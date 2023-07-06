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Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе - РИА Новости, 06.07.2023
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Туризм
 
08:00 06.07.2023 (обновлено: 08:07 06.07.2023)
https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html
Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе
Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе - РИА Новости, 06.07.2023
Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе
На этот курорт удобно добираться и на поезде, и на автомобиле. Тут хорошие пляжи и много развлечений. Лучшие места на побережье Анапы, аквапарки, рестораны и... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T08:00
2023-07-06T08:07
туризм
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анапа
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. На этот курорт удобно добираться и на поезде, и на автомобиле. Тут хорошие пляжи и много развлечений. Лучшие места на побережье Анапы, аквапарки, рестораны и достопримечательности — в материале РИА Новости.Курорт-рекордсменТурция подорожала, поездка в Крым связана с непростой логистикой (все помнят пробку в 13 километров). Анапа — другое дело.Спрос превысил прошлогодний показатель уже на 50%, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". А гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает увеличение в 15%.Важный аргумент: Анапа лидирует в стране по числу гостиниц с All inclusive. "Там 12 отелей — на полноценном "Ультра все включено", — уточнили в Fun&amp;Sun.При этом "четверки" и "пятерки" тут дешевле, чем в Сочи, отметили в "Слетать.ру". Однако более 60% гостей бронируют "трешки". В середине июля минимальная стоимость путевки на двоих в такой отель с завтраками — 48 тысяч рублей, подсчитали эксперты онлайн-сервиса.Аэропорт в Анапе не работает с февраля прошлого года, но до города легко добраться на поездах или прилететь в Сочи, а потом за семь часов доехать на "Ласточке".Кроме того, многие путешественники выбирают автобус. Из Москвы он идет от 20 до 23 часов, что быстрее поездки по железной дороге. Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на билеты на этот вид транспорта.Десятки километров дюнПляжи курорта — протяженностью более 40 километров. Есть песчаные, но из мелкой гальки чище. Почти везде пологий вход в воду, что идеально подходит для отдыха с детьми.Правда, местные жители на бесплатных городских пляжах отдыхают редко, говорит гид Виталина Афенина. Популярные частные платные места — "Золотая бухта", где есть бассейн, огороженная красивая территория, галечный вход в воду. Рядом бары и кафе. Востребован пляж у отеля "Утесов" и парка "Ореховая роща", но купаться там можно только в бассейне, уточняет эксперт.За городом лучшие пляжи — в станице Благовещенской. Широкие, песчаные, чистые и малолюдные, рассказывает гид Александр Слабода. "Правда, облагороженных пляжей там нет, это формат дикого отдыха, иногда — с палатками", — добавляет Афенина.На полуострове Большой Утриш берег галечный. "Химический состав воды там самый лучший из-за мидий, которые очищают воду. Кроме того, эти пляжи были частью заказника, многие виды хозяйственной деятельности там запрещены", — обращает внимание Слабода.Приезжающие в пансионаты и детские лагеря купаются в той части моря, вдоль которой проходит Пионерский проспект, в северной части города. Там — песчаные дюны от технополиса "Эра" до поселка Витязево.Рассвет на Лысой гореЛучшей смотровой площадкой города называют "Ласточкины гнезда" — ландшафтную достопримечательность на Лысой горе возле поселка Супсех. Ветра и дожди создали из песчаника останцы причудливой формы — горизонтальные полочки, а вся поверхность испещрена круглыми отверстиями. Птицы используют их как гнезда. С горы открывается панорамный вид на курорт, Анапский залив и отроги Кавказского хребта. "Еще тут самые красивые рассветы и закаты", — говорит Слабода.Также в районе поселка Супсех расположена лестница из 800 ступеней, ведущая с горы к морю. На ней — несколько смотровых площадок с лавочками для отдыха.Экскурс в историюВ Центральном парке находится неофициальный символ города — памятник "Белая шляпа". Такие раньше носили отдыхающие. Скульптура — популярное место для встреч, фотосессий и выступлений уличных артистов.Неподалеку — Центральная набережная, протянувшаяся на пять километров от маяка до речки Анапки. Там кафе, сувенирные лавки, детские аттракционы, жареная кукуруза и мороженое с лотков.Вдоль променада расположены "Крепостные ворота" — памятник османской архитектуры. Это единственная сохранившаяся часть крепости Анапа, построенной в конце XVIII века.Рядом — музей-заповедник "Горгиппия", экспонаты которого рассказывают об античной истории этого места, говорит гид Владимир Галоян. В I-II веках нашей эры Горгиппия была важным городом Боспорского царства. Постройки уничтожил пожар в 238 году.Для неспешных прогулок подойдет парк "Ореховая роща" и тенистый сквер Воинской Славы.Еще в Анапе два дельфинария — на Пионерском проспекте и в поселке Большой Утриш. "Он под открытым небом, животные плавают в море, в естественной среде", — объясняет Афенина. Работают аквапарки — "Тики-так", "Золотой пляж".Кипарисы в водеВ окрестностях Анапы тоже есть что посмотреть. "Туристы посещают заповедник "Утриш", там ароматы можжевельника и пейзажи Средиземноморья, — рассказывает Александр Слабода. — Еще непременно стоит попробовать мидии и устрицы с местной фермы, их готовят в небольшой закусочной у входа".Также туристы едут на Кипарисовое озеро — искусственный водоем у поселка Сукко. Кажется, что деревья растут прямо из воды. Вокруг — дубы и можжевельники. К растениям можно подплыть на лодке или катамаране, рядом оборудован пляж.По соседству с Анапой есть кусочек Прованса — "Дом ароматных трав" в Семигорье. "Это лавандовая плантация у подножия маленького грязевого вулкана. Вкус чая из лаванды, живая музыка, под которую растут цветы, красивые наряды и фото всем на зависть — за этим и едут сюда", — отмечает Слабода.Еда, вино и сувенирыВ окрестностях курорта много виноделен. Так, в хозяйстве "Сикоры", расположенном между Краснодаром и Новороссийском, делают один из лучших рислингов в стране, считает Александр Слабода.Дегустировать напитки можно в "Винотеррии", расположенной в Семигорье. Там же — отличный ресторан черноморской кухни."Рядом с Анапой — винодельни "Гай-Кодзор" с очень достойной линейкой вин и "Скалистый берег", где проходят вечерние экскурсии с астрономом и можно любоваться звездами с бокалом вина", — рассказывает Афенина.В Анапе надо пробовать мидии, рыбу, самая известная — барабулька, говорят гиды. Очень вкусные фрукты и ягоды.Блюда кавказской кухни экскурсоводы рекомендуют дегустировать в ресторане "Мацони". Не слишком бюджетный вариант подкрепиться — заведения "Облака", "Капитан". Поесть с видом на море можно в "Утесове", "Вине и море", "27-м причале". В "Старике Хинкалыче" и "Сицилии" — проверенная кухня, но цены пониже.Бюджетный вариант столовых — "Шпинат", "Сказка" и кафе "Фабрика", где можно заплатить за вход 100 рублей и заказывать по меню блюда и напитки по себестоимости, объясняет Афенина.На память туристы увозят краснодарский чай, приправы, орехи в меде, чурчхелу, посуду ручной работы и украшения, которые можно купить на специальной ярмарке. А еще — вино и фермерские сыры.
https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1880721721.html
https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html
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Мария Селиванова
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туризм, маршруты - туризм, еда - туризм, достопримечательности, отдых в россии, отдых на море, анапа, куда поехать, что посмотреть , вино, виноделие, виноделы, новороссийск, заповедник "утриш", детский отдых, ресторан, кафе
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Еда - Туризм, Достопримечательности, отдых в России, Отдых на море, Анапа, куда поехать, что посмотреть , Вино, Виноделие, виноделы, Новороссийск, Заповедник "Утриш", Детский отдых, Ресторан, Кафе

Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка загорает на пляже в Анапе
Девушка загорает на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. На этот курорт удобно добираться и на поезде, и на автомобиле. Тут хорошие пляжи и много развлечений. Лучшие места на побережье Анапы, аквапарки, рестораны и достопримечательности — в материале РИА Новости.

Курорт-рекордсмен

Турция подорожала, поездка в Крым связана с непростой логистикой (все помнят пробку в 13 километров). Анапа — другое дело.
Отель Пхукет Грейслэнд Резорт - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Названы города, где самостоятельные туристы отдыхают дольше всего
29 июня, 04:54
Спрос превысил прошлогодний показатель уже на 50%, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". А гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает увеличение в 15%.
Важный аргумент: Анапа лидирует в стране по числу гостиниц с All inclusive. "Там 12 отелей — на полноценном "Ультра все включено", — уточнили в Fun&Sun.
При этом "четверки" и "пятерки" тут дешевле, чем в Сочи, отметили в "Слетать.ру". Однако более 60% гостей бронируют "трешки". В середине июля минимальная стоимость путевки на двоих в такой отель с завтраками — 48 тысяч рублей, подсчитали эксперты онлайн-сервиса.
Автомобильная дорога в деревне Варваровка, Анапа - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
Едем в Сочи, Крым, Анапу. Как летом добираться на российский юг
20 мая, 08:00
Аэропорт в Анапе не работает с февраля прошлого года, но до города легко добраться на поездах или прилететь в Сочи, а потом за семь часов доехать на "Ласточке".
Кроме того, многие путешественники выбирают автобус. Из Москвы он идет от 20 до 23 часов, что быстрее поездки по железной дороге. Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на билеты на этот вид транспорта.

Десятки километров дюн

Пляжи курорта — протяженностью более 40 километров. Есть песчаные, но из мелкой гальки чище. Почти везде пологий вход в воду, что идеально подходит для отдыха с детьми.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДети на набережной в Анапе
Дети на набережной в Анапе - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дети на набережной в Анапе
Правда, местные жители на бесплатных городских пляжах отдыхают редко, говорит гид Виталина Афенина. Популярные частные платные места — "Золотая бухта", где есть бассейн, огороженная красивая территория, галечный вход в воду. Рядом бары и кафе. Востребован пляж у отеля "Утесов" и парка "Ореховая роща", но купаться там можно только в бассейне, уточняет эксперт.
За городом лучшие пляжи — в станице Благовещенской. Широкие, песчаные, чистые и малолюдные, рассказывает гид Александр Слабода. "Правда, облагороженных пляжей там нет, это формат дикого отдыха, иногда — с палатками", — добавляет Афенина.
© iStock.com / DedMityay

Длинная коса с песчаным пляжем в станице Благовещенской близ Анапы

Длинная коса с песчаным пляжем в Благовещенской, Анапская область

Длинная коса с песчаным пляжем в станице Благовещенской близ Анапы

© iStock.com / DedMityay
1 из 3
© iStock.com / AlbinaTiplyashina

Девушки загорают на пляже в Анапе

Девушки загорают на пляже в Анапе

Девушки загорают на пляже в Анапе

© iStock.com / AlbinaTiplyashina
2 из 3
© iStock.com / N-sky

Аквапарк "Олимпия" в селе Витязево, Анапа

Аквапарк Олимпия в селе Витязево, Анапа

Аквапарк "Олимпия" в селе Витязево, Анапа

© iStock.com / N-sky
3 из 3

Длинная коса с песчаным пляжем в станице Благовещенской близ Анапы

© iStock.com / DedMityay
1 из 3

Девушки загорают на пляже в Анапе

© iStock.com / AlbinaTiplyashina
2 из 3

Аквапарк "Олимпия" в селе Витязево, Анапа

© iStock.com / N-sky
3 из 3
На полуострове Большой Утриш берег галечный. "Химический состав воды там самый лучший из-за мидий, которые очищают воду. Кроме того, эти пляжи были частью заказника, многие виды хозяйственной деятельности там запрещены", — обращает внимание Слабода.
Приезжающие в пансионаты и детские лагеря купаются в той части моря, вдоль которой проходит Пионерский проспект, в северной части города. Там — песчаные дюны от технополиса "Эра" до поселка Витязево.

Рассвет на Лысой горе

Лучшей смотровой площадкой города называют "Ласточкины гнезда" — ландшафтную достопримечательность на Лысой горе возле поселка Супсех. Ветра и дожди создали из песчаника останцы причудливой формы — горизонтальные полочки, а вся поверхность испещрена круглыми отверстиями. Птицы используют их как гнезда. С горы открывается панорамный вид на курорт, Анапский залив и отроги Кавказского хребта. "Еще тут самые красивые рассветы и закаты", — говорит Слабода.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛестница "800 ступеней" в поселке Супсех
Лестница 800 ступеней в поселке Супсех - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лестница "800 ступеней" в поселке Супсех
Также в районе поселка Супсех расположена лестница из 800 ступеней, ведущая с горы к морю. На ней — несколько смотровых площадок с лавочками для отдыха.

Экскурс в историю

В Центральном парке находится неофициальный символ города — памятник "Белая шляпа". Такие раньше носили отдыхающие. Скульптура — популярное место для встреч, фотосессий и выступлений уличных артистов.
Неподалеку — Центральная набережная, протянувшаяся на пять километров от маяка до речки Анапки. Там кафе, сувенирные лавки, детские аттракционы, жареная кукуруза и мороженое с лотков.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Аквапарк "Золотой пляж" в Анапе

Аквапарк Золотой пляж в Анапе

Аквапарк "Золотой пляж" в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк

Маяк в поселке Витязево

Маяк в поселке Витязево

Маяк в поселке Витязево

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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2 из 3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Летнее кафе на набережной Анапы

Летнее кафе на набережной Анапы

Летнее кафе на набережной Анапы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 3

Аквапарк "Золотой пляж" в Анапе

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3

Маяк в поселке Витязево

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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2 из 3

Летнее кафе на набережной Анапы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 3
Вдоль променада расположены "Крепостные ворота" — памятник османской архитектуры. Это единственная сохранившаяся часть крепости Анапа, построенной в конце XVIII века.
CC BY 4.0 / MikSed / Анапский археологический музей Горгиппия - филиал ГБУК КК кгиамз им. Е. Д. Фелицына. ВходВход в археологический музей "Горгиппия" 
Вход в археологический музей Горгиппия  - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
CC BY 4.0 / MikSed / Анапский археологический музей Горгиппия - филиал ГБУК КК кгиамз им. Е. Д. Фелицына. Вход
Вход в археологический музей "Горгиппия" 
Рядом — музей-заповедник "Горгиппия", экспонаты которого рассказывают об античной истории этого места, говорит гид Владимир Галоян. В I-II веках нашей эры Горгиппия была важным городом Боспорского царства. Постройки уничтожил пожар в 238 году.
Для неспешных прогулок подойдет парк "Ореховая роща" и тенистый сквер Воинской Славы.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ветеринар Елена Михайлова тренирует детеныша морского льва в дельфинарии в Большом Утрише

Ветеринар Елена Михайлова тренирует детеныша морского льва в Анапском дельфинарии на Большом Утрише в Краснодарском крае

Ветеринар Елена Михайлова тренирует детеныша морского льва в дельфинарии в Большом Утрише

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 3
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сотрудник дельфинария в Большом Утрише кормит белуху

Сотрудник Анапского дельфинария на Большом Утрише в Краснодарском крае кормит белуху

Сотрудник дельфинария в Большом Утрише кормит белуху

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Сотрудник дельфинария в Большом Утрише кормит дельфина-афалину

Сотрудник Анапского дельфинария на Большом Утрише в Краснодарском крае кормит дельфина-афалину

Сотрудник дельфинария в Большом Утрише кормит дельфина-афалину

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 3

Ветеринар Елена Михайлова тренирует детеныша морского льва в дельфинарии в Большом Утрише

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 3

Сотрудник дельфинария в Большом Утрише кормит белуху

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 3

Сотрудник дельфинария в Большом Утрише кормит дельфина-афалину

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 3
Еще в Анапе два дельфинария — на Пионерском проспекте и в поселке Большой Утриш. "Он под открытым небом, животные плавают в море, в естественной среде", — объясняет Афенина. Работают аквапарки — "Тики-так", "Золотой пляж".

Кипарисы в воде

В окрестностях Анапы тоже есть что посмотреть. "Туристы посещают заповедник "Утриш", там ароматы можжевельника и пейзажи Средиземноморья, — рассказывает Александр Слабода. — Еще непременно стоит попробовать мидии и устрицы с местной фермы, их готовят в небольшой закусочной у входа".
© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанк

Вид на Большой Утриш

Вид на Большой Утриш

Вид на Большой Утриш

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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1 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

Побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

Побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Отдых на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

Отдых на побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

Отдых на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

Побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае

Побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 7

Вид на Большой Утриш

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
1 из 7

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 7

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 7

Побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 7

Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 7

Отдых на побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 7

Побережье Черного моря в районе заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 7
Также туристы едут на Кипарисовое озеро — искусственный водоем у поселка Сукко. Кажется, что деревья растут прямо из воды. Вокруг — дубы и можжевельники. К растениям можно подплыть на лодке или катамаране, рядом оборудован пляж.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Кипарисовое озеро в поселке Сукко

Кипарисовое озеро в поселке Сукко

Кипарисовое озеро в поселке Сукко

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Болотные кипарисы на озере Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

Болотные кипарисы на озере Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

Болотные кипарисы на озере Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 4
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди купаются и плывут на лодках по Кипарисовому озеру в поселке Сукко

Люди купаются и плывут на лодках в кипарисовом озере в поселке Сукко

Люди купаются и плывут на лодках по Кипарисовому озеру в поселке Сукко

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 4
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Озеро Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

Озеро Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

Озеро Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 4

Кипарисовое озеро в поселке Сукко

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 4

Болотные кипарисы на озере Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Люди купаются и плывут на лодках по Кипарисовому озеру в поселке Сукко

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 4

Озеро Сукко (Кипарисовое озеро) в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 4
По соседству с Анапой есть кусочек Прованса — "Дом ароматных трав" в Семигорье. "Это лавандовая плантация у подножия маленького грязевого вулкана. Вкус чая из лаванды, живая музыка, под которую растут цветы, красивые наряды и фото всем на зависть — за этим и едут сюда", — отмечает Слабода.

Еда, вино и сувениры

В окрестностях курорта много виноделен. Так, в хозяйстве "Сикоры", расположенном между Краснодаром и Новороссийском, делают один из лучших рислингов в стране, считает Александр Слабода.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТабличка у входа на винодельню в Краснодарском крае
Табличка у входа на винодельню в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Табличка у входа на винодельню в Краснодарском крае
Дегустировать напитки можно в "Винотеррии", расположенной в Семигорье. Там же — отличный ресторан черноморской кухни.
"Рядом с Анапой — винодельни "Гай-Кодзор" с очень достойной линейкой вин и "Скалистый берег", где проходят вечерние экскурсии с астрономом и можно любоваться звездами с бокалом вина", — рассказывает Афенина.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Вид на виноградники на винодельне "Шато Пино" в поселке Федотовка

Вид на виноградники на винодельной Шато Пино в поселке Федотовка

Вид на виноградники на винодельне "Шато Пино" в поселке Федотовка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Скульптура бутылки на винодельне в Краснодарском крае

Скульптура бутылки на винодельне в Краснодарском крае

Скульптура бутылки на винодельне в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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4 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Дегустационные столики на винодельне "Мысхако" в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

Дегустационные столики на винодельной Мысхако в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

Дегустационные столики на винодельне "Мысхако" в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 6
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Виноградники и винный пресс на винодельне "Мысхако" в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

Виноградники и винный пресс на винодельной Мысхако в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

Виноградники и винный пресс на винодельне "Мысхако" в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
6 из 6

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
1 из 6

Вид на виноградники на винодельне "Шато Пино" в поселке Федотовка

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
2 из 6

Виноградники на винодельне в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 6

Скульптура бутылки на винодельне в Краснодарском крае

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
4 из 6

Дегустационные столики на винодельне "Мысхако" в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 6

Виноградники и винный пресс на винодельне "Мысхако" в деревне Федоровка, в районе Новороссийска

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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6 из 6
В Анапе надо пробовать мидии, рыбу, самая известная — барабулька, говорят гиды. Очень вкусные фрукты и ягоды.
Блюда кавказской кухни экскурсоводы рекомендуют дегустировать в ресторане "Мацони". Не слишком бюджетный вариант подкрепиться — заведения "Облака", "Капитан". Поесть с видом на море можно в "Утесове", "Вине и море", "27-м причале". В "Старике Хинкалыче" и "Сицилии" — проверенная кухня, но цены пониже.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Летние кафе в Анапе

Летние кафе в Анапе

Летние кафе в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Люди гуляют возле Анапского маяка на берегу Черного моря

Люди гуляют возле Анапского маяка на берегу Чёрного моря

Люди гуляют возле Анапского маяка на берегу Черного моря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 2

Летние кафе в Анапе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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1 из 2

Люди гуляют возле Анапского маяка на берегу Черного моря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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2 из 2
Бюджетный вариант столовых — "Шпинат", "Сказка" и кафе "Фабрика", где можно заплатить за вход 100 рублей и заказывать по меню блюда и напитки по себестоимости, объясняет Афенина.
На память туристы увозят краснодарский чай, приправы, орехи в меде, чурчхелу, посуду ручной работы и украшения, которые можно купить на специальной ярмарке. А еще — вино и фермерские сыры.
Люди катаются на банане в Геленджике - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Город в идеальной бухте. Лучшие пляжи, рестораны и винодельни Геленджика
4 июля, 08:00
 
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