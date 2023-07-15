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В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию" - РИА Новости, 15.07.2023
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20:20 15.07.2023 (обновлено: 20:30 15.07.2023)
https://ria.ru/20230715/turpoezd-1884401635.html
В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию"
В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию" - РИА Новости, 15.07.2023
В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию"
Первый из шести специальных рейсов туристического поезда "В Карелию" отправился в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем", который призван... РИА Новости, 15.07.2023
2023-07-15T20:20
2023-07-15T20:30
москва
дед мороз
ржд
ленинградский вокзал
псков
россия
юнеско
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый из шести специальных рейсов туристического поезда "В Карелию" отправился в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем", который призван морально поддержать участников спецоперации и членов их семей поездками по туристическим местам страны, сообщили в субботу в Минобороны России. РЖД совместно с Минобороны РФ в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" запустили шесть специальных рейсов туристического поезда № 936/935 "В Карелию" по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва. Путешествие длится пять дней, в него отправятся участники спецоперации и члены их семей – всего 1,5 тысячи человек. В состав поезда включены вагоны-купе, вагон-душ и вагоны-рестораны. Перевозчиком и туроператором в рамках проекта является компания "РЖД Тур". "Первый специальный рейс отправляется с Ленинградского вокзала Москвы 15 июля 2023 года, последующие рейсы – 19, 23 и 29 июля, 2 и 6 августа. Поездки проходят в формате "поезд-отель", в их программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе. Завершаться поездки будут на Ленинградском вокзале Москвы", - сообщили в Минобороны. Экскурсионная программа начинается в Москве еще до отправления. В частности, для желающих организованы авторские экскурсии по Казанскому вокзалу, в Царскую башню и Башню Сююмбике, а также по популярным туристическим центрам для знакомства с историей, культурой и бытом проживающих там людей, памятниками архитектуры и искусства. "В Республике Карелия туристы посетят столицу региона – город Петрозаводск и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО всемирно известный исторический объект – изумительный деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, изучат Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и "малую архитектурную энциклопедию" в Сортавала", - рассказали в Минобороны. В свою очередь, в Ленинградской области путешественников ожидает "рыцарский дух Средневековья" в Выборге, а в Псковской - Псковский кремль и мастер-классы, Изборская крепость и страусиная ферма. О проектеВ ведомстве напомнили, что это уже шестой круизный маршрут проекта "Своих не бросаем". В октябре 2022 года состоялось 2 рейса поезда "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва/Ростов-на-Дону – Нальчик – Грозный – Дербент – Кисловодск – Ростов-на-Дону/Москва, а в ноябре-декабре – 4 круиза к Российскому Деду Морозу по маршруту Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг – Москва. Уже в феврале-марте текущего года состоялись 3 рейса поезда "Русский Север" по маршруту Москва – Горный парк Рускеала – Сортавала – Псков – Санкт-Петербург – Вологда – Москва, 3 рейса поезда "Волжский вояж" в марте-апреле по маршруту Москва – Казань – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Владимир/Суздаль – Москва, а также 3 рейса поезда "Серебряный маршрут" в апреле-мае по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков – Ярославль – Вологда – Москва. "Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже около 4 тысяч человек", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html
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москва, дед мороз, ржд, ленинградский вокзал, псков, россия, юнеско
Москва, Дед Мороз, РЖД, Ленинградский вокзал, Псков, Россия, ЮНЕСКО
В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию"

МО: первый турпоезд "В Карелию" отправился в рейс в рамках проекта "Своих не бросаем"

© Фото : РЖД ТурТуристический поезд по Русскому Северу в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!"
Туристический поезд по Русскому Северу в рамках социально-патриотического проекта Своих не бросаем! - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Фото : РЖД Тур
Туристический поезд по Русскому Северу в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый из шести специальных рейсов туристического поезда "В Карелию" отправился в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем", который призван морально поддержать участников спецоперации и членов их семей поездками по туристическим местам страны, сообщили в субботу в Минобороны России.
РЖД совместно с Минобороны РФ в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" запустили шесть специальных рейсов туристического поезда № 936/935 "В Карелию" по маршруту МоскваПетрозаводскСортавала – Горный парк Рускеала – ВыборгПсков – Москва. Путешествие длится пять дней, в него отправятся участники спецоперации и члены их семей – всего 1,5 тысячи человек. В состав поезда включены вагоны-купе, вагон-душ и вагоны-рестораны. Перевозчиком и туроператором в рамках проекта является компания "РЖД Тур".
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"Первый специальный рейс отправляется с Ленинградского вокзала Москвы 15 июля 2023 года, последующие рейсы – 19, 23 и 29 июля, 2 и 6 августа. Поездки проходят в формате "поезд-отель", в их программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе. Завершаться поездки будут на Ленинградском вокзале Москвы", - сообщили в Минобороны.
Экскурсионная программа начинается в Москве еще до отправления. В частности, для желающих организованы авторские экскурсии по Казанскому вокзалу, в Царскую башню и Башню Сююмбике, а также по популярным туристическим центрам для знакомства с историей, культурой и бытом проживающих там людей, памятниками архитектуры и искусства.
Республике Карелия туристы посетят столицу региона – город Петрозаводск и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО всемирно известный исторический объект – изумительный деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, изучат Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и "малую архитектурную энциклопедию" в Сортавала", - рассказали в Минобороны.
В свою очередь, в Ленинградской области путешественников ожидает "рыцарский дух Средневековья" в Выборге, а в Псковской - Псковский кремль и мастер-классы, Изборская крепость и страусиная ферма.
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О проекте

В ведомстве напомнили, что это уже шестой круизный маршрут проекта "Своих не бросаем". В октябре 2022 года состоялось 2 рейса поезда "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва/Ростов-на-ДонуНальчикГрозныйДербентКисловодск – Ростов-на-Дону/Москва, а в ноябре-декабре – 4 круиза к Российскому Деду Морозу по маршруту Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – АрхангельскВеликий Устюг – Москва.
Уже в феврале-марте текущего года состоялись 3 рейса поезда "Русский Север" по маршруту Москва – Горный парк Рускеала – Сортавала – Псков – Санкт-ПетербургВологда – Москва, 3 рейса поезда "Волжский вояж" в марте-апреле по маршруту Москва – КазаньЙошкар-ОлаНижний НовгородВладимир/Суздаль – Москва, а также 3 рейса поезда "Серебряный маршрут" в апреле-мае по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков – Ярославль – Вологда – Москва.
"Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже около 4 тысяч человек", - добавили в министерстве.
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