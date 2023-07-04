https://ria.ru/20230704/anapa-1882078121.html

Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу

Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу - РИА Новости, 04.07.2023

Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу

Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на автобусные билеты в Анапу, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.07.2023

2023-07-04T11:17

2023-07-04T11:17

2023-07-04T11:17

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на автобусные билеты в Анапу, сообщает АТОР.Так, в компании "Мультитур", в которой формируют автобусные маршруты и для других фирм, рассказали, что уже закончились места на рейсы в Анапу на 16 июля. При этом на соседние даты они пока есть, но быстро раскупаются. В связи с высоким спросом в компании думают о постановке на линию уже третьего рейса на 16 июля.По словам экспертов ассоциации, ажиотаж связан с тем, что у многих туристов забронированы гостиницы на юге, а найти железнодорожный билет в купейных вагонах практически нереально даже в восемь утра в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за одну-три минуты. В кассах приобрести проездной документ также невозможно. Трансфер же от Сочи, куда можно прилететь на самолете, до Анапы достаточно длительный – от семи до девяти часов в зависимости от дорожной ситуации.В этих условиях автобусная перевозка, занимающая от 22 до 24 часов от Москвы пользуется повышенным спросом. Цены – от пяти тысяч рублей.

https://ria.ru/20230630/oteli-1881224955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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