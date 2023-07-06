https://ria.ru/20230706/anapa-1882254288.html

Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе

Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе - РИА Новости, 06.07.2023

Не только детский курорт. Где купаться, есть и развлекаться в Анапе

На этот курорт удобно добираться и на поезде, и на автомобиле. Тут хорошие пляжи и много развлечений. Лучшие места на побережье Анапы, аквапарки, рестораны и... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:00

2023-07-06T08:07

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. На этот курорт удобно добираться и на поезде, и на автомобиле. Тут хорошие пляжи и много развлечений. Лучшие места на побережье Анапы, аквапарки, рестораны и достопримечательности — в материале РИА Новости.Курорт-рекордсменТурция подорожала, поездка в Крым связана с непростой логистикой (все помнят пробку в 13 километров). Анапа — другое дело.Спрос превысил прошлогодний показатель уже на 50%, сообщили в пресс-службе национального туроператора "Алеан". А гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин оценивает увеличение в 15%.Важный аргумент: Анапа лидирует в стране по числу гостиниц с All inclusive. "Там 12 отелей — на полноценном "Ультра все включено", — уточнили в Fun&Sun.При этом "четверки" и "пятерки" тут дешевле, чем в Сочи, отметили в "Слетать.ру". Однако более 60% гостей бронируют "трешки". В середине июля минимальная стоимость путевки на двоих в такой отель с завтраками — 48 тысяч рублей, подсчитали эксперты онлайн-сервиса.Аэропорт в Анапе не работает с февраля прошлого года, но до города легко добраться на поездах или прилететь в Сочи, а потом за семь часов доехать на "Ласточке".Кроме того, многие путешественники выбирают автобус. Из Москвы он идет от 20 до 23 часов, что быстрее поездки по железной дороге. Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на билеты на этот вид транспорта.Десятки километров дюнПляжи курорта — протяженностью более 40 километров. Есть песчаные, но из мелкой гальки чище. Почти везде пологий вход в воду, что идеально подходит для отдыха с детьми.Правда, местные жители на бесплатных городских пляжах отдыхают редко, говорит гид Виталина Афенина. Популярные частные платные места — "Золотая бухта", где есть бассейн, огороженная красивая территория, галечный вход в воду. Рядом бары и кафе. Востребован пляж у отеля "Утесов" и парка "Ореховая роща", но купаться там можно только в бассейне, уточняет эксперт.За городом лучшие пляжи — в станице Благовещенской. Широкие, песчаные, чистые и малолюдные, рассказывает гид Александр Слабода. "Правда, облагороженных пляжей там нет, это формат дикого отдыха, иногда — с палатками", — добавляет Афенина.На полуострове Большой Утриш берег галечный. "Химический состав воды там самый лучший из-за мидий, которые очищают воду. Кроме того, эти пляжи были частью заказника, многие виды хозяйственной деятельности там запрещены", — обращает внимание Слабода.Приезжающие в пансионаты и детские лагеря купаются в той части моря, вдоль которой проходит Пионерский проспект, в северной части города. Там — песчаные дюны от технополиса "Эра" до поселка Витязево.Рассвет на Лысой гореЛучшей смотровой площадкой города называют "Ласточкины гнезда" — ландшафтную достопримечательность на Лысой горе возле поселка Супсех. Ветра и дожди создали из песчаника останцы причудливой формы — горизонтальные полочки, а вся поверхность испещрена круглыми отверстиями. Птицы используют их как гнезда. С горы открывается панорамный вид на курорт, Анапский залив и отроги Кавказского хребта. "Еще тут самые красивые рассветы и закаты", — говорит Слабода.Также в районе поселка Супсех расположена лестница из 800 ступеней, ведущая с горы к морю. На ней — несколько смотровых площадок с лавочками для отдыха.Экскурс в историюВ Центральном парке находится неофициальный символ города — памятник "Белая шляпа". Такие раньше носили отдыхающие. Скульптура — популярное место для встреч, фотосессий и выступлений уличных артистов.Неподалеку — Центральная набережная, протянувшаяся на пять километров от маяка до речки Анапки. Там кафе, сувенирные лавки, детские аттракционы, жареная кукуруза и мороженое с лотков.Вдоль променада расположены "Крепостные ворота" — памятник османской архитектуры. Это единственная сохранившаяся часть крепости Анапа, построенной в конце XVIII века.Рядом — музей-заповедник "Горгиппия", экспонаты которого рассказывают об античной истории этого места, говорит гид Владимир Галоян. В I-II веках нашей эры Горгиппия была важным городом Боспорского царства. Постройки уничтожил пожар в 238 году.Для неспешных прогулок подойдет парк "Ореховая роща" и тенистый сквер Воинской Славы.Еще в Анапе два дельфинария — на Пионерском проспекте и в поселке Большой Утриш. "Он под открытым небом, животные плавают в море, в естественной среде", — объясняет Афенина. Работают аквапарки — "Тики-так", "Золотой пляж".Кипарисы в водеВ окрестностях Анапы тоже есть что посмотреть. "Туристы посещают заповедник "Утриш", там ароматы можжевельника и пейзажи Средиземноморья, — рассказывает Александр Слабода. — Еще непременно стоит попробовать мидии и устрицы с местной фермы, их готовят в небольшой закусочной у входа".Также туристы едут на Кипарисовое озеро — искусственный водоем у поселка Сукко. Кажется, что деревья растут прямо из воды. Вокруг — дубы и можжевельники. К растениям можно подплыть на лодке или катамаране, рядом оборудован пляж.По соседству с Анапой есть кусочек Прованса — "Дом ароматных трав" в Семигорье. "Это лавандовая плантация у подножия маленького грязевого вулкана. Вкус чая из лаванды, живая музыка, под которую растут цветы, красивые наряды и фото всем на зависть — за этим и едут сюда", — отмечает Слабода.Еда, вино и сувенирыВ окрестностях курорта много виноделен. Так, в хозяйстве "Сикоры", расположенном между Краснодаром и Новороссийском, делают один из лучших рислингов в стране, считает Александр Слабода.Дегустировать напитки можно в "Винотеррии", расположенной в Семигорье. Там же — отличный ресторан черноморской кухни."Рядом с Анапой — винодельни "Гай-Кодзор" с очень достойной линейкой вин и "Скалистый берег", где проходят вечерние экскурсии с астрономом и можно любоваться звездами с бокалом вина", — рассказывает Афенина.В Анапе надо пробовать мидии, рыбу, самая известная — барабулька, говорят гиды. Очень вкусные фрукты и ягоды.Блюда кавказской кухни экскурсоводы рекомендуют дегустировать в ресторане "Мацони". Не слишком бюджетный вариант подкрепиться — заведения "Облака", "Капитан". Поесть с видом на море можно в "Утесове", "Вине и море", "27-м причале". В "Старике Хинкалыче" и "Сицилии" — проверенная кухня, но цены пониже.Бюджетный вариант столовых — "Шпинат", "Сказка" и кафе "Фабрика", где можно заплатить за вход 100 рублей и заказывать по меню блюда и напитки по себестоимости, объясняет Афенина.На память туристы увозят краснодарский чай, приправы, орехи в меде, чурчхелу, посуду ручной работы и украшения, которые можно купить на специальной ярмарке. А еще — вино и фермерские сыры.

https://ria.ru/20230629/puteshestviya-1880721721.html

https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

https://ria.ru/20230704/gelendzhik-1881982360.html

анапа

новороссийск

заповедник "утриш"

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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