Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме
Знаменитости поддержали в Сети признавшуюся в алкогольной зависимости МакSим
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Знаменитости поддержали в Сети певицу МакSим (Марина Абросимова) после того, как она призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику.
Они назвали исполнительницу сильной и пожелали побыстрее пройти реабилитацию.
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"Марина, очень тронули твои мысли и слова! Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!" – обратился к коллеге Дима Билан.
В ответ певица поблагодарила его за теплые слова и отметила, что разговоры с Биланом помогли ей на пути к выздоровлению.
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"Огромная поддержка и уважение Максим! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и сделать реальные конкретные шаги для исцеления. Верю в то, что у нее все получится!" – отреагировала на случившееся в личном блоге Яна Рудковская.
Актер Иван Чуйков поставил МакSим сердечко в знак поддержки, а директор музыкальных проектов VK Константин Сидорков написал ей, что все будет хорошо.
Поклонники также высказали много теплых слов артистке.
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"Вы молодец и сильная!", "Достойна восхищения!", "Умничка, что сказала правду!", "Ты крутая!", – отреагировали пользователи.
Ранее МакSим призналась в алкогольной зависимости и рассказала, что проходит лечение в клинике. Она подчеркнула, что причиной ее странного поведения на концертах в последние месяцы стали именно проблемы с горячительными напитками.
Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине.
Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.
Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за лечения МакSим. Но тогда они не уточнили, что именно произошло с исполнительницей.