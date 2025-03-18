Выборг: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Выборг — один из самых красивых городов России, расположенный на берегу Финского залива в 174 километрах от Санкт-Петербурга и знаменитый своими достопримечательностями, средневековой архитектурой, которая сочетается с модерном и советской застройкой. О том, что посмотреть и куда сходить, как самостоятельно составить маршрут, где остановиться на ночь и поесть, — в материале РИА Новости.

Чем знаменит Выборг

Датой основания города считается 1293 год, когда территорию во время крестового похода завоевали шведы и построили на ней Выборгский замок. Однако история поселения начинается гораздо раньше: археологические раскопки подтверждают, что на Замковом острове существовал укрепленный пункт карел еще до 1293 года. Тем не менее шведским Выборг оставался до 1710 года. Тогда его взяли войска Петра I, а в 1721 году он официально был включен в состав Российской империи.

Благодаря насыщенной истории Выборг славится нетипичной для российских городов архитектурой. Здесь шведские замки и бастионы соседствуют с русским классицизмом и советскими зданиями. Город расположен на материковой части и нескольких островах, из-за чего имеет сложную планировку с множеством мостов через водные объекты — Выборгский залив и бухты.

Главными достопримечательностями Выборга считаются Выборгский замок, башня святого Олафа, Парк Монрепо, Часовая и Круглая башни, Рыночная площадь, Площадь Старой ратуши, библиотека Алвара Аалто и многие другие.

Основные факты о Выборге Параметр Значение Полное название Город Выборг Субъект РФ Ленинградская область Статус Административный центр Выборгского района, город районного значения Дата основания 1293 год (как шведская крепость) Население (2025–2026) 70 000 – 75 000 чел. Площадь города 155–160 км² (ориентировочно) Плотность населения ~450 чел/км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Телефонный код +7 (81378) Почтовые индексы 188800, 188801 – 188815 Географические координаты 60°42′ с. ш. 28°45′ в. д. Расстояние до Москвы ~760 км Климат Умеренно морской, с чертами континентального Река / водоем Выборгский залив Финского залива, канал Саима

Главные достопримечательности Выборга

Визитная карточка города расположена в самом центре на Замковом острове. Выборгский замок — один из немногих сохранившихся в России памятников средневекового западноевропейского военного зодчества.

Выборгский замок и башня Святого Олафа

На территории работает Выборгский объединенный музей-заповедник . В единый билет обычно входят посещение экспозиции замка, внутреннего двора, Цейхгауза, Дом наместника, Большого и Малого арсеналов, гончарной мастерской.

Здесь также стоит знаменитая башня Святого Олафа, на которой располагается смотровая площадка с красивыми видами на город и набережную. В 2025 году ее открыли для посещения после реставрации, которая проходила в 2021–2024 годах. С 11 июня 2025 года смотровая площадка доступна для регулярного посещения. Со смотровой площадки видны Старый город, Выборгский залив, Рыночная площадь и бастионы. Подъем достаточно крутой, поэтому удобнее приходить в спортивной обуви.

Парк Монрепо

Это скальный пейзажный парк на берегу бухты Защитной Выборгского залива, который имеет статус историко‑архитектурного и природного заповедника. С 2020‑х годов ведется поэтапная реставрация парка, поэтому некоторые объекты могут быть временно недоступны для посещения.

Туристы приходят сюда ради видов на Выборгский залив, остров Людвигштайн, усадебный дом и лесные тропы вдоль воды. Летом в парке проходят концерты, фестивали и экскурсии. Сама прогулка по парку может занять несколько часов (полный маршрут — около 3–4 км), поэтому с собой стоит взять что‑нибудь перекусить, потому что магазинов на территории нет, но есть небольшое кафе у входа

Актуальное расписание, стоимость билетов и афишу мероприятий можно уточнить на официальном сайте Парка Монрепо . В высокий туристический сезон билеты лучше покупать заранее.

Библиотека Алвара Аалто

Библиотека Алвара Аалто считается одним из самых известных памятников архитектурного модернизма в России. Здание спроектировал Алвар Аалто — один из главных архитекторов XX века и ключевая фигура североевропейского функционализма. Библиотеку построили в 1930-х годах, а спустя десятилетия бережно восстановили в рамках международного российско-финского проекта реставрации. Особое внимание здесь привлекают знаменитые круглые световые окна в читальном зале и волнообразный деревянный потолок лекционного пространства, созданный для идеальной акустики.

Библиотека продолжает работать как культурный центр: здесь проходят лекции, выставки, концерты и кинопоказы. Для посещения достаточно оформить читательский билет, а чтобы подробнее рассмотреть архитектурные детали, лучше записаться на экскурсию. Перед визитом стоит проверить режим посещения на официальном сайте библиотеки Алвара Аалто

Часовая башня

Часовая башня находится в историческом центре Старого города. Изначально она была колокольней выборгского кафедрального собора, который разрушили в годы Советско-финской (Зимней) войны 1939–1940 годов. Свое название башня получила из-за часов, установленных на ее фасаде. Последний раз их меняли в 1848 году, и часовой механизм работает до сих пор.

Весной, летом и осенью башня открыта для посещений — старая винтовая лестница ведет на обзорную площадку, с которой открывается панорамный вид на город, Выборгский залив и замок. Лучше приходить утром или ближе к вечеру, когда на лестнице меньше посетителей. Подъем занимает около 10 минут.

Рыночная площадь и Круглая башня

© iStock.com / marvod Рыночная площадь в Выборге © iStock.com / marvod Рыночная площадь в Выборге

От Часовой башни легко пешком дойти до Рыночной площади. Дорога пролегает через улицы старого города, поэтому по пути можно увидеть множество исторических зданий. Так, расположившийся тут Дом горожанина считается одним из самых старых жилых домов в Выборге.

На самой площади стоит здание центрального рынка, которое до сих пор функционирует. Здесь есть вещевые и продуктовые ряды, продаются сувениры. Недалеко от рынка можно увидеть здание банка Финляндии, построенное в стиле неоготики, и Круглую башню, построенную в XVI веке как часть оборонительных укреплений. Сейчас внутри работает ресторан в средневековом стиле. Башня остается одной из самых узнаваемых достопримечательностей Выборга.

Площадь Старой Ратуши

Небольшая, но уютная площадь расположена на пересечении улиц Крепостной, Северного Вала и Южного Вала. Здесь стоит памятник основателю Выборга Торгильсу Кнутссону, а позади него — здание Старой Ратуши, которое построили в 1643 году. Изначально оно было двухэтажным, но позже его дополнили третьим этажом с небольшими башнями.

Рядом с ратушей находится особняк купца Юхана Векрута, построенный в XVII веке, где в 1772 году останавливалась императрица Екатерина II, а также дом купца Борхардта и дом предпринимателя Эугена Вольфа, соединенные в единое здание. Благодаря старинной архитектуре на площади чувствуется атмосфера европейского города. Летом здесь часто проходят городские фестивали, исторические реконструкции и экскурсии по средневековой архитектуре.

Рыцарский дом (костел Святого Гиацинта)

Рыцарский дом — это каменное здание, которое изначально было жилым особняком, а позже использовалось как католический костел святого Гиацинта. В настоящее время здесь размещается музей с интерактивными выставками, посвященными Средневековью.

В экспозиции представлены реплики доспехов, оружия, костюмов и предметов быта той эпохи. Посетители могут примерить средневековые платья, надеть рыцарские доспехи, а также посетить лучный и арбалетный тир во дворе здания. Место особенно популярно у туристов с детьми благодаря интерактивным программам и тематическим экскурсиям.

Анненские укрепления

Анненские укрепления — система бастионов XVIII века, построенная после перехода Выборга к Российской империи. Укрепления создавали для защиты города со стороны суши, а именно с северо-запада — наиболее вероятного направления наступления шведских войск.

Сегодня это большая прогулочная территория на острове Твердыш рядом с парком Монрепо. Здесь сохранились земляные валы, казематы, пороховые погреба, фрагменты крепостных сооружений, а также некоторые каменные постройки XVIII века: Фридрихсгамские ворота, кордегардия, инженерный дом. Летом на территории проходят военно-исторические фестивали и реконструкции. Вход не всегда свободный: в дни мероприятий он может быть платным.

Красная площадь Выборга

Это главная площадь в городе, на которой проходят все основные гуляния и праздники, а зимой здесь устанавливают новогоднюю елку. В самом центре стоит памятник Ленину, а вокруг — исторические здания. Например, бывший доходный дом купца Москвина и аптечный дом.

Дом горожанина — старейший жилой дом России

Дом горожанина считается одним из старейших жилых домов России. Каменное здание предположительно построили в XVI веке. Дом расположен в историческом центре Выборга и отличается массивными стенами, узкими окнами и средневековой планировкой.

Это один из немногих сохранившихся образцов городской жилой архитектуры того времени. Интересно, что здание до сих пор остается жилым: внутри находятся две квартиры. Сегодня объект почти всегда включают в пешие маршруты по историческому центру, хотя сам осмотр обычно занимает всего несколько минут.

Исторические здания и архитектура старого города

Архитектура старого города в Выборге формировалась на протяжении многих веков под влиянием разных культур. Здесь средневековые черты сочетаются с европейской элегантностью и северной сдержанностью.

Усадьба бюргера

Усадьба бюргера расположилась в центре города на углу Прогонной улицы в 100 метрах от Рыночной площади. Здание принадлежало богатому купцу или ремесленнику, но точных сведений о владельцах не сохранилось, неизвестен и год постройки усадьбы.

Сейчас внутри нее открыт маленький ресторан, где можно попробовать выборгские крендели, а в основном здании усадьбы размещен информационно-туристский центр с музейной экспозицией.

Дом купца Векрута

Дом купца Векрута — один из немногих сохранившихся купеческих особняков старого Выборга. Здание XVII века находится рядом с площадью Старой Ратуши и и хорошо передает атмосферу старого торгового города.

За свою историю дом неоднократно перестраивался, однако сохранил черты старинной архитектуры. Особое место в его истории занимает визит Екатерины II: во время поездки в Выборг в 1772 году императрица останавливалась именно здесь. Сегодня особняк регулярно включают в экскурсии по средневековому центру города.

Дом купца Маркелова

Дом купца Маркелова — историческое здание в центре Выборга, связанное с торговой жизнью города начала XX века. Архитектура дома сочетает элементы северного модерна, финского национального романтизма и историзма.

Сегодня здание продолжает использоваться по своему городскому назначению: внутри находятся жилые помещения и коммерческие организации. Особенно интересно рассматривать детали фасада и окружающую историческую застройку во время прогулки по Старому городу.

Набережная залива Салакка-Лахти

Набережная Салакка-Лахти — одно из лучших мест, чтобы почувствовать атмосферу Выборга уже в первые минуты после приезда. С набережной открываются виды на Выборгский замок и Замковый остров.

Особую атмосферу месту придают знаменитые драккары — стилизованные лодки викингов, появившиеся здесь после съемок фильма "И на камнях растут деревья". Со временем они превратились в один из символов города и популярный объект для фотографий. Летом на набережной особенно оживленно: отсюда отправляются прогулочные катера и экскурсионные теплоходы по Выборгскому заливу.

Памятник трамваю и сквер

Памятник выборгскому трамваю — одна из необычных городских достопримечательностей, связанных с историей старого Выборга. Композиция посвящена городской трамвайной сети, работавшей здесь в первой половине XX века.

Старинный вагон установили рядом с Трамвайным сквером, который превратили в небольшую прогулочную зону с лавочками и фотозонами. Сегодня внутри вагона работает кафе. Благодаря расположению рядом с Рыночной площадью сюда удобно заходить во время прогулки по историческому центру.

Музеи Выборга

Музеи позволяют глубже понять прошлое Выборга, его архитектурное наследие, военную историю и особенности городской жизни. Знакомство с ними помогает увидеть Выборг не только как красивый старинный город, но и как важный культурно-исторический центр.

Выборгский объединенный музей-заповедник

Выборгский объединенный музей-заповедник считается главным музейным комплексом города. В его состав входят ключевые памятники старого Выборга — от Выборгского замка до Часовой башни и Рыцарского дома.

Экспозиции рассказывают о многослойной истории Карельского перешейка: шведском, финском и российском периодах, военных событиях XX века и развитии самого города. Благодаря этому музей-заповедник становится удобной отправной точкой для знакомства с историей Выборга. В высокий туристический сезон большинство экскурсий проводят ежедневно. Расписание выставок, билеты и афишу можно уточнить на официальным сайте музея-заповедника

Эрмитаж-Выборг

© iStock.com / IgorDymov "Эрмитаж-Выборг" в Выборге © iStock.com / IgorDymov "Эрмитаж-Выборг" в Выборге

Эрмитаж-Выборг- филиал Государственного Эрмитажа, который открылся 16 июня 2010 года. Музей располагается на бастионе Панцерлакс и занимает здание, построенное в 1929–1930 годах прошлого века в стиле функционализма с элементами неоклассики.

В выставочном зале представлены работы из фондов Государственного Эрмитажа, которые сменяются примерно раз в год. Здесь проводятся экскурсии и лекции, также работает образовательный центр. Перед зданием музея находятся копии античных скульптур и колоннада музейного центра.

Военный музей Карельского перешейка

Тут можно посмотреть экспозиции о войнах прошлого века, а экспонаты — это предметы из частных коллекций и находки поисковиков. Также музей проводит выездные экскурсии по местам сражений Советско-финляндской и Великой Отечественной войн.

Музей подводной археологии

В музее представлена коллекция, которая была собрана в ходе исследования Выборгского залива. В нее входят части кораблей XVIII века, их якоря, пушки, а самый главный элемент экспозиции — фрагмент судна эпохи Ивана Грозного.

Парки и природные места

Наиболее знаменитый парк Выборга — Монрепо, который находится на острове Твердыш. В самом городе неподалеку от Рыночной площади располагается парк имени Ленина.

Парк имени Ленина

Парк находится в самом центре Выборга и был разбит на месте снесенных в середине XIX века валов и рвов Рогатой крепости. Тогда здесь было высажено более 200 пород различных деревьев, в том числе белая ива, карельская береза, лиственница, татарский клен, амурский бархат и маньчжурский орех.

Сейчас в этом живописном месте располагается Собор Петра и Павла на Театральной площади, а также многочисленные скульптуры, в том числе "Лесной юноша", "Лось", памятник Микаэлю Агриколе и современные арт-объекты.

Сад скульптуры

Сад Скульптуры — это небольшой сквер в центре Выборга, на территории которого находится 9 скульптур различных мастеров со всей России, в том числе “Волк”, “Орфей”, “Кузнец”, “Песня”, “Поющий камень” и другие. В 2023 году сад благоустроили к 730-летию Выборга.

Красивые места в окрестностях Выборга

В окрестностях Выборга можно увидеть удивительное сочетание северной природы, скалистых берегов, лесов и тихих водных пейзажей.

Линия Маннергейма

Линия Маннергейма — система укреплений первой половины XX века, построенная на Карельском перешейке. Система строилась Финляндией в первой половине XX века и сыграла важную роль в событиях советско-финских войн.

Сегодня часть бетонных дотов, траншей и оборонительных сооружений сохранилась в лесах рядом с Выборгом. По этим местам регулярно проводят экскурсии, особенно популярные среди любителей военной истории и заброшенных объектов. Из-за расположения в лесной местности для поездки обычно советуют выбирать сухую погоду и удобную обувь.

Заповедник "Бухта желтая"

© iStock.com / Svetlana Krayushkina Заповедник "Бухта желтая" © iStock.com / Svetlana Krayushkina Заповедник "Бухта желтая"

Также на северном побережье Финского залива находится памятник природы “Бухта желтая” недалеко от поселка Озерки. Место славится живописной природой и просторным пляжем. Летом сюда приезжают ради отдыха у воды, прогулок и фотографий закатов над Финским заливом. В 2023 году “Бухта желтая” стала особо охраняемой природной территорией.

Средневековый город Сваргас

Неподалеку от Выборга расположен средневековый город Сваргас, который представляет собой воссозданную в натуральную величину крепость. Добраться до нее можно на автобусе или такси, правда посетить крепость можно только в рамках организованных программ, потому что экскурсия проходит в виде представления, изображающего жизнь средневекового города.

ТОП-10 достопримечательностей Выборга Адрес Режим работы Стоимость Выборгский замок + башня Св. Олафа Замковый остров, 1 Замок: ежедневно 9:00-21:00; Музей: ср–вс 10:00–18:00; пнд-вт – выходной Башня: ср–вс 10:00–18:00; пнд-вт – выходной От 500 руб. (единый билет) Парк Монрепо парк Монрепо, д. 1 Ежедневно 9:00–20:00 От 500 руб. взрослый Библиотека Алвара Аалто Проспект Суворова, 4 Пн–пт 11:00–19:00 Бесплатно. Экскурсии от 600 руб. Часовая башня Ул. Сторожевой Башни, 5Б С июня башня работает со среды по воскресенье с 10:30 до 17:30. Понедельник и вторник — выходные дни. До конца мая режим работы — с 10:30 до 17:30. От 600 руб. Круглая башня (Рыночная пл.) Рыночная площадь, 1 Ежедневно 12:00–0:00 Бесплатно (ресторан) Площадь Старой Ратуши Ул. Крепостная, 2 Открытый объект Бесплатно Рыцарский дом Ул. Водной Заставы, 4 Ежедневно 10:00–18:00 От 350 руб. Эрмитаж-Выборг Ул. Ладанова, 1 Ежедневно 10:00–18:00 От 300 руб. Анненские укрепления Остров Твердыш Ежедневно 9:00-19:00 Бесплатно Военный музей Карельского перешейка Ул. Крепостная, 26 Ср–вс 12:00–19:00 От 100 руб.

Маршруты по Выборгу

Выборг — город не слишком большой, а главные достопримечательности расположены рядом друг с другом. Поэтому, приезжая на вокзал, можно сразу отправиться в Выборгский замок. После этого по улице Вокзальная или Ушакова дойти до Красной площади, а оттуда — до библиотеки Алвара Аалто.

Дальше маршрут можно построить таким образом: Соборная площадь — Дом горожанина — Часовая башня — Площадь Старой Ратуши — Парк Монрепо.

Маршрут по Выборгу за 1 день Время Точка маршрута Что смотреть Время на осмотр 9:00–9:30 Прибытие на вокзал, набережная Салакка-Лахти Вид на замок, драккары викингов 30 мин 9:30–11:30 Выборгский замок, башня Святого Олафа Смотровая площадка, музей, двор 2 часа 11:30–12:00 Площадь Старой Ратуши Памятник Кнутссону, фасад ратуши 30 мин 12:00–12:30 Красная площадь, Дом горожанина Старейший жилой дом России 30 мин 12:30–13:30 Обед в центре (Усадьба бюргера, таверна) Выборгский крендель, местная кухня 1 час 13:30–14:00 Часовая башня Обзорная площадка, фотопрогулка 30 мин 14:00–14:30 Рыночная площадь, Круглая башня Рынок, сувениры 30 мин 14:30–15:30 Библиотека Алвара Аалто Архитектура, лекционный зал 1 час 15:30–18:00 Парк Монрепо Скалы, усадьба, тропы, виды 2,5 часа 18:00 Отъезд / ужин — —

Маршрут на 2 дня

Двух дней в Выборге обычно хватает, чтобы познакомиться не только с главным туристическим маршрутом, но и с природными и военно-историческими местами вокруг города. Первый день чаще всего посвящают Старому Выборгу: прогулкам вокруг Выборгского замка, Рыночной площади, средневековых улиц и Библиотеки Алвара Аалто.

На второй день уже хочется выбраться за пределы центра — в Парк Монрепо, к Анненским укреплениям или в леса Карельского перешейка, где сохранились объекты Линии Маннергейма. Летом многие добавляют к поездке прогулки по воде и поездки к бухтам Выборгского залива.

© Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге © Фото : Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти Старт мотофестиваля "Baltic Rally" в Выборге

Экскурсии в Выборге

Чтобы лучше ознакомиться с историей Выборга и его архитектурой, можно заказать обзорную экскурсию. Как правило, групповые экскурсии длятся 2-3 часа, а цены на них начинаются от 600 рублей. Индивидуальные прогулки будут дороже — от 5000 рублей. Также можно выбрать поездку в Монрепо на катере, посмотреть окрестности города в автобусном путешествии, прогуляться по вечернему Выборгу или пройти исторический квест.

Куда сходить с детьми

Во время путешествия с детьми, помимо главных достопримечательностей города и музеев, можно посетить интерактивные выставки. Например, в музее под открытым небом Варяжский двор, воссоздающем крепость балтийских славян, детям понравится погружение в средневековый город. Другой вариант: Рыцарский дом, где можно примерить доспехи, подержать в руках щит или меч, а во дворе — пострелять из лука и арбалета. Также в Выборге есть Музей шоколада, в котором проводят не только экскурсии, но и мастер-классы. Театр драмы и кукол "Святая крепость" и музей "Выборг космический" также могут заинтересовать детей.

В культурно-развлекательном комплексе "Петр I. Северный плацдарм" можно всей семьей пострелять пушечными ядрами из огромной рогатки или базуки, потренироваться в тире или поискать клад. Есть веревочный городок, большой бинокль на смотровой площадке, организуются детские квесты и анимационные программы. В центральном городском парке Эспланада (Парк им. Ленина) есть игровые комплексы и аттракционы.

Советы туристам

Благодаря близости к Санкт-Петербургу Выборг давно стал одним из самых популярных направлений для коротких поездок на северо-западе России.

Как добраться до Выборга

Быстрее всего добираться сюда на скоростной "Ласточке": обычные рейсы идут чуть больше часа, а новые экспрессы преодолевают маршрут примерно за 61 минуту. Поезда отправляются с Финляндского вокзала несколько раз в день.

Для путешествия на автомобиле чаще всего используют трассу "Скандинавия". В зависимости от трафика дорога обычно занимает от полутора до двух часов. Особенно популярны поездки в формате "Выборг на выходные" или однодневные маршруты из Петербурга.

Из Москвы прямых поездов в Выборг нет, поэтому большинство путешественников сначала приезжают в Петербург, а уже потом отправляются дальше.

Где вкусно поесть

В Старом городе Выборга работает много кафе и ресторанов с североевропейской и русской кухней. Туристы чаще всего пробуют выборгский крендель, уху, блюда из рыбы и местные напитки.

Большинство популярных заведений сосредоточено рядом с Рыночной площадью и Выборгским замком, поэтому остановки удобно совмещать с прогулками по историческому центру. В высокий сезон и по выходным свободные столики быстро заканчиваются, особенно вечером.

Тем, кто не планирует долгий ужин, подойдут небольшие кофейни, пекарни и кафе в центре города.

Где остановиться

Туристическая инфраструктура Выборга хорошо приспособлена как для коротких поездок на выходные, так и для более спокойного отдыха на Карельском перешейке. В городе работают гостиницы разных категорий, апарт-отели, хостелы и загородные базы отдыха рядом с Парком Монрепо и побережьем Выборгского залива.

Большинство путешественников выбирают жилье в центральной части города — рядом со Старым Выборгом и вокзалом. Такое расположение позволяет осматривать исторический центр пешком и удобно планировать вечерние прогулки по набережным и старым улицам.

В летний сезон и на длинные праздничные выходные спрос на размещение заметно растет, поэтому хорошие варианты обычно бронируют заранее.

Что привезти из сувениров

© iStock.com / marvod Бутафорские доспехи в Выборге © iStock.com / marvod Бутафорские доспехи в Выборге

Самые популярные сувениры — те, что связаны с насыщенной историей города. Например, магниты с изображением достопримечательностей, сувениры ручной работы с изображением рыцарей, геральдика, бутафорские доспехи и т. д. Также можно приобрести настольную игру "Выборгполия", которая создана по типу "Монополии", но посвящена памятным местам Выборга. Еще спросом пользуются выборгские крендели, которые выпекают практически все кондитеры города, и местный эль.

Лучшее время для посещения