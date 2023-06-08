https://ria.ru/20230608/anapa-1876993801.html

Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом

Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом - РИА Новости, 08.06.2023

Туроператоры назвали самый популярный курорт Краснодарского края этим летом

Туристический поток в Анапу в этом году растет динамичнее, чем в Сочи, за год Анапа прибавила 25 процентов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" РИА Новости, 08.06.2023

2023-06-08T18:08

2023-06-08T18:08

2023-06-08T22:52

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сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

отдых в россии

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Туристический поток в Анапу в этом году растет динамичнее, чем в Сочи, за год Анапа прибавила 25 процентов, сообщил журналистам в кулуарах форума "Путешествуй!" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. "Анапа растет даже быстрее, чем Сочи, в силу того что идет поток туристов на личных автомобилях. <…> В прошлом году она столкнулась с падением на восемь-девять процентов к 2021 году", — сказал Ромашкин. Но в этом году, по его словам, Анапа растет опережающими темпами: примерно на 25 процентов. "Соответственно, курорт закроет провал прошлого года и добавит в этом году 15 процентов. Для Анапы этот сезон будет лучшим в истории", — заявил эксперт. Вице-президент АТОР отметил, что отели города заполнены на июнь на 80-85 процентов, примерно такая же загрузка и в отелях Сочи: на июнь там свободно 15 процентов номеров.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

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новости - туризм, анапа, сочи, краснодарский край, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии