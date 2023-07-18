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Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс"

Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс" - РИА Новости, 18.07.2023

Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс"

Новый поезд "Ночной экспресс" будет ежедневно курсировать по маршруту "Москва – Санкт-Петербург" и обратно с 24 июля, сообщила "Государственная транспортная... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T13:09

2023-07-18T13:09

2023-07-18T13:10

туризм

новости - туризм

санкт-петербург

государственная транспортная лизинговая компания

гтлк

туризм

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Новый поезд "Ночной экспресс" будет ежедневно курсировать по маршруту "Москва – Санкт-Петербург" и обратно с 24 июля, сообщила "Государственная транспортная лизинговая компания". "ГТЛК передала подвижной состав пассажирской компании "Тверской экспресс" для запуска нового поезда "Ночной экспресс", который будет запущен по маршруту "Москва – Санкт-Петербург – Москва" 24 июля 2023 года", – говорится в сообщении. Поезд "Ночной экспресс" будет курсировать ежедневно. Первый отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых – категории "СВ", 10 вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга – с Ленинградского и Московского вокзалов соответственно. "Ночной экспресс" – современный ночной поезд. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав "Трансмашхолдинга", крупнейшего российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта) с соблюдением всех технических и экологических норм, действующих на российских железнодорожных дорогах. "Внешний вид поезда отличает и подчеркивает название – центральным элементом дизайна являются яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер выполнен в сдержанных пастельных тонах", – отметили в компании.

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новости - туризм, санкт-петербург, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк, туризм