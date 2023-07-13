https://ria.ru/20230713/maksim-1883932891.html

МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью

МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью - РИА Новости, 13.07.2023

МакSим призналась, что страдает алкогольной зависимостью

Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором признается, что причиной срывов ее концертов и странного... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-13T12:09

2023-07-13T12:09

2023-07-13T12:29

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Певица МакSим (Марина Абросимова) разместила на своей странице в соцсети видеообращение, в котором признается, что причиной срывов ее концертов и странного поведения на сцене стала алкогольная зависимость. По словам артистки, она очень эмоциональная и впечатлительная. Справляться с напряжением она решила с помощью горячительных напитков, что привело к неприятным последствиям."Я пришла к тому, что это зависимость. Я осознала это, приняла и решила действовать, потому что это не моя жизнь. – говорит исполнительница. – Я уже долгое время нахожусь в клинике".Знаменитость рассказала, что приехала в лечебницу "по доброй воле". В клинике МакSим навещают ее музыканты, а также дети и родные. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт из-за проблем со здоровьем. В марте она приостановила выступление в Сочи по той же причине. Спустя месяц поклонники обеспокоились ее состоянием на шоу в Твери – они отметили, что артистке было тяжело стоять на сцене.Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за лечения МакSим. Но тогда они не уточнили, что именно произошло с исполнительницей.

https://ria.ru/20230704/maksim-1881970409.html

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Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, макsим (марина абросимова), знаменитости, сочи, тверь