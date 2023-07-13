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Нарколог объяснил, сколько времени на лечение понадобится МакSим - РИА Новости, 13.07.2023
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Шоубиз
 
15:31 13.07.2023 (обновлено: 15:34 13.07.2023)
https://ria.ru/20230713/maksim-1883989101.html
Нарколог объяснил, сколько времени на лечение понадобится МакSим
Нарколог объяснил, сколько времени на лечение понадобится МакSим - РИА Новости, 13.07.2023
Нарколог объяснил, сколько времени на лечение понадобится МакSим
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью "Абзацу" объяснил, сколько времени на лечение от алкогольной зависимости понадобится певице МакSим (Марина... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-13T15:31
2023-07-13T15:34
шоубиз
макsим (марина абросимова)
алексей казанцев (врач)
знаменитости
музыка
алкоголь
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью "Абзацу" объяснил, сколько времени на лечение от алкогольной зависимости понадобится певице МакSим (Марина Абросимова). По его словам, оно может занять всю оставшуюся жизнь. "К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. Если она сформирована, то, как говорят, "бывших не бывает". Есть биологическая память на дозу. Даже после долгого воздержания, если человек начинает пить, он вернется ровно в ту стадию, с которой начал лечение", – поделился Казанцев. По его мнению, сама реабилитация займет около полугода, но после этого певице придется посещать группы взаимопомощи и психолога. "Реабилитация займет не меньше полугода. А после понадобится посещение групп само- и взаимопомощи, посещение психолога, если у нее есть какие-либо депрессивные нарушения", – отметил специалист. Он добавил, что МакSим будет нужен человек, чтобы справляться с кризисными ситуациями. В идеале, это должен быть тот, кто прошел через подобное. &quot;Также у нее должен быть спонсор – это тот человек, у которого больший опыт воздержания. Он сможет подсказывать ей, как вести себя в разных ситуациях&quot;, – уточнил нарколог.Ранее МакSим вышла на связь с подписчиками и призналась в алкогольной зависимости. Она рассказала, что легла к клинику, когда осознала масштаб своей проблемы. Исполнительница отметила, что именно пристрастие к горячительным напиткам стало причиной ее странного поведения на сцене в последние месяцы. Прошлой осенью МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте по той же причине она приостановила выступление в Сочи. Через месяц поклонники исполнительницы обеспокоились ее состоянием, заметив странности в поведении артистки на шоу в Твери. Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за необходимости МакSим восстановить здоровье. Они не уточнили, что именно с ней произошло.
https://ria.ru/20230419/maksim-1865347367.html
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макsим (марина абросимова), алексей казанцев (врач), знаменитости, музыка, алкоголь
Шоубиз, МакSим (Марина Абросимова), Алексей Казанцев (врач), Знаменитости, Музыка, Алкоголь
Нарколог объяснил, сколько времени на лечение понадобится МакSим

Нарколог объяснил, что лечение МакSим может занять всю оставшуюся жизнь

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в интервью "Абзацу" объяснил, сколько времени на лечение от алкогольной зависимости понадобится певице МакSим (Марина Абросимова). По его словам, оно может занять всю оставшуюся жизнь.
«
"К сожалению, лечение от зависимости может занять всю оставшуюся жизнь. Если она сформирована, то, как говорят, "бывших не бывает". Есть биологическая память на дозу. Даже после долгого воздержания, если человек начинает пить, он вернется ровно в ту стадию, с которой начал лечение", – поделился Казанцев.
По его мнению, сама реабилитация займет около полугода, но после этого певице придется посещать группы взаимопомощи и психолога.
«
"Реабилитация займет не меньше полугода. А после понадобится посещение групп само- и взаимопомощи, посещение психолога, если у нее есть какие-либо депрессивные нарушения", – отметил специалист.
Он добавил, что МакSим будет нужен человек, чтобы справляться с кризисными ситуациями. В идеале, это должен быть тот, кто прошел через подобное.
«

"Также у нее должен быть спонсор – это тот человек, у которого больший опыт воздержания. Он сможет подсказывать ей, как вести себя в разных ситуациях", – уточнил нарколог.

Ранее МакSим вышла на связь с подписчиками и призналась в алкогольной зависимости. Она рассказала, что легла к клинику, когда осознала масштаб своей проблемы.
Исполнительница отметила, что именно пристрастие к горячительным напиткам стало причиной ее странного поведения на сцене в последние месяцы.
Прошлой осенью МакSим перенесла концерт в Нижнем Новгороде из-за проблем со здоровьем. В марте по той же причине она приостановила выступление в Сочи. Через месяц поклонники исполнительницы обеспокоились ее состоянием, заметив странности в поведении артистки на шоу в Твери.
Вскоре певица и ее менеджеры сообщили о том, что ближайшие концерты переносят на другие даты из-за необходимости МакSим восстановить здоровье. Они не уточнили, что именно с ней произошло.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Кома, ИВЛ, отмена концертов и кальян: что происходит с певицей МакSим?
19 апреля, 20:22
 
ШоубизМакSим (Марина Абросимова)Алексей Казанцев (врач)ЗнаменитостиМузыкаАлкоголь
 
 
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