https://ria.ru/20230713/maksim-1883932891.html
МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью
МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью - РИА Новости, 13.07.2023
МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью
Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором признается, что причиной срывов ее концертов и странного... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T12:09
2023-07-13T12:09
2023-07-13T12:29
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором признается, что причиной срывов ее концертов и странного поведения на сцене стала алкогольная зависимость. По словам артистки, она очень эмоциональная и впечатлительная. Справляться с напряжением она решила с помощью горячительных напитков, что привело к неприятным последствиям."Я пришла к тому, что это зависимость. Я осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь. – говорит исполнительница. – Я уже долгое время нахожусь в клинике".Знаменитость рассказала, что приехала в лечебницу "по доброй воле". В клинике МакSим навещают ее музыканты, а также дети и родные. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за лечения МакSим. Но тогда они не уточнили, что именно произошло с исполнительницей.
https://ria.ru/20230704/maksim-1881970409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, макsим (марина абросимова), знаменитости, сочи, тверь
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, МакSим (Марина Абросимова), Знаменитости, Сочи, Тверь
МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью
МакSим разместила видео из клиники, где лечится от алкогольной зависимости