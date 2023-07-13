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Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме - РИА Новости, 13.07.2023
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Шоубиз
 
19:01 13.07.2023
https://ria.ru/20230713/maksim-1884055333.html
Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме
Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме - РИА Новости, 13.07.2023
Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме
Знаменитости поддержали в Сети певицу МакSим (Марина Абросимова) после того, как она призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику. РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T19:01
2023-07-13T19:01
шоубиз
макsим (марина абросимова)
нижний новгород
сочи
тверь
дима билан (виктор белан)
яна рудковская
знаменитости
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Знаменитости поддержали в Сети певицу МакSим (Марина Абросимова) после того, как она призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику. Они назвали исполнительницу сильной и пожелали побыстрее пройти реабилитацию. "Марина, очень тронули твои мысли и слова! Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!" – обратился к коллеге Дима Билан. В ответ певица поблагодарила его за теплые слова и отметила, что разговоры с Биланом помогли ей на пути к выздоровлению. "Огромная поддержка и уважение Максим! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и сделать реальные конкретные шаги для исцеления. Верю в то, что у нее все получится!" – отреагировала на случившееся в личном блоге Яна Рудковская. Актер Иван Чуйков поставил МакSим сердечко в знак поддержки, а директор музыкальных проектов VK Константин Сидорков написал ей, что все будет хорошо.Поклонники также высказали много теплых слов артистке. &quot;Вы молодец и сильная!&quot;, &quot;Достойна восхищения!&quot;, &quot;Умничка, что сказала правду!&quot;, &quot;Ты крутая!&quot;, – отреагировали пользователи.Ранее МакSим призналась в алкогольной зависимости и рассказала, что проходит лечение в клинике. Она подчеркнула, что причиной ее странного поведения на концертах в последние месяцы стали именно проблемы с горячительными напитками. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине.Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за лечения МакSим. Но тогда они не уточнили, что именно произошло с исполнительницей.
https://ria.ru/20230713/maksim-1883989101.html
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макsим (марина абросимова), нижний новгород, сочи, тверь, дима билан (виктор белан), яна рудковская, знаменитости, алкоголь, алкоголизм, здоровье, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Нижний Новгород, Сочи, Тверь, Дима Билан (Виктор Белан), Яна Рудковская, Знаменитости, Алкоголь, алкоголизм, Здоровье, Новости шоу-бизнеса
Друзья и коллеги отреагировали на публичное признание МакSим в алкоголизме

Знаменитости поддержали в Сети признавшуюся в алкогольной зависимости МакSим

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Знаменитости поддержали в Сети певицу МакSим (Марина Абросимова) после того, как она призналась в алкогольной зависимости и отправилась на лечение в клинику.
Они назвали исполнительницу сильной и пожелали побыстрее пройти реабилитацию.
«
"Марина, очень тронули твои мысли и слова! Непростая миссия быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!" – обратился к коллеге Дима Билан.
В ответ певица поблагодарила его за теплые слова и отметила, что разговоры с Биланом помогли ей на пути к выздоровлению.
«
"Огромная поддержка и уважение Максим! Это очень сильное решение по-настоящему сильной женщины. Не просто извиниться, но еще и сделать реальные конкретные шаги для исцеления. Верю в то, что у нее все получится!" – отреагировала на случившееся в личном блоге Яна Рудковская.
Актер Иван Чуйков поставил МакSим сердечко в знак поддержки, а директор музыкальных проектов VK Константин Сидорков написал ей, что все будет хорошо.
Поклонники также высказали много теплых слов артистке.
«

"Вы молодец и сильная!", "Достойна восхищения!", "Умничка, что сказала правду!", "Ты крутая!", – отреагировали пользователи.

Ранее МакSим призналась в алкогольной зависимости и рассказала, что проходит лечение в клинике. Она подчеркнула, что причиной ее странного поведения на концертах в последние месяцы стали именно проблемы с горячительными напитками.
Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине.
Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.
Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за лечения МакSим. Но тогда они не уточнили, что именно произошло с исполнительницей.
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
Нарколог объяснил, сколько времени на лечение понадобится МакSим
Вчера, 15:31
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)Нижний НовгородСочиТверьДима Билан (Виктор Белан)Яна РудковскаяЗнаменитостиАлкогольалкоголизмЗдоровьеНовости шоу-бизнеса
 
 
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