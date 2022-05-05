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Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе"
Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе" - РИА Новости, 05.05.2022
Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе"
Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в сериале "И просто так" — продолжении "Секса в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety. РИА Новости, 05.05.2022
2022-05-05T16:50
2022-05-05T16:50
2022-05-05T16:50
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в сериале "И просто так" — продолжении "Секса в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety. "Меня никогда не просили стать частью ребута. Я ясно высказалась, еще когда речь о возможном третьем фильме. Так что о сиквеле узнала, как и все, — из соцсетей", — говорит Кэтролл. Она призналась, что ей не понравилось то, каким ее персонаж был представлен в сценарии так и не снятой ленты. В частности Ким была разочарована тем, что согласно скрипту, ее героиня получала интимные фотографии от Брэди, 14-летнего сына Миранды (Синтия Никсон).В культовом "Сексе в большом городе" Кэтролл сыграла Саманту. Она была старше своих подруг, руководила PR-агентством и с легкостью заводила новые романы. Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 6 мая у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с кинообозревателями. Раскритиковала продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".Релиз также сопровождался громким скандалом — Криса Нота, сыгравшего возлюбленного Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), обвинили в сексуальных домогательствах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер, знаменитости, звезды
Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе"
Ким Кэтролл рассказала, почему не снялась в сериале "И просто так"
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в сериале "И просто так" — продолжении "Секса в большом городе". Об этом она рассказала
в интервью Variety.
"Меня никогда не просили стать частью ребута. Я ясно высказалась, еще когда речь о возможном третьем фильме. Так что о сиквеле узнала, как и все, — из соцсетей", — говорит Кэтролл.
Она призналась, что ей не понравилось то, каким ее персонаж был представлен в сценарии так и не снятой ленты. В частности Ким была разочарована тем, что согласно скрипту, ее героиня получала интимные фотографии от Брэди, 14-летнего сына Миранды (Синтия Никсон).
В культовом "Сексе в большом городе" Кэтролл сыграла Саманту. Она была старше своих подруг, руководила PR-агентством и с легкостью заводила новые романы.
Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 6 мая у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит
о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с кинообозревателями. Раскритиковала
продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".
Релиз также сопровождался громким скандалом — Криса Нота, сыгравшего возлюбленного Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), обвинили
в сексуальных домогательствах.