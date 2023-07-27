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Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2023

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году

в Горном Алтае частный вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в селе Тюнгур. Как уточнили в МЧС, вертолет, предположительно, задел электропровода при... РИА Новости, 27.07.2023

2023-07-27T13:54

2023-07-27T13:54

2023-07-27T13:54

справки

происшествия

россия

ми-8 амтш

ми-8

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27 июля в Горном Алтае частный вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в селе Тюнгур. Как уточнили в МЧС, вертолет, предположительно, задел электропровода при заходе на посадку. В результате крушения Ми-8 погибли шесть человек, семь человек пострадало. 24 июня в городе Павловске Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия пострадал один человек. 17 июня вертолет Ми-8, выполнявший рейс "Якутск-Соболох", совершил вынужденную посадку в 90 километрах от города Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Поданным следствия, причиной аварийной посадки стала неисправность главного редуктора вертолета. 13 мая в Иркутской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Боханском районе в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. 13 апреля в Якутии во время посадки вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" из-за перепада температур топливо вышло через дренаж и попало на людей. Трое из 22 пассажиров получили химические ожоги. 10 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8, маневрируя на взлетной площадке "Ванкор" в Туруханском районе повредил элементы шасси. Воздушное судно было возвращено на место стоянки, от дальнейшей эксплуатации отстранено. На борту судна находилось 3 члена экипажа.6 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ авиакомпании "ЮТэйр" при выполнении рейса с посадочной площадки Ванкор в Туруханском районе на посадочную площадку Сузун в Таймырском Долгано-Ненецком районе был вынужден вернуться на посадочную площадку после взлета из-за технической причины. По данным прокуратуры, на борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. Посадка совершена благополучно, судно повреждений не имеет. 6 марта в Павловском районе Воронежской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. В результате была повреждена линия электропередачи, ее работу уже восстановили. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. По информации губернатора региона Александр Гусева, спецслужбы работают на месте.28 февраля в Мурманской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Краснощелье – Ловозеро. На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа. Шесть человек были доставлены в больницу.15 февраля в Красноярском крае вертолет Ми-8, следовавший по маршруту "деревня Подкаменная Тунгуска – поселок Верхнеимбатск" был вынужден вернуться на аэродром вылета по причине отказа датчика уровня топлива. Посадка вертолета была произведена благополучно, находящиеся на борту семь пассажиров и три члена экипажа не пострадали, судно повреждений не получило.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, россия, ми-8 амтш, ми-8