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В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию"

В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию" - РИА Новости, 15.07.2023

В рамках проекта "Своих не бросаем" запустили первый турпоезд "В Карелию"

Первый из шести специальных рейсов туристического поезда "В Карелию" отправился в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем", который призван... РИА Новости, 15.07.2023

2023-07-15T20:20

2023-07-15T20:20

2023-07-15T20:30

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Первый из шести специальных рейсов туристического поезда "В Карелию" отправился в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем", который призван морально поддержать участников спецоперации и членов их семей поездками по туристическим местам страны, сообщили в субботу в Минобороны России. РЖД совместно с Минобороны РФ в рамках социально-патриотического проекта "Своих не бросаем!" запустили шесть специальных рейсов туристического поезда № 936/935 "В Карелию" по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва. Путешествие длится пять дней, в него отправятся участники спецоперации и члены их семей – всего 1,5 тысячи человек. В состав поезда включены вагоны-купе, вагон-душ и вагоны-рестораны. Перевозчиком и туроператором в рамках проекта является компания "РЖД Тур". "Первый специальный рейс отправляется с Ленинградского вокзала Москвы 15 июля 2023 года, последующие рейсы – 19, 23 и 29 июля, 2 и 6 августа. Поездки проходят в формате "поезд-отель", в их программу включены экскурсии в каждом городе остановки, питание в поезде в пути следования и в городских кафе. Завершаться поездки будут на Ленинградском вокзале Москвы", - сообщили в Минобороны. Экскурсионная программа начинается в Москве еще до отправления. В частности, для желающих организованы авторские экскурсии по Казанскому вокзалу, в Царскую башню и Башню Сююмбике, а также по популярным туристическим центрам для знакомства с историей, культурой и бытом проживающих там людей, памятниками архитектуры и искусства. "В Республике Карелия туристы посетят столицу региона – город Петрозаводск и внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО всемирно известный исторический объект – изумительный деревянный архитектурный ансамбль на острове Кижи, изучат Мраморный каньон в Горном парке Рускеала и "малую архитектурную энциклопедию" в Сортавала", - рассказали в Минобороны. В свою очередь, в Ленинградской области путешественников ожидает "рыцарский дух Средневековья" в Выборге, а в Псковской - Псковский кремль и мастер-классы, Изборская крепость и страусиная ферма. О проектеВ ведомстве напомнили, что это уже шестой круизный маршрут проекта "Своих не бросаем". В октябре 2022 года состоялось 2 рейса поезда "Жемчужина Кавказа" по маршруту Москва/Ростов-на-Дону – Нальчик – Грозный – Дербент – Кисловодск – Ростов-на-Дону/Москва, а в ноябре-декабре – 4 круиза к Российскому Деду Морозу по маршруту Москва – Великий Новгород – Горный парк Рускеала – Архангельск – Великий Устюг – Москва. Уже в феврале-марте текущего года состоялись 3 рейса поезда "Русский Север" по маршруту Москва – Горный парк Рускеала – Сортавала – Псков – Санкт-Петербург – Вологда – Москва, 3 рейса поезда "Волжский вояж" в марте-апреле по маршруту Москва – Казань – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Владимир/Суздаль – Москва, а также 3 рейса поезда "Серебряный маршрут" в апреле-мае по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков – Ярославль – Вологда – Москва. "Кроме этого, в январе 2023 года был организован однодневный паровозный тур в подмосковную Коломну. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже около 4 тысяч человек", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230714/puteshestviya-1884010496.html

https://ria.ru/20230628/turizm-1880988369.html

https://ria.ru/20230710/puteshestviya-1883217964.html

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москва, дед мороз, ржд, ленинградский вокзал, псков, россия, юнеско