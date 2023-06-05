https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

Альтернатива Сочи: лучшие курорты России, где можно отдохнуть и сэкономить

Альтернатива Сочи: лучшие курорты России, где можно отдохнуть и сэкономить - РИА Новости, 05.06.2023

Альтернатива Сочи: лучшие курорты России, где можно отдохнуть и сэкономить

"Сочи — это пыльная дыра", — писал в 1916-м сыну Федор Шаляпин. Эталоном тогда считали Ялту, которая соревновалась с Ниццей. За сто с лишним лет многое... РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:00

2023-06-05T08:02

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Светлана Баева. "Сочи — это пыльная дыра", — писал в 1916-м сыну Федор Шаляпин. Эталоном тогда считали Ялту, которая соревновалась с Ниццей. За сто с лишним лет многое изменилось: Сочи — главный российский курорт, единственный на сегодня черноморский город с действующим аэропортом. И все же альтернативу найти можно. О том, где будет так же комфортно, но дешевле, — в материале РИА Новости.Консерваторы против новичков"Бывают консерваторы. Среди наших клиентов есть семья — 17 лет подряд ездят в Сочи. Ничего не готовы менять, живут в одном и том же отеле. Никакие аргументы, что где-то дешевле или теплее, не действуют. Люди не хотят лучше — хотят не хуже, чем в прошлый раз", — говорит вице-президент АТОР, генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.Есть и другой тип туристов — новички. Раньше, например, отдыхали на испанском курорте Коста Дорада. В России ищут недорогой качественный отель "все включено" на берегу моря. Сочи, Анапа, Ялта — нюансов между не различают. А зря. Например, в Сочи преимущественно галечные пляжи, маленькому ребенку трудно заходить в воду. А вот в Анапе — песчаные.Или нужен ветер, чтобы заняться кайтсерфингом. Тогда — добро пожаловать в станицу Благовещенская в районе Анапы. Или, например, на Ейскую косу.Главный аргумент в пользу Сочи — возможность авиаперелета. До других морских курортов, за исключением Каспия и Балтики, добираться дольше и сложнее. Но и тут ситуация меняется."Поток туристов на личных автомобилях растет последние три года. Началось еще с пандемии, когда многие боялись летать и ездить на поездах из-за ковида", — объясняет Сергей Ромашкин. До Анапы, например, на машине ехать на шесть-семь часов быстрее, чем до Сочи. Это очень важно для самостоятельно путешествующих. Еще один фактор — цена. Авиабилеты, по словам эксперта, обойдутся минимум в 45-50 тысяч рублей на семью из трех человек. На личном автомобиле дешевле, даже учитывая платную трассу, бензин и ночевку.Конкуренты — рядом: Красная Поляна, АбхазияЕсли важен именно перелет и Черное море, но на побережье Сочи дороговато, альтернативы есть. Первый вариант — знаменитая Красная Поляна. "Горный кластер стал популярен благодаря появлению большого количества всесезонных сервисов и объектов досуга, в том числе для детей, — рассказывают в пресс-службе Национального туроператора "Алеан". — При этом есть возможность добраться до моря. Многие отели предлагают трансфер на пляж, ходит комфортная электричка до Имеретинского курорта"."Пятерки", по словам экспертов, отличные, стоимость номера — от восьми тысяч в сутки, в "четверках" — от 4,5."Летом Красная Поляна предлагает много активностей: родельбан, троллей, маунтинбайкинг, йога-туры, трекинги, качели над пропастью, прокат самокатов, сигвеев, велосипедов, казино, — перечисляют в пресс-службе FUN&SUN. — Проводят концерты звезд, ярмарки, есть интерактивный археологический музей, дегустационный зал, красивая набережная с прогулочными зонами, много спа-центров".Еще один вариант рядом — Абхазия. Среди главных плюсов — море, низкие цены, великолепная природа."Это направление дешевле на десять-пятнадцать процентов, чем соседний Адлер, а аэропорт тот же, — отмечает Сергей Ромашкин. — Единственная проблема — строительство гостиниц не успевает за ростом спроса".По словам эксперта, все "четверки" проданы до конца лета, "пятерок" уже нет, но есть места в "трешках". "Средняя стоимость размещения в Абхазии зависит от города. Самые бюджетные объекты — в Пицунде: там сутки стоят порядка трех тысяч рублей. В Гагре и Сухуме средняя цена за ночь — восемь и девять тысяч рублей соответственно, однако можно найти и менее дорогие варианты, например апартаменты", — говорят в компании МТС Travel. Дефицит с отелями в Абхазии постепенно решается. Так, в прошлом году открылся модный четырехзвездочный Garuda Glamping Abkhazia.При этом, по словам Сергея Ромашкина, "нельзя сказать, что в Абхазии сервис хуже". В "Дельфине" анализировали статистику по претензиям: в процентном соотношении к турпотоку жалоб столько же, сколько в Адлере.Анапа заменит и Турцию"Если говорить о Черноморском побережье, то альтернативой Сочи в первую очередь остаются Анапа и Геленджик. Спрос на эти курорты на лето-2023 ощутимо превышает прошлогодний: рост от 15 до 50 процентов на некоторые объекты", — подсчитали в компании "Алеан".Более того, направление может заменить отчасти и Турцию. "В Анапе 12 отелей работают на полноценном "ультра все включено", — уточняют в компании FUN&SUN. — Город лидирует по России по применению системы all inclusive".Сергей Ромашкин напоминает: 20 мая в Анапе открылся главный отель курорта Miracleon — пятизвездочный "Город Mira". Хедлайнером церемонии стал певец Дима Билан. Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что после Олимпиады в Сочи в регионе не строили отелей такого масштаба.По словам экспертов "Слетать.ру", четырех- и пятизвездочные гостиницы в Анапе дешевле, чем в Сочи. В Геленджике тоже очень хорошо отдыхать с детьми: песчаные пляжи, новые аквапарки.Направление номер два"Крым, несмотря на проблемы с логистикой, — направление номер два на Черном море, — говорит Сергей Ромашкин. — Думаю, полуостров примет четыре-пять миллионов человек. Безусловно, это сильнейший конкурент Сочи, каким и был последние 100 лет".Причин несколько: уникальные экскурсии, природные и исторические, разнообразное побережье, стоимость отдыха. "Крым стал единственным российским курортом, который действительно снизил цены в этом году, причем серьезно. По отношению к прошлым годам — на 25-30 процентов", — сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Стоимость проживания с завтраком в отеле уровня "три звезды" составляет примерно от 3,5 до четырех тысяч рублей, "четыре звезды" — от 4,5 до 5,5 тысячи.От Каспия до Балтики: необычные альтернативы"В последнее время все больше туристов рассматривает Каспийское море в Дагестане как альтернативу Черному, — рассказывают в компании "Алеан". — Здесь короче сезон, не так много отелей, но при этом есть достойные варианты для пляжного отдыха". И доступен перелет. Здесь находится старейший город России — Дербент — с уникальной крепостью Нарын-Кала.Другой вариант — Балтика. "Отдых на море в Калининградской области также пользуется популярностью. Сезон здесь существенно короче, чем на юге, но это компенсируется разнообразием природных и архитектурных достопримечательностей, расположенных достаточно близко", — поясняют в компании.Предлагают эксперты и другие, порой неожиданные, но интересные альтернативы. "Если не ориентироваться на море, то Казань, — уверены в "Слетать.ру". — Там есть такие отели с аквапарками, что никакое море не нужно, и богатая экскурсионка".Также всегда можно предложить круиз: за неделю увидеть четыре-пять городов России. Некоторые суда — не хуже пятизвездочных отелей.Да и озерам есть чем удивить: Яровое в Алтайском крае, знаменитый Селигер в Тверской и Новгородской областях, Рыбинское водохранилище. Курорт "Соленые озера" в Соль-Илецке (Оренбургская область) открыл сезон 1 июня. Песок, шезлонги — все прилагается. Температура воздуха — плюс 33, тогда как в Сочи пока плюс 20.

https://ria.ru/20230602/dorogi-1875629696.html

https://ria.ru/20230521/turtsiya-1872916884.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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