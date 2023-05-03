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Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.05.2023
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15:14 03.05.2023 (обновлено: 15:31 03.05.2023)
https://ria.ru/20230503/most-1869428128.html
Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту
Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту - РИА Новости, 03.05.2023
Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту
2023-05-03T15:14
2023-05-03T15:31
общество
авто
сергей аксенов (политик)
краснодарский край
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты на автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края позволили сократить время ожидания проезда по мосту до 1 часа 15 минут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений, сообщал ранее Росавтодор. В ведомстве отмечали, что скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, и рекомендовали заранее готовить машины к проверке, не отягощая поездку лишним багажом, и планировать свой маршрут, проверяя ситуацию на дороге через навигатор.
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общество, авто, сергей аксенов (политик), краснодарский край, федеральное дорожное агентство (росавтодор), туризм, новости - туризм
Общество, Авто, Сергей Аксенов (политик), Краснодарский край, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Туризм, Новости - Туризм
Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту

Аксенов сообщил о сокращении времени ожидания проезда по Крымскому мосту до часа 15 минут

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Дополнительные досмотровые посты на автомобильном подходе к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края позволили сократить время ожидания проезда по мосту до 1 часа 15 минут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«

"Время ожидания для водителей на мосту сократилось до 1 часа 15 минут. В пике до 30 тысяч машин в обе стороны должны проходить. Мы определили, что максимальное время ожидания должно быть 1 час. Тогда будет обеспечена комфортная пропускная способность", - сказал журналистам Аксенов.

Увеличение штата сотрудников и модернизация пунктов досмотров позволит к пику курортного сезона увеличить пропускную способность досмотровых комплексов у Крымского моста до 15 тысяч машин в сутки для каждого из направлений, сообщал ранее Росавтодор. В ведомстве отмечали, что скорость досмотра напрямую зависит от количества багажа, перевозимого автомобилями, и рекомендовали заранее готовить машины к проверке, не отягощая поездку лишним багажом, и планировать свой маршрут, проверяя ситуацию на дороге через навигатор.
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