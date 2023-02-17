https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852753485.html

Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин

Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин - РИА Новости, 17.02.2023

Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин

Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2023

2023-02-17T18:49

2023-02-17T18:49

2023-02-17T18:49

туризм

туризм

новости - туризм

москва

краснодарский край

поезда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/52/1562655282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33f091fb5fa5ac71eab435fc21758445.jpg

КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "Железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" стартует в "высокий сезон" — 9 июня 2023 года. Маршрут продолжительностью пять дней и четыре ночи свяжет Москву, Тамань и Новороссийск", — говорится в релизе. Состав будет курсировать все лето. Пассажиры смогут дополнительно приобретать билеты на обзорные экскурсии по пути следования и знакомиться с основными достопримечательностями городов. "Путешественники смогут увидеть курортные пейзажи Краснодарского края не только из окна поезда, но и посетят экскурсии на винодельни Тамани и Новороссийска, а также дегустации и мастер-классы", — сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Краснодарский край является одним из крупнейших эногастрономических центров России. На Кубани около 50 таких объектов, 30 из них специализируется на виноделии, отмечают в пресс-службе.

https://ria.ru/20230111/rzhd-1844151828.html

москва

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, краснодарский край, поезда