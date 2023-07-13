https://ria.ru/20230713/maksim-1884055333.html

Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме

Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме - РИА Новости, 13.07.2023

Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме

Знаменитости поддержали в Сети певицу МакSим (Марина Абросимова) после того, как она призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику. РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:01

2023-07-13T19:01

шоубиз

макsим (марина абросимова)

нижний новгород

сочи

тверь

дима билан (виктор белан)

яна рудковская

знаменитости

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Знаменитости поддержали в Сети певицу МакSим (Марина Абросимова) после того, как она призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику. Они назвали исполнительницу сильной и пожелали побыстрее пройти реабилитацию. "Марина, очень тронули твои мысли и слова! Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!" – обратился к коллеге Дима Билан. В ответ певица поблагодарила его за теплые слова и отметила, что разговоры с Биланом помогли ей на пути к выздоровлению. "Огромная поддержка и уважение Максим! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и сделать реальные конкретные шаги для исцеления. Верю в то, что у нее все получится!" – отреагировала на случившееся в личном блоге Яна Рудковская. Актер Иван Чуйков поставил МакSим сердечко в знак поддержки, а директор музыкальных проектов VK Константин Сидорков написал ей, что все будет хорошо.Поклонники также высказали много теплых слов артистке. "Вы молодец и сильная!", "Достойна восхищения!", "Умничка, что сказала правду!", "Ты крутая!", – отреагировали пользователи.Ранее МакSим призналась в алкогольной зависимости и рассказала, что проходит лечение в клинике. Она подчеркнула, что причиной ее странного поведения на концертах в последние месяцы стали именно проблемы с горячительными напитками. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине.Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за лечения МакSим. Но тогда они не уточнили, что именно произошло с исполнительницей.

https://ria.ru/20230713/maksim-1883989101.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

макsим (марина абросимова), нижний новгород, сочи, тверь, дима билан (виктор белан), яна рудковская, знаменитости, алкоголь, алкоголизм, здоровье, новости шоу-бизнеса