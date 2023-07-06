https://ria.ru/20230706/pegov-1882345460.html

Дмитрий Пегов: наша цель – ездить на российских "Ласточках" и "Сапсанах"

Дмитрий Пегов: наша цель – ездить на российских "Ласточках" и "Сапсанах" - РИА Новости, 06.07.2023

Дмитрий Пегов: наша цель – ездить на российских "Ласточках" и "Сапсанах"

"Российским железным дорогам" в этом году исполнится 20 лет, и компания к юбилею сделала гигантский скачок в обновлении пассажирских вагонов и введении новых... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T09:00

2023-07-06T09:00

2023-07-06T09:00

интервью

ржд

россия

санкт-петербург

нижний новгород

siemens

уральские локомотивы

дмитрий пегов

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"Российским железным дорогам" в этом году исполнится 20 лет, и компания к юбилею сделала гигантский скачок в обновлении пассажирских вагонов и введении новых сервисов: пассажиров по железным дорогам России перевозят современные пригородные составы и дальние поезда, а "зеленые электрички" стали ретропоездами для туристов. Останется ли плацкарт в отечественных поездах, почему немецкие "вагоны-шоколадки" едут на юг, будут ли дополнительные билеты на курорты, вернут ли курение в поездах, сколько еще лет проработают "Сапсаны", и что придет им на смену, появятся ли двухэтажная "Ласточка" и поезда с караоке и СПА, а также почему "скачут" интернет и связь в пути, в интервью РИА Новости рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов. Беседовала Надежда Фролова.– Дмитрий Владимирович, как вы считаете, удалось сделать плацкарт и электрички удобными для пассажиров?– Каждый подвижной состав должен соответствовать определенной ситуации, своему времени, расстоянию, месту поездки. Электрички в 80-х годах полностью удовлетворяли потребности пассажира своего времени. Если говорить о современном подвижном составе, то, действительно, благодаря новым материалам, комплектующим, развитию промышленности, удалось сделать рывок в изготовлении нового подвижного состава. Современные поезда легче, экономичнее, долговечнее и отвечают современным запросам наших пассажиров, обеспечивая возможность предоставления всех возможных сервисов в пути, таких как Wi-Fi, интернет, зарядки, гаджеты, гигиена, питание и все, что с этим связано.Сегодня некоторые электрички мы в процессе капитального ремонта переделываем в туристические ретропоезда. Например, в зимний период между Санкт-Петербургом и Выборгом ходил стилизованный туристический поезд "Лахта", в дни Грушинского фестиваля участников мероприятия из Самары и Тольятти к Мастрюковским озёрам доставлял "Грушинский экспресс". И, поверьте, они составляли достойную конкуренцию "Ласточкам", курсирующим по тем же маршрутам, были постоянно заполнены. Так, "Грушинский экспресс" вышел на линию после капитально-восстановительного ремонта. Внутри темно-зеленых вагонов сохранились знакомые многим с детства сиденья с деревянными рейками, присутствует декоративная раскладка на потолке и окнах и так далее. При этом новые окна, современная светодиодная система освещения вагонов, USB-розетки для зарядки гаджетов, кондиционер и биотуалеты.– Вы сказали про Wi-Fi. Понятно, что качество интернета и сети зависит от вышек сотовых операторов и покрытия сети. Но пассажиры все равно жалуются РЖД на перебои в сети и в интернете. Можете сказать, когда на всей сети железных дорог будут хорошая связь и интернет?– Это зависит не столько и не только от РЖД. Если бы сотовые операторы могли завтра по щелчку расставить вышки вдоль всей железной дороги, наверное, они бы это сделали. Значит, есть свои трудности в реализации этой работы. Но даже если расставить вышки – это не значит, что все будет работать. Примером может послужить история с "Сапсаном". Когда мы его запустили – вышки были поставлены вдоль всей линии Санкт-Петербург – Москва. Дальше начались проблемы иного характера. Вообще все перестало работать. Сигнал был мощный, одна вышка мешала другой. Сотовый телефон не понимал, как переподключаться между вышками на скорости 200 километров в час. Пришлось отдельно проводить работу по настройке этой сети. Это была непростая задача.Сейчас можно, в том числе, пользоваться в поезде доступным контентом: посмотреть кино или ролики, послушать подкасты или лекции, почитать новости или книгу и так далее. Да, и на самом деле не так уже много мест, где покрытия нет. Но чем больше будет поездов, тем больше люди будут куда-то ездить. Если будет больше людей в этих локациях, операторы будут понимать, что в этом месте надо поставить вышки. Например, как это и происходит сейчас в Карелии.– Если говорить о плацкарте, то на немецком это означает плата за место в поезде, а в России это название закрепилось за определенным видом класса обслуживания. У кого-то плацкарт – это прекрасные воспоминания из юности, а у кого-то – неприятные ассоциации. Планируют ли РЖД вообще избавляться от таких вагонов и названия? Была идея переходить на эконом, бизнес…– Мне кажется, что плацкарт останется. Современные плацкартные вагоны уже не те, что были раньше, они стали более комфортными: оснащены кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с бесконтактным оборудованием, душем. А шторки, индивидуальное освещение, розетки для зарядки гаджетов позволяют пассажиру создать персональное пространство в вагоне.– Не появятся ли в поездах, как предлагали общественники, специальные места для курения или вагоны для курящих?– Нет, конечно.– Какое-то время назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила убрать из вагонов ковровые дорожки, назвав их "пылесборниками". Не осталось таких старых ковров?– Вопрос не в коврах, а в состоянии этих ковров и их обслуживании. Уже несколько лет мы используем современные материалы, прорезиненные поверхности.– То есть старых ковров уже не осталось?– В вагонах, которые находятся в постоянной эксплуатации, нет. В дополнительных, которые берем из резерва в периоды максимального спроса на перевозки, допускаю, что их можно встретить. Дело в том, что сейчас, в условиях растущего спроса на перевозки на юг, того количества вагонов, которые мы используем в обычное время, нам не хватает. Готовясь к лету, мы привели в порядок и вывели на линии все действующие пассажирские вагоны, которые в принципе есть у холдинга. Даже немецкие "Аммендорф" – так называемые "шоколадки". Это старенькие вагоны с купе, но соответствующие всем требованиям и нормам, в том числе безопасности. Там все работает, есть и кондиционеры.– Билеты на них со скидкой продаются?– Конечно, в таких вагонах всегда продаются билеты по другому тарифу – цена ниже.– Пассажиры, кстати, пишут в интернете и говорят, что билетов на юг не хватает. Есть ли такая проблема и как будет решаться этот вопрос?– Мы постоянно мониторим наличие билетов на востребованных направлениях и, при необходимости, увеличиваем количество мест в поездах за счет дополнительных вагонов, назначения дополнительных поездов, изменения периодичности курсирования существующих. Сейчас дополнительные поезда курсируют в Анапу, Новороссийск, Адлер, Кисловодск, Минеральные воды, Краснодар. Но, напомню, что в этом году наши возможности сильно ограничены масштабными работами по модернизации инфраструктуры в центральном транспортном узле. Тем не менее, делаем все возможное. Периодически добавляем поезда на юг и открываем продажу билетов с учетом возможности пропуска. Также разрабатываем новые маршруты из регионов к югу России. Вот, например, недавно назначили новый пассажирский поезд из Самары в Анапу. Это современный двухэтажный состав. Он следует с остановками в ряде крупных региональных центров, включая Саратов, Волгоград, Краснодар и другие.Также мы наблюдаем рост спроса на перевозки в Абхазию. Поэтому в дополнение ко всем уже ранее назначенным поездам в июне мы запустили еще и "Ласточки" из Сочи в Гагру. Это очень удобный и комфортабельный поезд. Прилетев в аэропорт Сочи, пассажиры пересаживаются в "Ласточку" и едут к месту отдыха в Абхазии, при этом таможенный и пограничный контроль они проходят прямо в поезде.– "Сапсаны" вернутся на маршруты в Нижний Новгород?– Как я уже говорил, у нас ремонт инфраструктуры в Московском узле. Пока "Сапсаны" просто физически невозможно пропустить через Москву и невозможно принять на Курском вокзале. Давайте вернемся к этому вопросу после запуска МЦД-3 и МЦД-4. Тогда мы посмотрим, какая возможна оптимальная схема по пропуску поездов.Но, я хочу подчеркнуть, что и сейчас у нас нет никаких проблем в перевозках между Москвой и Нижним Новгородом или между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. Пассажиров же, которые ездили на "Сапсане" по всему маршруту из Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода и обратно, было не так много.– Есть вообще шанс, что Siemens исполнит контракт по поставке последней партии "Сапсанов"?– Думаю, что нет. Выполнение контракта шло по графику. Четыре поезда мы получили, и вопросов не было. Еще пять готовых поездов стоят на заводе или в порту. Siemens не может их отправить, потому что существуют санкции ЕС, которые не позволяют поставлять инновационный подвижной состав в Россию. Выполняет ли Siemens контракт? Они его практически выполнили, но возникли другие причины, которые от компании не зависят, а зависят от руководства Евросоюза, просто заблокировавшего поставку. Я думаю, если когда-то будет принято решение отменить санкции, все это откатить назад, наверняка, Siemens захочет эти поезда РЖД поставить. Другой вопрос, захотим ли мы их брать? Может быть, к тому времени мы уже сами начнем высокоскоростные поезда делать.– Например, в авиации говорят, что иностранные самолеты, которые сейчас есть в России, мы сможем эксплуатировать до 2030 года. Сколько сможем эксплуатировать "Сапсаны"?– Срок службы "Сапсанов" – 30 лет. У нас немного все-таки другая идеология, чем в авиации, где запасные части меняются, исходя из выработанных часов, налета, взлета-посадки и так далее. Менять мы должны только расходники: колесные пары, цельнонакатанные колеса, некоторые комплектующие от токоприемника, масла, смазки и подшипники. Но, во-первых, запас этих элементов на первую партию был вперед чуть ли не на 30 лет. Они лежали на складах, ими мы сейчас и пользуемся. Мы эксплуатируем поезда, обеспечиваем их безопасность и надежность. При этом понимаем, какие узлы через какое-то время потребуют дополнительного внимания. Все они находятся в процессе локализации. Уже локализовано примерно 60-70% этих узлов. То есть мы можем в любой момент российские комплектующие поставить. Причем, их выпускает не один, а нескольких наших производителей. Например, сейчас проходят сертификацию подшипники.– Комплектующие, которые для "Сапсанов" начали локализовать российские предприятия, уже используются при техобслуживании?– Частично. Например, это смазки и масла, подшипники и колеса. Сейчас локализуются даже тяговые двигатели. Причем это как бы про запас. В принципе тяговые двигатели не должны выходить из строя, но мы считаем: пусть у нас в запасе будут. Плюс будет компетенция, которую потом можно применить на нашем новом скоростном поезде.– С поставками электроники для "Сапсана" нет проблем?– "Сапсан" сделан достаточно надежно, и с 2009 года не было такого, чтобы электроника вышла из строя и нужно везти новые блоки. Может быть, это и начнется условно еще через 10 лет. Но к тому времени мы уже точно будем готовы.– Техобслуживанием "Ласточек" и "Сапсанов" с лета 2022 года занимается российская компания – "внучка" РЖД. Нет проблем с обслуживанием этих поездов? Там сейчас работают специалисты, которые и раньше участвовали в процессе?– С обслуживанием все нормально. Изначально им занималась российская компания под руководством Siemens. Сегодня весь обслуживающий поезда технический персонал Siemens переведен в новую отечественную компанию. Он продолжает выполнять те же самые функции. Никаких проблем нет. Мы продолжаем работать и справляемся со всеми задачами.– Как удалось так быстро создать полностью отечественную "Ласточку" и почему рабочее название "Восток"?– Изначально, когда производили "Ласточку" еще вместе с Siemens, существовала очень большая потребность в отдельном типе этого поезда переменного тока с возможностью высадки на низкие платформы, которые очень распространены за Уралом. Поэтому мы поставили задачу "Уральским локомотивам" разработать поезд для эксплуатации на востоке России. При этом пассажиры, которые будут ездить в этих поездах, не должны платить за функционал, который не нужен. То есть за схему постоянного тока. Мы предложили заводу сделать "Ласточку" для Восточной части России. Так и появилось рабочее название "Восток". После ухода компании Siemens из российского проекта завод "Уральские локомотивы" стал самостоятельно дальше разрабатывать этот поезд. Поскольку производство выпускаемых совместно с Siemens "Ласточек" (назовем их 1.0), по сути дела, прекратилось, было решено не ограничиваться "Ласточкой" только для Востока, а сделать полностью свою собственную. Теперь у нас будет "Ласточка", которая на 100% с запчастями из России и сделана в России. Я бы, все-таки, применял слово "Восток" к той первой задумке. А эту новую пока будем называть "Ласточка 2.0".– Где планируется эксплуатировать первые новые "Ласточки"?– Самым логичным вариантом мы считаем Урал, возле города Екатеринбург. Потому что рядом есть завод-производитель, который всегда может вылечить "детские болезни", либо помочь с эксплуатацией.– Во времена работы с Siemens с "Уральскими локомотивами" обсуждалось создание двухэтажных "Ласточек". Что с этим проектом?– Если мы победим сейчас "Ласточку 1.0" и сделаем "Ласточку 2.0", то потом придем, конечно же, опять к логике изготовления этого поезда в два этажа. Двухэтажная "Ласточка" планировалась как конструктор. То есть схема вагона, стеновые панели и все остальное разрабатывалось так, чтобы можно было оборудовать ее внутри по желанию заказчика. Например, для пригородных компаний – с сидячими местами, для дальнего следования – со спальными купе и так далее.– РЖД последние годы активно развивают турпоезда. Планирует ли холдинг такие составы, скажем, со стеклянным потолком, СПА или открытой площадкой?– РЖД уже разработали экскурсионный "обзорный вагон" для ретро и туристических поездок по видовым маршрутам. В конце мая Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО "Вагонреммаш" – передал нам первый такой вагон. Еще два будут готовы в самое ближайшее время. Первый "обзорный вагон" включен в состав туристического поезда на паровозной тяге "Ладожская Нерпочка", который с июня курсирует по маршруту Сортавала (вокзал) – Сортавала о.п. Валаамский причал. Всех секретов и планов производителей и заказчиков раскрывать не буду, но можно рассказать, что в разработке есть такие вагоны как СВ с душем, "вагон-СПА", вагон "Тренажерный зал", "Бар-караоке" и "Кукольный театр – кинотеатр".– РЖД пару лет назад говорили, что первые вагоны с местами-капсулами повезут пассажиров в 2023 году? Эти сроки в силе?– Ситуация с того времени изменилась. Конечно же, работа в этом направлении ведется, но сроки по понятным причинам изменились. Сейчас производители подвижного состава восстанавливают производство вагонов ранее уже выпускавшихся, но с новыми, полностью российскими, комплектующими. Поезд состоит из ряда элементов, некоторые из которых были импортные. Просто взять и поставить вместо них российские элементы невозможно. Это циклы испытаний, определенные требования, получение сертификатов. Эти циклы иногда затягиваются по времени. Ожидаем, что в четвертом квартале будет готов полностью российский двухэтажный поезд. Потом наладим производство и полностью российских капсульных вагонов. От этой идеи мы не отказываемся.– Испытывают ли в целом российские производители пассажирских поездов проблемы с дефицитом импортных комплектующих для выпуска пассажирских поездов?– На начало 2022 года уровень локализации производства пассажирских вагонов локомотивной тяги составлял 85-94% в зависимости от модели. В прошлом году ФПК и Тверской завод начали работу по импортозамещению в конструкциях пассажирских вагонов. В первую очередь речь идет об электрооборудовании и установках кондиционирования воздуха. Сейчас для почти 97% импортных комплектующих подобраны качественные аналоги отечественного производства. Оставшаяся часть изделий имеется на складах поставщиков на территории России.Уровень локализации отечественных скоростных поездов "Ласточка" порядка 90% и говорить о каком-либо существенном дефиците комплектующих для производства поездов не приходится. В планах – дальнейшее повышение уровня локализации и полный уход от импортной зависимости. Наша ключевая задача ездить на отечественных скоростных и высокоскоростных электропоездах, и в этом направлении сейчас ведется большая работа.– Сейчас очень много внимания уделяется беспилотным технологиям. Тестируется на МЦК "Ласточка". Когда беспилотные пассажирские поезда могут появиться на дальних маршрутах?– Такие технологии для железнодорожного транспорта разрабатываются впервые и имеют право на существование при гарантии безопасности и доказанности заявленных эффектов. На МЦК это стало возможным с учетом особенностей инфраструктуры, компактного расположения, наличия периметрального ограждения, ограничивающего доступ на пути. Все эти факторы, конечно, отличаются от специфики дальних маршрутов. Поэтому говорить о запуске беспилотных поездов на дальних маршрутах пока преждевременно.– РЖД недавно стали переходить на печать билетов на чековой ленте вместо привычных бежевых бланков. Будет ли вообще отказ от бумажной формы билета?– Мы делаем покупку билетов на поезда максимально удобной и доступной для пассажиров, предлагаем им пользоваться электронными сервисами и покупать билеты в три клика. Идеально вообще отказаться от бумажных билетов. Я не понимаю, для чего они некоторым людям необходимы. Сейчас человек, купив билет, может просто прийти к своему поезду, показать паспорт и все. Если же билет нужен для отчета по командировке, то при покупке в кассе выдается распечатка с чековой ленты перевозчика и фискальный чек, а если билет покупается онлайн на сайте РЖД или в приложении "РЖД Пассажирам", то билет предлагается распечатать или прислать на электронную почту, также на почту высылается и фискальный чек.– Неоднократно замечала, что вы лично отправляетесь в первый рейс при запуске какого-либо нового маршрута вместе с остальными пассажирами. Зачем?– Потому что надо посмотреть, как все работает, пообщаться с пассажирами и узнать их мнение о новом маршруте или сервисе, чтобы при необходимости, принять какие-то корректирующие меры. Например, после некоторых первых поездок коренным образом корректировалось расписание поездов. Запускали, например, "Нерпочку" в Сортавале, и две женщины едва успели на нее с "Ласточки", прибывшей из Санкт-Петербурга. Стыковка была хорошо продумана, но туристы – это особый вид пассажиров. Они едут за впечатлениями от новых локаций. Их отдых начинается в поезде, попадая в который, они забывают про контроль времени. А потому и на пересадку им нужно больше времени, чтобы успеть сфотографироваться, купить сувениры, воду и так далее. Это банальный пример, и таких – миллион.– У РЖД разнообразный модельный ряд пассажирских поездов в парке. Но столкнулась с тем, что в детских магазинах или маркеплейсах не продаются игрушечные пассажирские поезда, которые ездят в России. Есть ли в планах компании запустить продажу таких игрушек?– Мы подумаем.

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https://ria.ru/20190115/1549369641.html

https://ria.ru/20230608/gagra-1877006404.html

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https://ria.ru/20230627/razbiratelstva-1880767629.html

https://ria.ru/20230425/lastochka-1867646239.html

https://ria.ru/20201119/vagon-1585287805.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230426/mtsk-1867905771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ржд, россия, санкт-петербург, нижний новгород, siemens, уральские локомотивы, дмитрий пегов