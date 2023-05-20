https://ria.ru/20230520/puteshestviya-1873003325.html

Едем в Сочи, Крым, Анапу. Как летом добираться на российский юг

Едем в Сочи, Крым, Анапу. Как летом добираться на российский юг - РИА Новости, 20.05.2023

Едем в Сочи, Крым, Анапу. Как летом добираться на российский юг

Купить билеты на черноморские курорты традиционно непросто — действовать надо быстро и заранее. Из-за закрытия южных аэропортов придется тщательно продумать... РИА Новости, 20.05.2023

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:00

2023-05-20T08:08

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Купить билеты на черноморские курорты традиционно непросто — действовать надо быстро и заранее. Из-за закрытия южных аэропортов придется тщательно продумать логистику. Куда добираться удобнее всего, как проще доехать в Крым и где переночевать, если отправились на личном транспорте, — в материале РИА Новости.В Сочи — самолетомДля воздушных гаваней Анапы, Краснодара, Геленджика и еще восьми городов юга России второй год действует режим ограничения полетов. Аэропорты Сочи и Минеральных Вод принимают рейсы, поэтому для многих отдыхающих, которые едут на курорты, они стали транзитной точкой. Стоимость авиабилета с вылетом из Москвы в Сочи начинается от шести тысяч рублей, до Минвод — от восьми тысяч рублей, рассказали в OneTwoTrip. Время в пути — около трех часов.В Крым — на поездеБольше половины туристов приедут на курорты полуострова на личном авто, треть — на поездах, прогнозирует гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.В 2022-м восемьдесят процентов гостей добирались на машинах. Автобусные туры из городов средней полосы популярностью не пользовались, и в этом году запуск таких маршрутов не планируется. "Оказалось, туристы не готовы проводить в автобусе больше суток, а время в пути составляло 26-28 часов", — объясняет эксперт. По итогам 2022-го турпоток на полуостров сократился на треть.Добраться до Крыма можно на поездах "Таврия", которые круглый год курсируют из 44 регионов и останавливаются более чем на 200 станциях.Причем из Москвы и Санкт-Петербурга составы теперь следуют не только до Симферополя, Севастополя и Евпатории, но до Феодосии и Керчи, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". Маршрут проходит по новой железнодорожной ветке через Керченский пролив по Крымскому мосту.В этом году некоторые промежуточные станции назначены начальными, одни поезда ходят чаще, другие — быстрее. Большой железнодорожный узел в Ростове-на-Дону стал отправной точкой сразу для двух составов в Крым, что удобно для пассажиров, которые едут с пересадкой.Впервые в этом году начальными станциями поездов "Таврия" стали Челябинск, Уфа и Волгоград. Так легче планировать поездку из Мурманска в Севастополь: состав отправляется еженедельно.Летом из Москвы будут курсировать семь поездов, два — из Петербурга и 11 — из регионов. При необходимости компания обещает увеличить количество составов.В 2023-м средний чек из Москвы в Крым — 6,1 тысячи рублей, из других городов — 4,9 тысячи. Спрос высокий, но пассажиры покупают билеты ближе к дате отправления, отметил перевозчик.Главный соперник КрымаАнапа — главный конкурент Крыма, она только выиграла от сокращающегося турпотока на полуостров. "Если вы добрались до этого курорта из Воронежа, Ростова-на-Дону или Москвы, какой стимул ехать в Ялту еще шесть часов по жаре и с детьми? Вы остаетесь тут, тем более что море и отели вполне подходящие", — поясняет Ромашкин.В прошлом году транспортные проблемы снизили турпоток в Анапу процентов на восемь-десять, но в этом она отыграет потери и даже выйдет в небольшой плюс, считает эксперт. "Интерес к отдыху на курорте превысил прошлогодние показатели на 60 процентов", — уточняют в пресс-службе национального туроператора "Алеан".Анапа — лидер среди южных направлений: 6,5 процента туристов, едущих на поездах, выбирают именно этот курорт, рассказали в "Туту.ру". Средний чек — 4720 рублей. Вместе с Адлером, Новороссийском и Кисловодском она входит в перечень городов, куда РЖД планирует запустить летом полторы тысячи дополнительных составов.До курорта можно добраться на "Ласточке", долетев до Сочи. На это уйдет семь с половиной часов, стоимость билета начинается от 1900 рублей, рассказали в OneTwoTrip.Кроме того, в 2022-м в Анапу можно было попасть на автобусе. Время в пути — от 20 до 23 часов. Туроператоры планируют возобновить такую практику, говорит Ромашкин.Интерес к автобусным поездкам вырос, отмечают представители турбизнеса. Автоперевозка занимает меньше времени, чем на поезде, и стоит дешевле. Отдыхающие готовы потратить до двух дней на дорогу в один конец — например, из Екатеринбурга. Наибольшей популярностью эти туры пользуются у молодежи и бюджетников.Геленджик туристов не теряетВ прошлом году турпоток в Геленджик вырос на 20 процентов. "Видимо, отдыхающие никогда на аэропорт там не рассчитывали. В городе сильные ветра, самолеты часто уходили на посадку в Анапу", — рассказывает Ромашкин. В 2023-м число гостей может увеличиться еще на 15%. По данным "Алеан", этот показатель даже достигнет 35 процентов.Доехать до Геленджика на поезде можно только с пересадкой — например, в Новороссийске. Оттуда — 30 километров на автобусе или такси. Дорога обойдется примерно в пять тысяч рублей. Еще вариант — ехать на курорт из Краснодара. Между городами менее 100 километров, на машине путь занимает два часа.Еще пара вариантов визита на курорт: долететь до Сочи, а потом 250 километров на автомобиле. Либо самолетом в Минеральные Воды, а дальше на машине более 500 километров.В Туапсе удобнее через СочиВ Туапсе проще всего попасть через аэропорт Сочи. "Ласточка" доставит туристов до курорта за два часа, билет — от 600 рублей, поясняют в OneTwoTrip.Дорога из Москвы на поезде занимает минимум 22 часа, плацкарт в начале июня стоит от 4,4 тысячи рублей.Своим ходомНа личном транспорте добраться до Черного моря несложно, но нужно учитывать, откуда вы едете, говорит путешествующая на мотоцикле Светлана Павлова.Трасса из Москвы — М-4 "Дон" — считается одной из лучших в России. Там есть платные участки, покрытие хорошее, порой идеальное."Заправок много, но не стоит тянуть до последнего: встречаются участки, где их нет довольно долго", — предупреждает туристка.Если есть необходимость остановиться на ночевку, особенно в районе Ростова-на-Дону, стоит озаботиться заранее — тогда есть выбор по цене и комфорту. "Пробки встречаются. При выезде из столицы могут быть очереди на пунктах оплаты, в местах ремонта, у постов ДПС", — отмечает Светлана. В пик сезона бывают серьезные заторы до Сочи, а на Крымском мосту придется потратить время на досмотр.

https://ria.ru/20230504/kurorty-1869496863.html

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

https://ria.ru/20230502/azov-1868194913.html

https://ria.ru/20230515/taganrog-1871334228.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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