https://ria.ru/20230601/serial-1875468763.html

СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так"

СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так" - РИА Новости, 01.06.2023

СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так"

Ким Кэттролл вернется к роли Саманты в финале второго сезона "И просто так", продолжения "Секса в большом городе", утверждает Variety. РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T10:50

2023-06-01T10:50

2023-06-01T10:50

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ким Кэттролл вернется к роли Саманты в финале второго сезона "И просто так", продолжения "Секса в большом городе", утверждает Variety. Актриса появится всего в одной сцене. Съемки проходили 22 марта. При этом Ким не пересекалась ни с кем из других звезд сериала, а также его шоураннером Майклом Патриком Кингом.По данным СМИ, в эпизоде Саманта, переехавшая из Нью-Йорка в Лондон, говорит по телефону с Керри Брэдшоу. Над ее образом работала художник по костюмам "Секса в большом городе" Патриция Филд, которая не принимала участия в создании сиквела. В 2016 году Кэттролл заявила, что больше не будет играть Саманту. Актрису разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях культового шоу. Ким также рассказывала, что ее не приглашали присоединиться к перезапуску проекта. Еще в Сети ходят слухи о ее конфликте с Сарой Джессикой Паркер. Как пишет Variety, один из руководителей HBO Кейси Блойс во время съемок второго сезона "И просто так" все же обратился к Кэттролл и попросил ее вернуться в проект. Это и повлияло на решение актрисы вновь воплотить образ Саманты. Ранее сообщалось, что премьера второго сезона "И просто так" запланирована на вторую половину июня.

https://ria.ru/20230529/serial-1874851776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды