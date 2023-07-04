https://ria.ru/20230704/anapa-1882078121.html
Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу
Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу - РИА Новости, 04.07.2023
Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу
Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на автобусные билеты в Анапу, сообщает АТОР. РИА Новости, 04.07.2023
2023-07-04T11:17
2023-07-04T11:17
2023-07-04T11:17
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на автобусные билеты в Анапу, сообщает АТОР.Так, в компании "Мультитур", в которой формируют автобусные маршруты и для других фирм, рассказали, что уже закончились места на рейсы в Анапу на 16 июля. При этом на соседние даты они пока есть, но быстро раскупаются. В связи с высоким спросом в компании думают о постановке на линию уже третьего рейса на 16 июля.По словам экспертов ассоциации, ажиотаж связан с тем, что у многих туристов забронированы гостиницы на юге, а найти железнодорожный билет в купейных вагонах практически нереально даже в восемь утра в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за одну-три минуты. В кассах приобрести проездной документ также невозможно. Трансфер же от Сочи, куда можно прилететь на самолете, до Анапы достаточно длительный – от семи до девяти часов в зависимости от дорожной ситуации.В этих условиях автобусная перевозка, занимающая от 22 до 24 часов от Москвы пользуется повышенным спросом. Цены – от пяти тысяч рублей.
https://ria.ru/20230630/oteli-1881224955.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, анапа, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Анапа, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, Отдых на море, отдых в России
Туроператоры оценили спрос на автобусные билеты в Анапу
АТОР: туроператоры называют ажиотажным спрос на автобусные билеты в Анапу
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Туроператоры отмечают ажиотажный спрос на автобусные билеты в Анапу, сообщает АТОР.
Так, в компании "Мультитур", в которой формируют автобусные маршруты и для других фирм, рассказали, что уже закончились места на рейсы в Анапу на 16 июля. При этом на соседние даты они пока есть, но быстро раскупаются. В связи с высоким спросом в компании думают о постановке на линию уже третьего рейса на 16 июля.
По словам экспертов ассоциации, ажиотаж связан с тем, что у многих туристов забронированы гостиницы на юге, а найти железнодорожный билет в купейных вагонах практически нереально даже в восемь утра в день открытия продаж: абсолютно все разлетается за одну-три минуты. В кассах приобрести проездной документ также невозможно. Трансфер же от Сочи, куда можно прилететь на самолете, до Анапы достаточно длительный – от семи до девяти часов в зависимости от дорожной ситуации.
В этих условиях автобусная перевозка, занимающая от 22 до 24 часов от Москвы пользуется повышенным спросом. Цены – от пяти тысяч рублей.
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