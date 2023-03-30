https://ria.ru/20230330/lastochka-1861961218.html

Стало известно, как будет выглядеть российский аналог "Ласточки"

Стало известно, как будет выглядеть российский аналог "Ласточки" - РИА Новости, 30.03.2023

Стало известно, как будет выглядеть российский аналог "Ласточки"

Полностью российский аналог электропоезда "Ласточка" имеет современный лаконичный дизайн и похожий на птичий "нос", следует из изображений этого состава,... РИА Новости, 30.03.2023

2023-03-30T18:57

2023-03-30T18:57

2023-03-30T19:12

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новости - туризм

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Полностью российский аналог электропоезда "Ласточка" имеет современный лаконичный дизайн и похожий на птичий "нос", следует из изображений этого состава, которые предоставили РИА Новости источники, близкие к разработчикам. Раскраска состава на одной из картинок снаружи выполнена в черно-серых тонах. На другой она сделана в сером, темно-сером, красном и белом тонах - в стилистике РЖД. Каким будет состав внутри и его особенности, производитель и заказчик (РЖД) не раскрывают. Представитель машиностроительной группы "Синара - транспортные машины" подтвердил РИА Новости подлинность изображения, но комментировать детали не стал. "Ласточки" созданы на базе немецкой платформы Desiro. В России их выпускает завод "Уральские локомотивы". Он был создан в 2010 году как совместное предприятие немецкого концерна Siemens и российской группы "Синара - Транспортные машины". Однако в мае 2022 года иностранная компания сообщила, что сворачивает бизнес в России, включая выход из существующих совместных предприятий. Локализация "Ласточек" в настоящее время составляет около 90%. Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов в январе 2023 года сообщал в интервью "Объединению производителей железнодорожной техники", что в 2022 году, с учетом геополитической и экономической обстановки, у "Уральских локомотивов" и его поставщиков возникли трудности с поставкой импортных комплектующих. Завод для продолжения производства оперативно стал прорабатывать вопросы по разработке новых серий электропоездов "Ласточка" с российскими комплектующими. Представитель группы "Синара – транспортные машины" сообщал тогда РИА Новости, что компания готовится выпускать на заводе, который сейчас производит "Ласточки", совершенно новый пассажирский полностью российский поезд и его модификации с другим названием. Какие-либо технические детали нового подвижного состава собеседник агентства тогда раскрывать не стал. Гендиректор РЖД Олег Белозеров накануне сообщил, что компания во второй половине текущего года ждет поставки полностью российского аналога подвижного состава. Пегов в четверг сказал, что РЖД в августе 2023 года планируют показать российский аналог "Ласточки" на форуме "PRO//Движение.Экспо" в Санкт-Петербурге. Монополия планирует получить в текущем году 60 вагонов этой "новинки". Рабочее название электропоезда - "Восток".

https://ria.ru/20230314/rzhd-1857812576.html

https://ria.ru/20230216/sapsan-1852393010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, санкт-петербург, дмитрий пегов, олег белозеров, ржд, новости - туризм