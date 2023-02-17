https://ria.ru/20230217/puteshestviya-1852753485.html
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин - РИА Новости, 17.02.2023
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин
Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2023
2023-02-17T18:49
2023-02-17T18:49
2023-02-17T18:49
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КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. "Железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" стартует в "высокий сезон" — 9 июня 2023 года. Маршрут продолжительностью пять дней и четыре ночи свяжет Москву, Тамань и Новороссийск", — говорится в релизе. Состав будет курсировать все лето. Пассажиры смогут дополнительно приобретать билеты на обзорные экскурсии по пути следования и знакомиться с основными достопримечательностями городов. "Путешественники смогут увидеть курортные пейзажи Краснодарского края не только из окна поезда, но и посетят экскурсии на винодельни Тамани и Новороссийска, а также дегустации и мастер-классы", — сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона. Краснодарский край является одним из крупнейших эногастрономических центров России. На Кубани около 50 таких объектов, 30 из них специализируется на виноделии, отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20230111/rzhd-1844151828.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, москва, краснодарский край, поезда
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Краснодарский край, поезда
Из Москвы на Кубань запустят туристический поезд для ценителей вин
Из Москвы к виноградникам Кубани летом запустят туристический поезд
КРАСНОДАР, 17 фев — РИА Новости. Новый туристический поезд, следующий из Москвы к виноградникам Тамани и Новороссийска, запустят летом, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Железнодорожный круиз "К виноградникам у моря" стартует в "высокий сезон" — 9 июня 2023 года. Маршрут продолжительностью пять дней и четыре ночи свяжет Москву, Тамань и Новороссийск", — говорится в релизе.
Состав будет курсировать все лето. Пассажиры смогут дополнительно приобретать билеты на обзорные экскурсии по пути следования и знакомиться с основными достопримечательностями городов.
"Путешественники смогут увидеть курортные пейзажи Краснодарского края не только из окна поезда, но и посетят экскурсии на винодельни Тамани и Новороссийска, а также дегустации и мастер-классы", — сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Краснодарский край является одним из крупнейших эногастрономических центров России
. На Кубани около 50 таких объектов, 30 из них специализируется на виноделии, отмечают в пресс-службе.