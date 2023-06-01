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СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так" - РИА Новости, 01.06.2023
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Культура
 
10:50 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/serial-1875468763.html
СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так"
СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так" - РИА Новости, 01.06.2023
СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так"
Ким Кэттролл вернется к роли Саманты в финале второго сезона "И просто так", продолжения "Секса в большом городе", утверждает Variety. РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T10:50
2023-06-01T10:50
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ким Кэттролл вернется к роли Саманты в финале второго сезона "И просто так", продолжения "Секса в большом городе", утверждает Variety. Актриса появится всего в одной сцене. Съемки проходили 22 марта. При этом Ким не пересекалась ни с кем из других звезд сериала, а также его шоураннером Майклом Патриком Кингом.По данным СМИ, в эпизоде Саманта, переехавшая из Нью-Йорка в Лондон, говорит по телефону с Керри Брэдшоу. Над ее образом работала художник по костюмам "Секса в большом городе" Патриция Филд, которая не принимала участия в создании сиквела. В 2016 году Кэттролл заявила, что больше не будет играть Саманту. Актрису разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях культового шоу. Ким также рассказывала, что ее не приглашали присоединиться к перезапуску проекта. Еще в Сети ходят слухи о ее конфликте с Сарой Джессикой Паркер. Как пишет Variety, один из руководителей HBO Кейси Блойс во время съемок второго сезона "И просто так" все же обратился к Кэттролл и попросил ее вернуться в проект. Это и повлияло на решение актрисы вновь воплотить образ Саманты. Ранее сообщалось, что премьера второго сезона "И просто так" запланирована на вторую половину июня.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
СМИ: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так"

Variety: Ким Кэттролл вернется к роли Саманты во втором сезоне "И просто так"

© Darren Star Productions (1998 – 2004)Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала Секс в большом городе
© Darren Star Productions (1998 – 2004)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ким Кэттролл вернется к роли Саманты в финале второго сезона "И просто так", продолжения "Секса в большом городе", утверждает Variety.
Актриса появится всего в одной сцене. Съемки проходили 22 марта. При этом Ким не пересекалась ни с кем из других звезд сериала, а также его шоураннером Майклом Патриком Кингом.
По данным СМИ, в эпизоде Саманта, переехавшая из Нью-Йорка в Лондон, говорит по телефону с Керри Брэдшоу. Над ее образом работала художник по костюмам "Секса в большом городе" Патриция Филд, которая не принимала участия в создании сиквела.
В 2016 году Кэттролл заявила, что больше не будет играть Саманту. Актрису разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях культового шоу. Ким также рассказывала, что ее не приглашали присоединиться к перезапуску проекта. Еще в Сети ходят слухи о ее конфликте с Сарой Джессикой Паркер.
Как пишет Variety, один из руководителей HBO Кейси Блойс во время съемок второго сезона "И просто так" все же обратился к Кэттролл и попросил ее вернуться в проект. Это и повлияло на решение актрисы вновь воплотить образ Саманты.
Ранее сообщалось, что премьера второго сезона "И просто так" запланирована на вторую половину июня.
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