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Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин - РИА Новости, 17.02.2023
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Туризм
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Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин - РИА Новости, 17.02.2023
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин
Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:49
2023-02-17T18:49
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туризм
новости - туризм
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КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "Железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" стартует в "высокий сезон" — 9 июня 2023 года. Маршрут продолжительностью пять дней и четыре ночи свяжет Москву, Тамань и Новороссийск", — говорится в релизе. Состав будет курсировать все лето. Пассажиры смогут дополнительно приобретать билеты на обзорные экскурсии по пути следования и знакомиться с основными достопримечательностями городов. "Путешественники смогут увидеть курортные пейзажи Краснодарского края не только из окна поезда, но и посетят экскурсии на винодельни Тамани и Новороссийска, а также дегустации и мастер-классы", — сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Краснодарский край является одним из крупнейших эногастрономических центров России. На Кубани около 50 таких объектов, 30 из них специализируется на виноделии, отмечают в пресс-службе.
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туризм, новости - туризм, москва, краснодарский край, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Краснодарский край, поезда
18:49 17.02.2023
 
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин

Из Москвы к виноградникам Кубани летом запустят туристический поезд

© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского краяКубанские виноградники
Кубанские виноградники - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" стартует в "высокий сезон" — 9 июня 2023 года. Маршрут продолжительностью пять дней и четыре ночи свяжет Москву, Тамань и Новороссийск", — говорится в релизе.
Состав будет курсировать все лето. Пассажиры смогут дополнительно приобретать билеты на обзорные экскурсии по пути следования и знакомиться с основными достопримечательностями городов.
"Путешественники смогут увидеть курортные пейзажи Краснодарского края не только из окна поезда, но и посетят экскурсии на винодельни Тамани и Новороссийска, а также дегустации и мастер-классы", — сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Краснодарский край является одним из крупнейших эногастрономических центров России. На Кубани около 50 таких объектов, 30 из них специализируется на виноделии, отмечают в пресс-службе.
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