Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту
Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту до часа 15 минут
Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты на автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края позволили сократить время ожидания проезда по мосту до 1 часа 15 минут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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"Время ожидания для водителей на мосту сократилось до 1 часа 15 минут. В пике до 30 тысяч машин в обе стороны должны проходить. Мы определили, что максимальное время ожидания должно быть 1 час. Тогда будет обеспечена комфортная пропускная способность", - сказал журналистам Аксенов.
Увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений, сообщал ранее Росавтодор. В ведомстве отмечали, что скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, и рекомендовали заранее готовить машины к проверке, не отягощая поездку лишним багажом, и планировать свой маршрут, проверяя ситуацию на дороге через навигатор.