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Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе"

Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе" - РИА Новости, 05.05.2022

Кэтролл рассказала, почему не снялась в сиквеле "Секса в большом городе"

Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в сериале "И просто так" — продолжении "Секса в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety. РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T16:50

2022-05-05T16:50

2022-05-05T16:50

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Ким Кэтролл объяснила, почему не снялась в сериале "И просто так" — продолжении "Секса в большом городе". Об этом она рассказала в интервью Variety. "Меня никогда не просили стать частью ребута. Я ясно высказалась, еще когда речь о возможном третьем фильме. Так что о сиквеле узнала, как и все, — из соцсетей", — говорит Кэтролл. Она призналась, что ей не понравилось то, каким ее персонаж был представлен в сценарии так и не снятой ленты. В частности Ким была разочарована тем, что согласно скрипту, ее героиня получала интимные фотографии от Брэди, 14-летнего сына Миранды (Синтия Никсон).В культовом "Сексе в большом городе" Кэтролл сыграла Саманту. Она была старше своих подруг, руководила PR-агентством и с легкостью заводила новые романы. Премьера сиквела состоялась в декабре 2021 года. На 6 мая у проекта гнилой рейтинг на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes. Это говорит о том, что большинству критиков шоу не понравилось. Зрители оказались солидарны с кинообозревателями. Раскритиковала продолжение и Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе".Релиз также сопровождался громким скандалом — Криса Нота, сыгравшего возлюбленного Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), обвинили в сексуальных домогательствах.

https://ria.ru/20220505/depp-1786941239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, сара джессика паркер, знаменитости, звезды