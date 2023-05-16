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Россияне раскупают автобусные туры на Черное море
Россияне раскупают автобусные туры на Черное море - РИА Новости, 16.05.2023
Россияне раскупают автобусные туры на Черное море
Представители туристических компаний в регионах рассказали о высоком спросе на автобусные туры на Черноморское побережье, отдыхающие готовы провести в дороге... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:12
2023-05-16T12:12
2023-05-16T12:12
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Представители туристических компаний в регионах рассказали о высоком спросе на автобусные туры на Черноморское побережье, отдыхающие готовы провести в дороге даже двое суток, сообщает Tourdom.Тенденция характерна для европейской части страны. Так, из Брянска до Черного моря ехать сутки. "Это в 1,5 раза меньше, чем по железной дороге. Минимальная цена на человека на 9 ночей у нас чуть больше 16 тысяч рублей, это в курортном поселке Витязево под Анапой", – говорит директор компании "Рай-Тур" Ирина Новоселова.Из Иваново до Черного моря автобусы также идут быстрее поездов и стоят дешевле. "Наиболее популярные места – Анапа, Витязево, Лазаревское, Лермонтово, Лоо. Отправляются на юг автобусы два раза в неделю, стоимость тура – от 18 тысяч рублей", – отметила Анастасия Островская, руководитель отдела продаж ивановской компании "СП ДИВА".Автобусные туры покупают и в Екатеринбурге: ехать два дня, салон оснащен откидывающимися креслами, включены услуги гида. "Если позволяет время, например, заезжаем в Волгограде к Мамаеву кургану, там проходит экскурсия", – говорит Алена Топоркова из More Travel.Эксперты отмечают: еще одним преимуществом автобуса перед поездом является то, что достать билеты на первый летом проще.По словам спикеров, основные покупатели таких туров – это бюджетники, молодежь. "Сегмент – средний и ниже среднего уровня, в общем, все, кто желает сэкономить на курортном отдыхе", – объясняет Ирина Новоселова.
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новости - туризм, черное море, брянск, иваново, отдых в россии, туризм, достопримечательности, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Черное море, Брянск, Иваново, отдых в России, Туризм, Достопримечательности, Отдых на море
Россияне раскупают автобусные туры на Черное море
Эксперты сообщили о высоком спросе на автобусные туры на Черное море