https://ria.ru/20230806/kruizy-1888218801.html

Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать

Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать - РИА Новости, 06.08.2023

Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать

Сегодня отмечают День железнодорожника, а РЖД в этом году еще и празднует 20-летие. О том, как поезда стали не только средством передвижения, чем помогли... РИА Новости, 06.08.2023

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:00

2023-08-06T08:09

туризм

маршруты - туризм

москва

россия

санкт-петербург

федеральная пассажирская компания

siemens

трансмашхолдинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888214086_0:143:3159:1921_1920x0_80_0_0_013d75808747d70dba1987322a3f03cc.jpg

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. Сегодня отмечают День железнодорожника, а РЖД в этом году еще и празднует 20-летие. О том, как поезда стали не только средством передвижения, чем помогли санкции, а также о самых интересных туристических маршрутах от Сибири до Абхазии — в материале РИА Новости.Пути историиОтмечать праздник начали еще в конце XIX века, 30 октября: именно в этот день в 1837 году отправился первый поезд по прогулочному маршруту Царское Село — Санкт-Петербург.В 1896-м торжество перенесли на 25 июня, когда погода позволяет массовые народные гуляния, приурочив дату ко дню рождения Николая I. Именно во времена его правления были построены первые магистрали, в том числе Санкт-Петербург — Москва.После революции праздник отменили, и вернулся он только в 1936-м по приказу Сталина. До 1940-го отмечали 30 июля, но потом передвинули на август, первое воскресенье — тогда единственный выходной день на неделе.Футурологи ошиблисьС появлением массовой гражданской авиации пассажирским поездам прочили исчезновение, называя их пережитком прошлого. Но отрасль в России бурно развивается, особенно сейчас, когда часть аэропортов юга закрыта. Санкции тоже помогли: аналоги немецкого Siemens в России, как выяснилось, делать умеют.Новые вагоны строят в стране давно. Основной разработчик и производитель — "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Традиционно поездам дают "птичьи" названия: "Кукушка", "Дятел", "Стриж", "Сокол", "Орлан", "Иволга", "Сапсан", "Ласточка". И даже "Попугай" — его разработали еще в 1988-м. У этого состава яркая расцветка: голубой, синий и контрастные вкрапления красного.Сегодня вагоны соответствуют требованиям современных пассажиров, которые хотят не просто быстро добираться до пункта назначения, но и ехать с комфортом, подчеркивает в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. Достаточное количество розеток, зарядок для гаджетов, биотуалетов, никого уже не удивишь душем и микроволновкой, а угольные титаны сменились термопотами и кулерами.У проводника можно приобрести не только чай (со знаменитым подстаканником), но и дорожные товары, а также мерч."Пять звезд" и даже вышеПервым частным пассажирским поездом категории люкс стал "Гранд-Экспресс" между Петербургом и Москвой, запустили его 15 июля 2005 года. Плацкартных мест там нет. Он изначально задумывался как фешенебельный отель на колесах — с соответствующими ценами, дизайном и обслуживанием.В 2023-м состав прошел ребрендинг: изменили интерьер всех купе, люксов и ливрею вагонов. Стоимость билетов зависит от класса обслуживания.Еще один частный перевозчик, "Тверской экспресс", запустил в 2006-м поезд "Мегаполис" повышенной комфортности . А в июле 2023-го — "Ночной экспресс" с впечатляющим стильным черно-золотым узором из лун и звезд, лаундж-дизайном, премиальным постельным бельем и люксовыми принадлежностями. Оба следуют по популярному маршруту Москва — Санкт-Петербург.Пожалуй, самый роскошный поезд в России — транссибирский экспресс "Золотой орел", датой рождения которого считается апрель 2007-го. Здесь все тщательно продумано для туристических и деловых поездок по самой длинной железнодорожной магистрали в мире. Стоимость билета может превышать один миллион рублей на человека. Компания уже давно вышла за пределы Транссиба — пассажиров возят практически по всей России (в том числе по БАМу) и за рубеж.Отель на колесахЖелезнодорожные круизы последние пару лет — на пике популярности. "Всегда завидовала автомобилистам, которые могут сесть в машину и ехать по какому-то маршруту, осматривая достопримечательности. Хорошо, что железнодорожники придумали для "безлошадных" такие туры. Я уже побывала в нескольких и планирую продолжить. Это уникальная возможность изучить свою страну", — говорит путешественница Наталья Смирнова.Из плюсов: не нужно заморачиваться с поиском жилья, бегать с чемоданами, да и вид за окном меняется. Изобретение не новое: еще в советское время были, например, "Поезда здоровья", которые колесили по популярным маршрутам с экскурсиями, останавливаясь на день в специальных пунктах с бытовыми удобствами."Формат позволяет днем осматривать новые города, а вечером возвращаться и полноценно отдыхать. В составы туристических поездов включаются современные вагоны, где предусмотрено все необходимое для комфортного путешествия. А в пути следования о пассажирах заботятся лучшие сотрудники", — прокомментировали в пресс-службе ФПК.Первым туристическим ретропоездом, который создал холдинг РЖД, стал "Рускеальский экспресс" на паровозной тяге. В дебютный рейс он отправился 1 июня 2019 года и по сей день пользуется ажиотажным спросом.В 2020-м появился ретропоезд "Сочи". По маршруту Туапсе — Сочи — Гагра он курсирует с конца апреля — начала мая по начало ноября и в новогодние праздники. Основная особенность в том, что вагоны выполнены в стилистике 1980-х, при этом состав полностью соответствует современным требованиям комфорта."Важно, что на границе с Абхазией не нужно выходить из поезда и покидать места для прохождения таможенного контроля", — отмечает пресс-служба ФПК.Про новинки и хитыКоличество туристических составов увеличивается. Сейчас предлагается более 25 различных проектов — и круглогодичные ("В Карелию", "Серебряный маршрут"), и сезонные ("Жемчужина Кавказа" по пяти южным республикам).Есть и "событийные" составы. Например, "Ко Дню Победы" — к местам боевой славы и мемориалам Великой Отечественной войны или "Цветущая степь", который доступен только в сезон тюльпанов в Калмыкии.Большой интерес вызывают туры в Карелию, на юг России и в города Русского Севера. Места в такие поезда, как правило, раскупаются задолго до даты отправления. "Чтобы найти нужные билеты по выгодной цене, следует озаботиться организацией путешествия по меньшей мере за три-четыре недели, а еще лучше — за пару месяцев", — советуют эксперты АТОР."В этом году появились новинки. Это эногастрономический круиз "К виноградникам у моря" по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва, где предлагают дегустации. Туристы посещают, например, Абрау-Дюрсо, Chateau Tamagne и "Мысхако". А еще "Грушинский экспресс", который вез из Санкт-Петербурга и Москвы на популярный фестиваль авторской песни", — рассказывают в пресс-службе ФПК.В первое путешествие 4 августа отправился туристический поезд "В долину лотосов". Маршрут Москва — Верхний Баскунчак — Астрахань — Москва рассчитан на четыре дня. За это время туристы могут не только полюбоваться знаменитыми цветами в дельте Волги, но и ознакомиться с культурой и архитектурой столицы области, отведать арбузов и рыбы, искупаться в соленом озере Баскунчак."В ноябре туристов ждут новые предложения. К примеру, увидеть суровую красоту Русского Севера, отправившись в поездку в круиз "К северному сиянию" сообщением Москва — Петрозаводск — Мурманск — Вологда — Москва", — говорят в пресс-службе ФПК.Частные перевозчики тоже организуют такие поездки. Они бывают комбинированные — с проживанием в отелях и питанием в ресторанах. Стоимость — от 20 тысяч до миллиона рублей на человека в зависимости от программы и категории обслуживания.

https://ria.ru/20230102/passazhiry-1842805538.html

https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html

москва

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

маршруты - туризм, москва, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, siemens, трансмашхолдинг, туризм, отдых в россии, ржд, ласточка (поезд), достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть