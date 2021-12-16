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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211216/noth-1764142321.html
Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии
Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 16.12.2021
Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии
Две женщины обвинили актера, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", Криса Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти... РИА Новости, 16.12.2021
2021-12-16T23:09
2021-12-16T23:09
культура
лос-анджелес
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Две женщины обвинили актера, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", Криса Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью, сообщило издание Hollywood Reporter.По данным издания, женщины под псевдонимами: Зои, которой сейчас 40 лет, и Лили, которой сейчас 31 год - выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе соответственно. Женщины заявили, что новости о сиквеле "И просто так" сериала "Секс в большом городе", в котором Нот вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.Одна из женщин - Зои, которая сейчас работает в сфере развлечений, связалась с изданием в октябре. "Когда я увидела, что он снова сыграл роль в "Сексе в большом городе", это вывело меня из себя", - написала она изданию.По ее словам, инцидент произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, куда она переехала после окончания колледжа в 22 года. Она рассказала, что Нот, который сотрудничал с фирмой, где она работала, изнасиловал ее. Однако, по ее словам, рассказать, кто именно ее изнасиловал, она боялась, так как думала, что ее могут уволить.Вторая женщина - Лили - сейчас работает журналистом. В августе она рассказала изданию, что встретила актера в 2015 году, когда работала в ночном клубе. По ее словам, он изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил ее после ресторана.Сам актер, с которым связалось издание после заявлений женщин, назвал обвинения ложными.
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лос-анджелес, новости культуры
23:09 16.12.2021
 
Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии

СМИ: Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкАмериканский актер Крис Нот
Американский актер Крис Нот - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Две женщины обвинили актера, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", Криса Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью, сообщило издание Hollywood Reporter.
По данным издания, женщины под псевдонимами: Зои, которой сейчас 40 лет, и Лили, которой сейчас 31 год - выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе соответственно. Женщины заявили, что новости о сиквеле "И просто так" сериала "Секс в большом городе", в котором Нот вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.
Одна из женщин - Зои, которая сейчас работает в сфере развлечений, связалась с изданием в октябре. "Когда я увидела, что он снова сыграл роль в "Сексе в большом городе", это вывело меня из себя", - написала она изданию.
По ее словам, инцидент произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, куда она переехала после окончания колледжа в 22 года. Она рассказала, что Нот, который сотрудничал с фирмой, где она работала, изнасиловал ее. Однако, по ее словам, рассказать, кто именно ее изнасиловал, она боялась, так как думала, что ее могут уволить.
Вторая женщина - Лили - сейчас работает журналистом. В августе она рассказала изданию, что встретила актера в 2015 году, когда работала в ночном клубе. По ее словам, он изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил ее после ресторана.
"Я чувствовала себя ужасно. Полностью оскверненной. Все мои мечты об актере, которого я обожала годами, испарились", - рассказала женщина.
Сам актер, с которым связалось издание после заявлений женщин, назвал обвинения ложными.
"Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я виделся годы и даже десятилетия назад, абсолютно ложны. Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад – "нет" всегда означает нет - это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин", - заявил актер.
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