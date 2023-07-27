Рейтинг@Mail.ru
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 27.07.2023
https://ria.ru/20230727/avarii-1886605934.html
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году - РИА Новости, 27.07.2023
Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году
в Горном Алтае частный вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в селе Тюнгур. Как уточнили в МЧС, вертолет, предположительно, задел электропровода при... РИА Новости, 27.07.2023
2023-07-27T13:54
2023-07-27T13:54
справки
происшествия
россия
ми-8 амтш
ми-8
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:130:1028:708_1920x0_80_0_0_8eadd016507d2211a257c4fcef1de067.jpg
27 июля в Горном Алтае частный вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в селе Тюнгур. Как уточнили в МЧС, вертолет, предположительно, задел электропровода при заходе на посадку. В результате крушения Ми-8 погибли шесть человек, семь человек пострадало. 24 июня в городе Павловске Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия пострадал один человек. 17 июня вертолет Ми-8, выполнявший рейс "Якутск-Соболох", совершил вынужденную посадку в 90 километрах от города Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Поданным следствия, причиной аварийной посадки стала неисправность главного редуктора вертолета. 13 мая в Иркутской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Боханском районе в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. 13 апреля в Якутии во время посадки вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" из-за перепада температур топливо вышло через дренаж и попало на людей. Трое из 22 пассажиров получили химические ожоги. 10 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8, маневрируя на взлетной площадке "Ванкор" в Туруханском районе повредил элементы шасси. Воздушное судно было возвращено на место стоянки, от дальнейшей эксплуатации отстранено. На борту судна находилось 3 члена экипажа.6 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ авиакомпании "ЮТэйр" при выполнении рейса с посадочной площадки Ванкор в Туруханском районе на посадочную площадку Сузун в Таймырском Долгано-Ненецком районе был вынужден вернуться на посадочную площадку после взлета из-за технической причины. По данным прокуратуры, на борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. Посадка совершена благополучно, судно повреждений не имеет. 6 марта в Павловском районе Воронежской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. В результате была повреждена линия электропередачи, ее работу уже восстановили. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. По информации губернатора региона Александр Гусева, спецслужбы работают на месте.28 февраля в Мурманской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Краснощелье – Ловозеро. На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа. Шесть человек были доставлены в больницу.15 февраля в Красноярском крае вертолет Ми-8, следовавший по маршруту "деревня Подкаменная Тунгуска – поселок Верхнеимбатск" был вынужден вернуться на аэродром вылета по причине отказа датчика уровня топлива. Посадка вертолета была произведена благополучно, находящиеся на борту семь пассажиров и три члена экипажа не пострадали, судно повреждений не получило.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886591230_0:0:968:726_1920x0_80_0_0_1b65719ecee208e96bd1d50f34fab2c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, происшествия, россия, ми-8 амтш, ми-8
Справки, Происшествия, Россия, Ми-8 АМТШ, Ми-8

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023 году

© Фото : МЧС РФПоследствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
© Фото : МЧС РФ
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае
Читать ria.ru в
27 июля в Горном Алтае частный вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в селе Тюнгур. Как уточнили в МЧС, вертолет, предположительно, задел электропровода при заходе на посадку. В результате крушения Ми-8 погибли шесть человек, семь человек пострадало.
24 июня в городе Павловске Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия пострадал один человек.
17 июня вертолет Ми-8, выполнявший рейс "Якутск-Соболох", совершил вынужденную посадку в 90 километрах от города Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Поданным следствия, причиной аварийной посадки стала неисправность главного редуктора вертолета.
13 мая в Иркутской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Боханском районе в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
13 апреля в Якутии во время посадки вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" из-за перепада температур топливо вышло через дренаж и попало на людей. Трое из 22 пассажиров получили химические ожоги.
10 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8, маневрируя на взлетной площадке "Ванкор" в Туруханском районе повредил элементы шасси. Воздушное судно было возвращено на место стоянки, от дальнейшей эксплуатации отстранено. На борту судна находилось 3 члена экипажа.
6 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ авиакомпании "ЮТэйр" при выполнении рейса с посадочной площадки Ванкор в Туруханском районе на посадочную площадку Сузун в Таймырском Долгано-Ненецком районе был вынужден вернуться на посадочную площадку после взлета из-за технической причины. По данным прокуратуры, на борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. Посадка совершена благополучно, судно повреждений не имеет.
6 марта в Павловском районе Воронежской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. В результате была повреждена линия электропередачи, ее работу уже восстановили. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. По информации губернатора региона Александр Гусева, спецслужбы работают на месте.
28 февраля в Мурманской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Краснощелье – Ловозеро. На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа. Шесть человек были доставлены в больницу.
15 февраля в Красноярском крае вертолет Ми-8, следовавший по маршруту "деревня Подкаменная Тунгуска – поселок Верхнеимбатск" был вынужден вернуться на аэродром вылета по причине отказа датчика уровня топлива. Посадка вертолета была произведена благополучно, находящиеся на борту семь пассажиров и три члена экипажа не пострадали, судно повреждений не получило.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПроисшествияРоссияМи-8 АМТШМи-8
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала