https://ria.ru/20230622/serial-1879644097.html

Вышел второй сезон сериала "И просто так" с четырьмя основными героинями

Вышел второй сезон сериала "И просто так" с четырьмя основными героинями - РИА Новости, 22.06.2023

Вышел второй сезон сериала "И просто так" с четырьмя основными героинями

Сегодня, 22 июня, выходит второй сезон "И просто так", сиквела "Секса в большом городе". В шоу появятся все четыре героини оригинального сериала. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T05:00

2023-06-22T05:00

2023-06-22T05:04

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сегодня, 22 июня, выходит второй сезон "И просто так", сиквела "Секса в большом городе". В шоу появятся все четыре героини оригинального сериала. К роли Саманты Джонс вернется Ким Кэттролл. Она не участвовала в создании первого сезона. В продолжении шоу актриса снялась в одном эпизоде. Как рассказала Паркер, это телефонный разговор между Кэрри и Самантой. На съемках сцена Кэттролл не пересекалась с другими актрисами и шоураннером Маклом Патриком Кингом. Еще в 2016 году актриса заявила, что больше не будет играть одну из четырех подруг. Ее разочаровал сценарий к третьему фильму о персонажах культового сериала. Позднее Кэттролл призналась, что ее не звали сняться в перезапуске шоу. В Сети обсуждается конфликт между Ким и Сарой Джессикой. Якобы на съемочной площадке "Секса в большом городе" Кэттролл чувствовала себя изолированной. Еще одна причина разногласий, всплывшая в Сети, — назначение продюсером программы друга Паркер — Майкла Патрика Кинга, а также то, что Сара Джессика заняла должность исполнительного продюсера и стала получать больше. В 2018-м о вражде актрис заговорили снова. На своей странице в соцсети Паркер выразила соболезнования в связи со смертью брата Ким. В ответ Кэттролл ее назвала "жестокой" и напомнила, что коллега ей не родственница и не подруга. Также известно, что в шоу появится Эйдан, один из бойфрендов Кэрри в оригинальном сериале. Его образ вновь воплотил Джон Корбетт. В предыдущих сериях "И просто так" рассказывалось о том, как Кэрри справлялась с переживаниями после смерти мужа (Крис Нот). Премьера первого сезона сопровождалась скандалами. Проект раскритиковала автор книги "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл. "Кэрри Брэдшоу представили женщиной с причудами, вышедшей замуж за очень богатого парня. Это не моя история и не моих друзей. Но у телевидения своя логика", — говорила писательница. Также несколько женщин обвинили Криса Нота в сексуальном насилии.

https://ria.ru/20230601/kino-1875335254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости