https://ria.ru/20230922/vyborg-1898115005.html

Выборг-2023: куда сходить, что посмотреть за один день и как добраться

Достопримечательности Выборга 2023: что посмотреть и куда сходить за 1 день самостоятельно

Выборг-2023: куда сходить, что посмотреть за один день и как добраться

Выборг — один из самых красивых городов России, расположенный на берегу Финского залива в 174 километрах от Санкт-Петербурга и знаменитый своими... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:43

2023-09-22T20:43

2023-09-22T20:43

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Выборг — один из самых красивых городов России, расположенный на берегу Финского залива в 174 километрах от Санкт-Петербурга и знаменитый своими достопримечательностями, средневековой архитектурой, которая сочетается с модерном и советской застройкой. О том, что посмотреть и куда сходить, как самостоятельно составить маршрут, где остановиться на ночь и поесть, — в материале РИА Новости.Достопримечательности ВыборгаДатой основания города считается 1293 год, когда территорию во время крестового похода завоевали шведы и построили на ней Выборгский замок. Однако история поселения начинается гораздо раньше — известно, что здесь проживали предки современных карел уже в начале первого тысячелетия. Тем не менее шведским Выборг оставался до 1710 года. Тогда его взяли войска Петра I, а в 1721 году он официально был включен в состав Российской империи.Благодаря насыщенной истории Выборг славится нетипичной для российских городов архитектурой. Здесь шведские замки и бастионы соседствуют с русским классицизмом и советскими зданиями, а улицы часто соединяются с мостами, так как город располагается на островах. Главными достопримечательностями Выборга считаются Выборгский замок, башня святого Олафа, Парк Монрепо, Часовая и Круглая башни, Рыночная площадь, Площадь Старой ратуши, библиотека Алвара Аалто и многие другие.Как добраться до ВыборгаСамый простой способ добраться до Выборга — из Санкт-Петербурга на “Ласточке”, путь займет 1 час 12 минут, а билеты обойдутся в 393 рубля в одну сторону (цены могут отличаться). Если ехать на обычной электричке, то придется потратить чуть больше двух часов. Можно воспользоваться и автобусом, но тогда билет будет стоить дороже (424 рубля), а ехать дольше — 2 часа 45 минут.На машине из Санкт-Петербурга нужно двигаться в сторону Сестрорецка, а затем по трассе “Скандинавия”. При этом путь займет полтора-два часа. Из Москвы в город можно приехать на поезде — на дорогу уйдет более 9 часов. Если ехать на авто, то маршрут будет проходить через Санкт-Петербург.Что посмотреть в Выборге в 2023 годуВ туристическую программу обычно входит шведский замок XIII века, прогулки по историческим местам города и живописному парку Монрепо, а также отдых на берегу бухты Выборгского залива. При этом помимо старинной архитектуры в Выборге популярностью пользуется и более современная. Например, библиотека Алвара Аалто была построена в 30-е годы прошлого века и представляет собой памятник функционализма.ТОП интересных мест с описаниемМаршрут по Выборгу начинается с железнодорожного или автовокзала, которые находятся по соседству. Оттуда можно выйти на набережную залива Салакка-Лахти и увидеть Выборгский замок.Выборгский замокВизитная карточка города расположена в самом центре на Замковом острове. Выборгский замок — один из немногих сохранившихся в России памятников средневекового западного зодчества. Сейчас на его территории работает несколько музеев, при этом единый билет на все выставки обойдется в 500 рублей. Раньше посетить территорию Замкового острова можно было бесплатно, но с августа этого года вход стоит 100 рублей.Здесь также стоит знаменитая башня Святого Олафа, на которой располагается смотровая площадка с красивыми видами на город и набережную, однако в 2021 году ее закрыли на реставрацию.Площадь Старой РатушиНебольшая, но уютная площадь расположена на пересечении улиц Крепостной и Северный Вал. Здесь стоит памятник основателю Выборга Торгильсу Кнутссону, а позади него — колоритное здание Старой Ратуши, которое построили в 1643 году. Изначально оно было двухэтажным, но позже его дополнили третьим этажом с небольшими башнями.Рядом с ратушей находится особняк купца Юхана Векрута, построенный в XVII веке, где в 1772 году останавливалась императрица Екатерина II, а также дом купца Борхардта и дом предпринимателя Эугена Вольфа, соединенные в единое здание. Благодаря старинной архитектуре на площади чувствуется атмосфера европейского города.Часовая башняЧасовая башня находится на Крепостной улице. Изначально она была колокольней выборгского кафедрального собора, который разрушили в годы Советско-финляндской войны. Свое название башня получила из-за часов, установленных на ее фасаде. Последний раз их меняли в 1848 году.Весной, летом и осенью башня открыта для посещений — старая винтовая лестница ведет на обзорную площадку вокруг, откуда открывается красивый вид на город. Вход с экскурсией будет стоить 300 рублей, при этом детей до 12 лет внутрь не пускают.Рыночная площадьОт Часовой башни легко пешком дойти до Рыночной площади. Дорога пролегает через улицы старого города, поэтому по пути можно увидеть множество исторических зданий. Так, расположившийся тут готический Дом горожанина, считается самым старым жилым домом в России — он был построен в XVI веке.На самой площади стоит здание центрального рынка, которое до сих пор функционирует. Здесь есть вещевые и продуктовые ряды, продаются сувениры. Недалеко от рынка можно увидеть здание банка Финляндии, построенное в стиле неоготики, и Круглую башню. Ее возвели в XVI веке.Усадьба бюргераУсадьба бюргера расположилась в центре города на углу Прогонной улицы в 100 метрах от Рыночной площади. Здание принадлежало богатому купцу или ремесленнику, но точных сведений о владельцах не сохранилось,неизвестен и год постройки усадьбы. Сейчас внутри нее открыт маленький ресторан, где можно попробовать выборгские крендели.Дом купца БуттенгоффаДом Буттенгоффа представляет собой жилое здание с коммерческими помещениями в стиле неоренессанса, построенное в конце XIX века. Первоначально он принадлежал предпринимателю из немецкого рода Эмилю Буттенгоффу и задумывался как доходный дом, поэтому владелец не скупился на отделку, в которой использовались декоративные элементы, заимствованные у мастеров европейского Возрождения. С тех пор некоторые части отделки были утеряны, но в целом дом купца Буттенгоффа сохранил свой изначальный облик.Красная площадьЭто главная площадь в городе, на которой проходят все основные гуляния и праздники, а зимой здесь устанавливают новогоднюю елку. В самом центре стоит памятник Ленину, а вокруг — исторические здания. Например, бывший доходный дом купца Москвина и аптечный дом.МузеиВо многих исторических зданиях открыты музеи, которые объединены в Выборгский музей-заповедник, куда входят Выборгский замок, Рыцарский Дом, башня Ратуши, Часовая башня и т.д. Кроме этого, в городе есть филиал Эрмитажа.Рыцарский домРыцарский дом — это каменное здание бывшего костела святого Гиацинта, в котором сейчас разместился музей, посвященный средневековью. Поэтому в экспозиции представлены платья, кольчуги, шлемы и оружие того времени. Здесь можно примерить средневековое платье, надеть рыцарские доспехи и даже научиться стрелять из лука и арбалета.Музей подводной археологииВ музее представлена коллекция, которая была собрана в ходе исследования Выборгского залива. В нее входят части кораблей XVIII века, их якоря, пушки, а самый главный элемент экспозиции — фрагмент судна эпохи Ивана Грозного.“Эрмитаж-Выборг”Это филиал петербургского Эрмитажа, который открылся в 2010 году. Сам музей располагается на бастионе Панцерлакс и занимает здание, построенное в 30-е годы прошлого века в стиле функционализма и неоклассики. В выставочном зале представлены работы из фондов Государственного Эрмитажа, которые сменяются примерно раз в год. Здесь проводятся экскурсии и лекции, также работает образовательный центр и детская художественная школа. Перед зданием музея находятся копии античных скульптур и колоннада музейного центра.Военный музей Карельского перешейкаТут можно посмотреть экспозиции о войнах прошлого века, а экспонаты — это предметы из частных коллекций и находки поисковиков. Также музей проводит выездные экскурсии по местам сражений Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.Парки и садыНаиболее знаменитый парк Выборга — Монрепо, который находится на острове Твердыш. В самом городе неподалеку от Рыночной площади располагается парк имени Ленина.МонрепоЭто скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, который имеет статус историко-архитектурного и природного заповедника. Монрепо придется по душе любителям старинной архитектуры и живописной природы — гуляя по парку можно увидеть красивые беседки, мостики, скульптуры, усадьбу и другие здания, а еще гроты, скалы, пруды и дикие заросли. Ехать сюда лучше летом, когда достаточно тепло. Сама прогулка по парку может занять несколько часов, поэтому с собой стоит взять что-нибудь перекусить, потому что магазинов на территории нет.Парк имени ЛенинаПарк находится в самом центре Выборга и был разбит на месте снесенных в середине XIX века валов и рвов Рогатой крепости. Тогда здесь было высажено около 200 пород различных деревьев. Сейчас в этом живописном месте располагается Собор Петра и Павла, а также многочисленные скульптуры, в том числе “Лесной юноша”, “Лось”, Памятник Микаэлю Агриколе и современные арт-объекты.Сад скульптурыСад Скульптуры — это небольшой сквер в центре Выборга, на территории которого находится 11 скульптур различных мастеров со всей России, в том числе “Волк”, “Орфей”, “Кузнец”, “Песня”, “Поющий камень” и другие. В 2023 году сад благоустроили к 730-летию Выборга.Красивые места в окрестностях ВыборгаНеподалеку от Выборга расположен средневековый город Сваргас, который представляет собой воссозданную в натуральную величину крепость. Добраться до нее можно на автобусе или такси, правда посетить крепость можно только в рамках организованных программ, потому что экскурсия проходит в виде представления, изображающего жизнь средневекового города.Также на северном побережье Финского залива находится заповедник “Бухта желтая” недалеко от поселка Озерки. Место славится живописной природой и просторным пляжем. В 2023 году “Бухта желтая” стала особо охраняемой природной территорией.ЭкскурсииЧтобы лучше ознакомиться с историей Выборга и его архитектурой, можно заказать обзорную экскурсию. Как правило, групповые экскурсии длятся 2-3 часа, а цены на них начинаются от 400 рублей. Индивидуальные прогулки будут дороже — от 2500 рублей. Также можно выбрать поездку в Монрепо на катере, посмотреть окрестности города в автобусном путешествии, прогуляться по вечернему Выборгу или пройти исторический квест.Самостоятельный маршрут по Выборгу за один деньВыборг — город не слишком большой, а главные достопримечательности расположены рядом друг с другом. Поэтому, приезжая на вокзал, можно сразу отправиться в Выборгский замок. После этого по улице Вокзальная или Ушакова дойти до Красной площади, а оттуда — до библиотеки Алвара Аалто.Дальше маршрут можно построить таким образом: Соборная площадь — Дом горожанина — Часовая башня — Площадь Старой Ратуши — Парк Монрепо.Советы туристамПланируя поездку в Выборг, нужно заранее изучить время работы музеев, потому что во многих из них выходной день в понедельник, а в некоторых и вторник. Также заранее следует заказывать экскурсии. На случай дождливой погоды (которая часто бывает в этой местности) удобно взять с собой дождевик.Куда сходить с детьмиВо время путешествия с детьми помимо главных достопримечательностей города и музеев можно посетить интерактивные выставки. Например, в средневековом городе Сваргасе — костюмированное представление, которое обязательно понравится ребенку. Другой вариант: Рыцарский дом, где можно научиться стрелять из лука или фехтовать. Также в Выборге есть Музей шоколада, в котором проводят не только экскурсии, но и мастер-классы, театр драмы и кукол “Святая крепость” и музей “Выборг космический”.Что привезти из сувенировСамые популярные сувениры — те, что связаны с насыщенной историей города. Например, магниты с изображением достопримечательностей, сувениры ручной работы с изображением рыцарей, геральдика, бутафорские доспехи и т.д. Также можно приобрести настольную игру “Выборгполия”, которая создана по типу “Монополии”, но посвящена памятным местам Выборга. Еще спросом пользуются крендели, которые выпекают практически все кондитеры города, и местный свежесваренный эль.Особенности климатаКлимат Выборга — морской с переходом к континентальному, поэтому лето здесь довольно теплое, а зима мягкая. Самым теплым месяцем в году считается июль со средней температурой воздуха около +17 градусов. Холоднее всего в Выборге в феврале — столбик термометра опускается примерно до -8. При этом наибольшее количество осадков выпадает осенью, зимой и летом, а август — самый дождливый месяц.Когда лучше ехатьСамое подходящее время для посещения Выборга — период с конца весны по начало осени. Осадков выпадает не слишком много, воздух теплый, а в конце мая и и в июне можно понаблюдать белые ночи. Зимой в городе достаточно ветрено и прохладно, поэтому туристы приезжают в основном на новогодние праздники.Еда и рестораныВ центре города много ресторанов, кафе, баров, которые зачастую задекорированы в средневековом стиле. Популярностью пользуется местная “Таверна”, куда бывает сложно попасть без брони столика. Ужин на двоих здесь обойдется примерно в 1200 рублей. Если обедать в кафе или в столовой, то можно уложиться в 300-500 рублей на человека. Кроме того, в городе есть небольшие магазины, где можно перекусить армянской самсой или съесть выборгский крендель с чаем или кофе.Где остановитьсяВ Выборге есть неплохие гостиницы и отели с приемлемыми ценами. Так, стоимость номера в отеле “Nordic” начинается от 4000 тысяч рублей. Есть и капсульный хостел, который обойдется намного дешевле — капсула стоит от 550 рублей в день. Также популярны базы отдыха и гостиницы в окрестностях Выборга, например, недалеко от парка Монрепо.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

выборг, россия, маршруты - туризм