https://ria.ru/20230608/anapa-1876993801.html
Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом
Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом - РИА Новости, 08.06.2023
Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом
Туристический поток в Анапу в этом году растет динамичнее, чем в Сочи, за год Анапа прибавила 25 процентов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T18:08
2023-06-08T18:08
2023-06-08T22:52
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сергей ромашкин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Туристический поток в Анапу в этом году растет динамичнее, чем в Сочи, за год Анапа прибавила 25 процентов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того что идет поток туристов на личных автомобилях. <…> В прошлом году она столкнулась с падением на восемь-девять процентов к 2021 году", — сказал Ромашкин. Но в этом году, по его словам, Анапа растет опережающими темпами: примерно на 25 процентов. "Соответственно, курорт закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15 процентов. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории", — заявил эксперт. Вице-президент АТОР отметил, что отели города заполнены на июнь на 80-85 процентов, примерно такая же загрузка и в отелях Сочи: на июнь там свободно 15 процентов номеров.
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новости - туризм, анапа, сочи, краснодарский край, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Анапа, Сочи, Краснодарский край, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России
Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом
АТОР: турпоток в Анапу в 2023 году растет динамичнее, чем в Сочи
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Туристический поток в Анапу в этом году растет динамичнее, чем в Сочи, за год Анапа прибавила 25 процентов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
"Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того что идет поток туристов на личных автомобилях. <…> В прошлом году она столкнулась с падением на восемь-девять процентов к 2021 году", — сказал Ромашкин.
Но в этом году, по его словам, Анапа растет опережающими темпами: примерно на 25 процентов. "Соответственно, курорт закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15 процентов. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории", — заявил эксперт.
Вице-президент АТОР отметил, что отели города заполнены на июнь на 80-85 процентов, примерно такая же загрузка и в отелях Сочи: на июнь там свободно 15 процентов номеров.
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