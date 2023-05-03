https://ria.ru/20230503/most-1869428128.html

Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту

Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.05.2023

Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту

2023-05-03T15:14

2023-05-03T15:14

2023-05-03T15:31

общество

авто

сергей аксенов (политик)

краснодарский край

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты на автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края позволили сократить время ожидания проезда по мосту до 1 часа 15 минут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений, сообщал ранее Росавтодор. В ведомстве отмечали, что скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, и рекомендовали заранее готовить машины к проверке, не отягощая поездку лишним багажом, и планировать свой маршрут, проверяя ситуацию на дороге через навигатор.

https://ria.ru/20230228/krym-1854604688.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, сергей аксенов (политик), краснодарский край, федеральное дорожное агентство (росавтодор), туризм, новости - туризм