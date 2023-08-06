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Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать - РИА Новости, 06.08.2023
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Туризм
 
08:00 06.08.2023 (обновлено: 08:09 06.08.2023)
https://ria.ru/20230806/kruizy-1888218801.html
Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать
Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать - РИА Новости, 06.08.2023
Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать
Сегодня отмечают День железнодорожника, а РЖД в этом году еще и празднует 20-летие. О том, как поезда стали не только средством передвижения, чем помогли... РИА Новости, 06.08.2023
2023-08-06T08:00
2023-08-06T08:09
туризм
маршруты - туризм
москва
россия
санкт-петербург
федеральная пассажирская компания
siemens
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. Сегодня отмечают День железнодорожника, а РЖД в этом году еще и празднует 20-летие. О том, как поезда стали не только средством передвижения, чем помогли санкции, а также о самых интересных туристических маршрутах от Сибири до Абхазии — в материале РИА Новости.Пути историиОтмечать праздник начали еще в конце XIX века, 30 октября: именно в этот день в 1837 году отправился первый поезд по прогулочному маршруту Царское Село — Санкт-Петербург.В 1896-м торжество перенесли на 25 июня, когда погода позволяет массовые народные гуляния, приурочив дату ко дню рождения Николая I. Именно во времена его правления были построены первые магистрали, в том числе Санкт-Петербург — Москва.После революции праздник отменили, и вернулся он только в 1936-м по приказу Сталина. До 1940-го отмечали 30 июля, но потом передвинули на август, первое воскресенье — тогда единственный выходной день на неделе.Футурологи ошиблисьС появлением массовой гражданской авиации пассажирским поездам прочили исчезновение, называя их пережитком прошлого. Но отрасль в России бурно развивается, особенно сейчас, когда часть аэропортов юга закрыта. Санкции тоже помогли: аналоги немецкого Siemens в России, как выяснилось, делать умеют.Новые вагоны строят в стране давно. Основной разработчик и производитель — "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Традиционно поездам дают "птичьи" названия: "Кукушка", "Дятел", "Стриж", "Сокол", "Орлан", "Иволга", "Сапсан", "Ласточка". И даже "Попугай" — его разработали еще в 1988-м. У этого состава яркая расцветка: голубой, синий и контрастные вкрапления красного.Сегодня вагоны соответствуют требованиям современных пассажиров, которые хотят не просто быстро добираться до пункта назначения, но и ехать с комфортом, подчеркивает в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. Достаточное количество розеток, зарядок для гаджетов, биотуалетов, никого уже не удивишь душем и микроволновкой, а угольные титаны сменились термопотами и кулерами.У проводника можно приобрести не только чай (со знаменитым подстаканником), но и дорожные товары, а также мерч."Пять звезд" и даже вышеПервым частным пассажирским поездом категории люкс стал "Гранд-Экспресс" между Петербургом и Москвой, запустили его 15 июля 2005 года. Плацкартных мест там нет. Он изначально задумывался как фешенебельный отель на колесах — с соответствующими ценами, дизайном и обслуживанием.В 2023-м состав прошел ребрендинг: изменили интерьер всех купе, люксов и ливрею вагонов. Стоимость билетов зависит от класса обслуживания.Еще один частный перевозчик, "Тверской экспресс", запустил в 2006-м поезд "Мегаполис" повышенной комфортности . А в июле 2023-го — "Ночной экспресс" с впечатляющим стильным черно-золотым узором из лун и звезд, лаундж-дизайном, премиальным постельным бельем и люксовыми принадлежностями. Оба следуют по популярному маршруту Москва — Санкт-Петербург.Пожалуй, самый роскошный поезд в России — транссибирский экспресс "Золотой орел", датой рождения которого считается апрель 2007-го. Здесь все тщательно продумано для туристических и деловых поездок по самой длинной железнодорожной магистрали в мире. Стоимость билета может превышать один миллион рублей на человека. Компания уже давно вышла за пределы Транссиба — пассажиров возят практически по всей России (в том числе по БАМу) и за рубеж.Отель на колесахЖелезнодорожные круизы последние пару лет — на пике популярности. "Всегда завидовала автомобилистам, которые могут сесть в машину и ехать по какому-то маршруту, осматривая достопримечательности. Хорошо, что железнодорожники придумали для "безлошадных" такие туры. Я уже побывала в нескольких и планирую продолжить. Это уникальная возможность изучить свою страну", — говорит путешественница Наталья Смирнова.Из плюсов: не нужно заморачиваться с поиском жилья, бегать с чемоданами, да и вид за окном меняется. Изобретение не новое: еще в советское время были, например, "Поезда здоровья", которые колесили по популярным маршрутам с экскурсиями, останавливаясь на день в специальных пунктах с бытовыми удобствами.&quot;Формат позволяет днем осматривать новые города, а вечером возвращаться и полноценно отдыхать. В составы туристических поездов включаются современные вагоны, где предусмотрено все необходимое для комфортного путешествия. А в пути следования о пассажирах заботятся лучшие сотрудники&quot;, — прокомментировали в пресс-службе ФПК.Первым туристическим ретропоездом, который создал холдинг РЖД, стал "Рускеальский экспресс" на паровозной тяге. В дебютный рейс он отправился 1 июня 2019 года и по сей день пользуется ажиотажным спросом.В 2020-м появился ретропоезд "Сочи". По маршруту Туапсе — Сочи — Гагра он курсирует с конца апреля — начала мая по начало ноября и в новогодние праздники. Основная особенность в том, что вагоны выполнены в стилистике 1980-х, при этом состав полностью соответствует современным требованиям комфорта."Важно, что на границе с Абхазией не нужно выходить из поезда и покидать места для прохождения таможенного контроля", — отмечает пресс-служба ФПК.Про новинки и хитыКоличество туристических составов увеличивается. Сейчас предлагается более 25 различных проектов — и круглогодичные ("В Карелию", "Серебряный маршрут"), и сезонные ("Жемчужина Кавказа" по пяти южным республикам).Есть и "событийные" составы. Например, "Ко Дню Победы" — к местам боевой славы и мемориалам Великой Отечественной войны или "Цветущая степь", который доступен только в сезон тюльпанов в Калмыкии.Большой интерес вызывают туры в Карелию, на юг России и в города Русского Севера. Места в такие поезда, как правило, раскупаются задолго до даты отправления. "Чтобы найти нужные билеты по выгодной цене, следует озаботиться организацией путешествия по меньшей мере за три-четыре недели, а еще лучше — за пару месяцев", — советуют эксперты АТОР."В этом году появились новинки. Это эногастрономический круиз "К виноградникам у моря" по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва, где предлагают дегустации. Туристы посещают, например, Абрау-Дюрсо, Chateau Tamagne и "Мысхако". А еще "Грушинский экспресс", который вез из Санкт-Петербурга и Москвы на популярный фестиваль авторской песни", — рассказывают в пресс-службе ФПК.В первое путешествие 4 августа отправился туристический поезд "В долину лотосов". Маршрут Москва — Верхний Баскунчак — Астрахань — Москва рассчитан на четыре дня. За это время туристы могут не только полюбоваться знаменитыми цветами в дельте Волги, но и ознакомиться с культурой и архитектурой столицы области, отведать арбузов и рыбы, искупаться в соленом озере Баскунчак."В ноябре туристов ждут новые предложения. К примеру, увидеть суровую красоту Русского Севера, отправившись в поездку в круиз "К северному сиянию" сообщением Москва — Петрозаводск — Мурманск — Вологда — Москва", — говорят в пресс-службе ФПК.Частные перевозчики тоже организуют такие поездки. Они бывают комбинированные — с проживанием в отелях и питанием в ресторанах. Стоимость — от 20 тысяч до миллиона рублей на человека в зависимости от программы и категории обслуживания.
https://ria.ru/20230102/passazhiry-1842805538.html
https://ria.ru/20230422/poezda-1866964812.html
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маршруты - туризм, москва, россия, санкт-петербург, федеральная пассажирская компания, siemens, трансмашхолдинг, туризм, отдых в россии, ржд, ласточка (поезд), достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть
Туризм, Маршруты - Туризм, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Федеральная пассажирская компания, Siemens, Трансмашхолдинг, Туризм, отдых в России, РЖД, Ласточка (поезд), Достопримечательности, куда поехать, куда поехать в выходные, что посмотреть

Под стук колес. Чем хороши железнодорожные круизы и какой выбрать

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПроводник у скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Проводник у скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Светлана Давыдова. Сегодня отмечают День железнодорожника, а РЖД в этом году еще и празднует 20-летие. О том, как поезда стали не только средством передвижения, чем помогли санкции, а также о самых интересных туристических маршрутах от Сибири до Абхазии — в материале РИА Новости.

Пути истории

Отмечать праздник начали еще в конце XIX века, 30 октября: именно в этот день в 1837 году отправился первый поезд по прогулочному маршруту Царское Село — Санкт-Петербург.
В 1896-м торжество перенесли на 25 июня, когда погода позволяет массовые народные гуляния, приурочив дату ко дню рождения Николая I. Именно во времена его правления были построены первые магистрали, в том числе Санкт-Петербург — Москва.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Железная дорога на побережье Черного моря в Туапсинском районе

Железная дорога на побережье черного моря в Туапсинском районе

Железная дорога на побережье Черного моря в Туапсинском районе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы

Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы

Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 3
© iStock.com / Alex SegreРебенок в поезде
Ребенок в поезде
Ребенок в поезде
© iStock.com / Alex Segre
3 из 3

Железная дорога на побережье Черного моря в Туапсинском районе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3

Проводница в вагоне с новым интерьером в высокоскоростном поезде "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы

© РИА Новости / Илья Питалев
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2 из 3
Ребенок в поезде
© iStock.com / Alex Segre
3 из 3
После революции праздник отменили, и вернулся он только в 1936-м по приказу Сталина. До 1940-го отмечали 30 июля, но потом передвинули на август, первое воскресенье — тогда единственный выходной день на неделе.

Футурологи ошиблись

С появлением массовой гражданской авиации пассажирским поездам прочили исчезновение, называя их пережитком прошлого.
Но отрасль в России бурно развивается, особенно сейчас, когда часть аэропортов юга закрыта. Санкции тоже помогли: аналоги немецкого Siemens в России, как выяснилось, делать умеют.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Машинист перед отправлением электропоезда "Ласточка" на железнодорожном вокзале в Сочи

Машинист перед отправлением электропоезда Ласточка на железнодорожном вокзале в Сочи

Машинист перед отправлением электропоезда "Ласточка" на железнодорожном вокзале в Сочи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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1 из 4
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Пассажир двухэтажного скорого поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии

Пассажир из скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии

Пассажир двухэтажного скорого поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии

© РИА Новости / Макс Ветров
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2 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Презентация головного вагона нового поезда "Иволга 3.0" на Ярославском вокзале Москвы

Презентация головного вагона нового поезда Иволга 3.0 на Ярославском вокзале в Москве

Презентация головного вагона нового поезда "Иволга 3.0" на Ярославском вокзале Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 4
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк

Машинист "Поезда Деда Мороза" во время презентации на Казанском вокзале Москвы

Машинист Поезда Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве

Машинист "Поезда Деда Мороза" во время презентации на Казанском вокзале Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4

Машинист перед отправлением электропоезда "Ласточка" на железнодорожном вокзале в Сочи

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Пассажир двухэтажного скорого поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
2 из 4

Презентация головного вагона нового поезда "Иволга 3.0" на Ярославском вокзале Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 4

Машинист "Поезда Деда Мороза" во время презентации на Казанском вокзале Москвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Новые вагоны строят в стране давно. Основной разработчик и производитель — "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Традиционно поездам дают "птичьи" названия: "Кукушка", "Дятел", "Стриж", "Сокол", "Орлан", "Иволга", "Сапсан", "Ласточка". И даже "Попугай" — его разработали еще в 1988-м. У этого состава яркая расцветка: голубой, синий и контрастные вкрапления красного.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга в Поезде Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
Новый год в поездах встретили 75 тысяч пассажиров
2 января, 10:38
Сегодня вагоны соответствуют требованиям современных пассажиров, которые хотят не просто быстро добираться до пункта назначения, но и ехать с комфортом, подчеркивает в беседе с РИА Новости заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. Достаточное количество розеток, зарядок для гаджетов, биотуалетов, никого уже не удивишь душем и микроволновкой, а угольные титаны сменились термопотами и кулерами.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкИнтерьер вагона-ресторана первого туристического поезда "Сочи" во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе в сезоне 2023 года
Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда Сочи во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе в сезоне 2023 года - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Интерьер вагона-ресторана первого туристического поезда "Сочи" во время прибытия на железнодорожный вокзал Сочи из Туапсе в сезоне 2023 года
У проводника можно приобрести не только чай (со знаменитым подстаканником), но и дорожные товары, а также мерч.

"Пять звезд" и даже выше

Первым частным пассажирским поездом категории люкс стал "Гранд-Экспресс" между Петербургом и Москвой, запустили его 15 июля 2005 года. Плацкартных мест там нет. Он изначально задумывался как фешенебельный отель на колесах — с соответствующими ценами, дизайном и обслуживанием.
В 2023-м состав прошел ребрендинг: изменили интерьер всех купе, люксов и ливрею вагонов. Стоимость билетов зависит от класса обслуживания.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Женщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом "Гранд-Экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

Женщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом Гранд Экспресс сообщением Москва - Санкт-Петербург. Рейс поезда 17 июля - юбилейный, в честь 15-летия Гранд Экспресса

Женщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом "Гранд-Экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Владимир Песня
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1 из 4
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Замок на двери купе российского поезда "Гранд-Экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

Замок на двери купе российского поезда Гранд Экспресс сообщением Москва - Санкт-Петербург

Замок на двери купе российского поезда "Гранд-Экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Владимир Песня
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2 из 4
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Пассажиры у поезда "Гранд-Экспресс" на Московском вокзале в Санкт-Петербурге

Пассажиры у поезда Гранд-Экспресс на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.

Пассажиры у поезда "Гранд-Экспресс" на Московском вокзале в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Владимир Песня
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3 из 4
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В купе спального вагона I класса нового российского поезда класса люкс — "Гранд-экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

В купе спального вагона I класса нового российского поезда класса Люкс - Гранд-экспресс сообщением Москва - Санкт-Петербург

В купе спального вагона I класса нового российского поезда класса люкс — "Гранд-экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 4

Женщина бежит по платформе Ленинградского вокзала рядом со стоящим поездом "Гранд-Экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
1 из 4

Замок на двери купе российского поезда "Гранд-Экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 4

Пассажиры у поезда "Гранд-Экспресс" на Московском вокзале в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
3 из 4

В купе спального вагона I класса нового российского поезда класса люкс — "Гранд-экспресс" сообщением Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
4 из 4
Еще один частный перевозчик, "Тверской экспресс", запустил в 2006-м поезд "Мегаполис" повышенной комфортности . А в июле 2023-го — "Ночной экспресс" с впечатляющим стильным черно-золотым узором из лун и звезд, лаундж-дизайном, премиальным постельным бельем и люксовыми принадлежностями. Оба следуют по популярному маршруту Москва — Санкт-Петербург.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

В вагоне-ресторане первого в России частного туристического поезда, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

Первый в России частный туристический поезд

В вагоне-ресторане первого в России частного туристического поезда, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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1 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Первый в России частный туристический поезд, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

Первый в России частный туристический поезд

Первый в России частный туристический поезд, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанк

Первый в России частный туристический поезд, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

Первый в России частный туристический поезд

Первый в России частный туристический поезд, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Машинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан" на линии Санкт-Петербург — Москва

Машинист в кабине высокоскоростного поезда Сапсан на линии Санкт-Петербург-Москва

Машинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан" на линии Санкт-Петербург — Москва

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Проводница у высокоскоростного поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы по маршруту Москва — Санкт-Петербург

Проводница у высокоскоростного поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы по маршруту Москва-Санкт-Петербург

Проводница у высокоскоростного поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы по маршруту Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 5

В вагоне-ресторане первого в России частного туристического поезда, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
1 из 5

Первый в России частный туристический поезд, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
2 из 5

Первый в России частный туристический поезд, презентация которого состоялась на Белорусском вокзале

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
3 из 5

Машинист в кабине высокоскоростного поезда "Сапсан" на линии Санкт-Петербург — Москва

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 5

Проводница у высокоскоростного поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале Москвы по маршруту Москва — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Пожалуй, самый роскошный поезд в России — транссибирский экспресс "Золотой орел", датой рождения которого считается апрель 2007-го. Здесь все тщательно продумано для туристических и деловых поездок по самой длинной железнодорожной магистрали в мире. Стоимость билета может превышать один миллион рублей на человека. Компания уже давно вышла за пределы Транссиба — пассажиров возят практически по всей России (в том числе по БАМу) и за рубеж.

Отель на колесах

Железнодорожные круизы последние пару лет — на пике популярности. "Всегда завидовала автомобилистам, которые могут сесть в машину и ехать по какому-то маршруту, осматривая достопримечательности. Хорошо, что железнодорожники придумали для "безлошадных" такие туры. Я уже побывала в нескольких и планирую продолжить. Это уникальная возможность изучить свою страну", — говорит путешественница Наталья Смирнова.
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд идет по Транссибу возле зарослей иван-чая (кипрея) в западносибирской тайге в Козульском районе Красноярского края

Пассажирский поезд идёт по Транссибу возле заросли иван-чая (кипрея) в западносибирской тайге в Козульском районе Красноярского края.

Пассажирский поезд идет по Транссибу возле зарослей иван-чая (кипрея) в западносибирской тайге в Козульском районе Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 3
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Вид из окна пассажирского поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Иркутской области

Вид из окна пассажирского поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Иркутской области

Вид из окна пассажирского поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Иркутской области

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 3
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Проводник в вагоне нового скоростного поезда "Стриж", отправляющегося по маршруту Москва — Нижний Новгород с перрона Курского вокзала

Проводник в вагоне нового скоростного поезда Стриж, отправляющегося по маршруту Москва - Нижний Новгород с перрона Курского вокзала

Проводник в вагоне нового скоростного поезда "Стриж", отправляющегося по маршруту Москва — Нижний Новгород с перрона Курского вокзала

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Пассажирский поезд идет по Транссибу возле зарослей иван-чая (кипрея) в западносибирской тайге в Козульском районе Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 3

Вид из окна пассажирского поезда на Транссибирской железнодорожной магистрали в Иркутской области

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Проводник в вагоне нового скоростного поезда "Стриж", отправляющегося по маршруту Москва — Нижний Новгород с перрона Курского вокзала

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из плюсов: не нужно заморачиваться с поиском жилья, бегать с чемоданами, да и вид за окном меняется. Изобретение не новое: еще в советское время были, например, "Поезда здоровья", которые колесили по популярным маршрутам с экскурсиями, останавливаясь на день в специальных пунктах с бытовыми удобствами.
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"Формат позволяет днем осматривать новые города, а вечером возвращаться и полноценно отдыхать. В составы туристических поездов включаются современные вагоны, где предусмотрено все необходимое для комфортного путешествия. А в пути следования о пассажирах заботятся лучшие сотрудники", — прокомментировали в пресс-службе ФПК.

Первым туристическим ретропоездом, который создал холдинг РЖД, стал "Рускеальский экспресс" на паровозной тяге. В дебютный рейс он отправился 1 июня 2019 года и по сей день пользуется ажиотажным спросом.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала

Ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
Ретропоезд Рускеальский экспресс
Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Проводники ретропоезда "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы

Проводники ретропоезд Рускеальский экспресс, курсирующий по маршруту Сортавала - Горный парк Рускеала - Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы

Проводники ретропоезда "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3

Ретропоезд "Рускеальский экспресс", курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 3
Ретропоезд "Рускеальский экспресс"
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
2 из 3

Проводники ретропоезда "Рускеальский экспресс", курсирующего по маршруту Сортавала — Горный парк "Рускеала" — Сортавала, на железнодорожном вокзале Сортавалы

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 3
В 2020-м появился ретропоезд "Сочи". По маршруту Туапсе — Сочи — Гагра он курсирует с конца апреля — начала мая по начало ноября и в новогодние праздники. Основная особенность в том, что вагоны выполнены в стилистике 1980-х, при этом состав полностью соответствует современным требованиям комфорта.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Картина в вагоне нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

Картина в вагоне нового туристического поезда Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра

Картина в вагоне нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

Новый туристический поезд Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанк

Пассажирка в вагоне-ресторане нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

Пассажирка в вагоне-ресторане нового туристического поезда Сочи сообщением Туапсе – Сочи – Гагра

Пассажирка в вагоне-ресторане нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

© РИА Новости / Артур Лебедев
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3 из 3

Картина в вагоне нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Новый туристический поезд "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажирка в вагоне-ресторане нового туристического поезда "Сочи" сообщением Туапсе — Сочи — Гагра

© РИА Новости / Артур Лебедев
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"Важно, что на границе с Абхазией не нужно выходить из поезда и покидать места для прохождения таможенного контроля", — отмечает пресс-служба ФПК.

Про новинки и хиты

Количество туристических составов увеличивается. Сейчас предлагается более 25 различных проектов — и круглогодичные ("В Карелию", "Серебряный маршрут"), и сезонные ("Жемчужина Кавказа" по пяти южным республикам).
Есть и "событийные" составы. Например, "Ко Дню Победы" — к местам боевой славы и мемориалам Великой Отечественной войны или "Цветущая степь", который доступен только в сезон тюльпанов в Калмыкии.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Символ Победы — ретропоезд "Победа" прибывает на железнодорожный вокзал Новороссийска

Символ победы - ретро-поезд Победа прибывает на железнодорожный вокзал

Символ Победы — ретропоезд "Победа" прибывает на железнодорожный вокзал Новороссийска

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Люди встречают ретропоезд "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный

Люди встречают ретро-поезд Эшелон Победы на вокзале Новосибирск-Главный

Люди встречают ретропоезд "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Девушка на перроне перед посадкой в туристический поезд "Белорусский вояж" на Белорусском вокзале в Москве

Запуск туристического поезда Белорусский вояж

Девушка на перроне перед посадкой в туристический поезд "Белорусский вояж" на Белорусском вокзале в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 3

Символ Победы — ретропоезд "Победа" прибывает на железнодорожный вокзал Новороссийска

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3

Люди встречают ретропоезд "Эшелон Победы" на вокзале Новосибирск-Главный

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 3

Девушка на перроне перед посадкой в туристический поезд "Белорусский вояж" на Белорусском вокзале в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов
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3 из 3
Большой интерес вызывают туры в Карелию, на юг России и в города Русского Севера. Места в такие поезда, как правило, раскупаются задолго до даты отправления. "Чтобы найти нужные билеты по выгодной цене, следует озаботиться организацией путешествия по меньшей мере за три-четыре недели, а еще лучше — за пару месяцев", — советуют эксперты АТОР.
"В этом году появились новинки. Это эногастрономический круиз "К виноградникам у моря" по маршруту Москва — Тамань — Новороссийск — Москва, где предлагают дегустации. Туристы посещают, например, Абрау-Дюрсо, Chateau Tamagne и "Мысхако". А еще "Грушинский экспресс", который вез из Санкт-Петербурга и Москвы на популярный фестиваль авторской песни", — рассказывают в пресс-службе ФПК.
© Фото : Пресс-служба РЖДВстреча поезда
Встреча поезда
Встреча поезда
© Фото : Пресс-служба РЖД
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© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"

Пассажирка поезда

Путешествия на поездах

Пассажирка поезда

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
2 из 3
© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"

Путешествия на поездах

Путешествия на поездах

Путешествия на поездах

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
3 из 3
Встреча поезда
© Фото : Пресс-служба РЖД
1 из 3

Пассажирка поезда

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
2 из 3

Путешествия на поездах

© Фото : Пресс-служба АО "ФПК"
3 из 3
В первое путешествие 4 августа отправился туристический поезд "В долину лотосов". Маршрут Москва — Верхний Баскунчак — Астрахань — Москва рассчитан на четыре дня. За это время туристы могут не только полюбоваться знаменитыми цветами в дельте Волги, но и ознакомиться с культурой и архитектурой столицы области, отведать арбузов и рыбы, искупаться в соленом озере Баскунчак.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЦветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника
"В ноябре туристов ждут новые предложения. К примеру, увидеть суровую красоту Русского Севера, отправившись в поездку в круиз "К северному сиянию" сообщением Москва — Петрозаводск — Мурманск — Вологда — Москва", — говорят в пресс-службе ФПК.
Частные перевозчики тоже организуют такие поездки. Они бывают комбинированные — с проживанием в отелях и питанием в ресторанах. Стоимость — от 20 тысяч до миллиона рублей на человека в зависимости от программы и категории обслуживания.
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
Новые маршруты и "все включено": чем привлекают железнодорожные круизы
22 апреля, 08:00
 
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