случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.Накануне в Москве прошли мощные ливни. Всего выпало около трети месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20230821/diggery-1891255578.html

https://ria.ru/20230821/nakazanie-1891267589.html

https://ria.ru/20230821/ekskursii-1891243379.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, гибель участников экскурсии по московскому подземелью