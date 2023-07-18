https://ria.ru/20230718/ekspress-1884844895.html
Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс"
Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс" - РИА Новости, 18.07.2023
Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс"
Новый поезд "Ночной экспресс" будет ежедневно курсировать по маршруту "Москва – Санкт-Петербург" и обратно с 24 июля, сообщила "Государственная транспортная... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T13:09
2023-07-18T13:09
2023-07-18T13:10
туризм
новости - туризм
санкт-петербург
государственная транспортная лизинговая компания
гтлк
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156248/72/1562487230_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_9bda05e0c810fce64f6b593551b52663.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Новый поезд "Ночной экспресс" будет ежедневно курсировать по маршруту "Москва – Санкт-Петербург" и обратно с 24 июля, сообщила "Государственная транспортная лизинговая компания". "ГТЛК передала подвижной состав пассажирской компании "Тверской экспресс" для запуска нового поезда "Ночной экспресс", который будет запущен по маршруту "Москва – Санкт-Петербург – Москва" 24 июля 2023 года", – говорится в сообщении. Поезд "Ночной экспресс" будет курсировать ежедневно. Первый отправится из Санкт-Петербурга в Москву 24 июля 2023 года в 01 час 05 минут. В его составе будет 13 вагонов, два из которых – категории "СВ", 10 вагонов-купе и один штабной. Отправление поездов из Москвы и Санкт-Петербурга – с Ленинградского и Московского вокзалов соответственно. "Ночной экспресс" – современный ночной поезд. Вагоны произведены на Тверском вагоностроительном заводе (входит в состав "Трансмашхолдинга", крупнейшего российского разработчика и производителя подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта) с соблюдением всех технических и экологических норм, действующих на российских железнодорожных дорогах. "Внешний вид поезда отличает и подчеркивает название – центральным элементом дизайна являются яркие звезды на фоне ночного неба. Интерьер выполнен в сдержанных пастельных тонах", – отметили в компании.
https://ria.ru/20230718/most-1884763022.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156248/72/1562487230_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a6975baaf33842cb4b36ca2a1eebb67a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, санкт-петербург, государственная транспортная лизинговая компания, гтлк, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Государственная транспортная лизинговая компания, ГТЛК, Туризм
Между Москвой и Санкт-Петербургом запустят новый поезд "Ночной экспресс"
Ежедневный поезд "Ночной экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом запустят с 24 июля