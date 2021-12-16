https://ria.ru/20211216/noth-1764142321.html

Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии

Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 16.12.2021

Звезду "Секса в большом городе" Криса Нота обвинили в сексуальном насилии

Две женщины обвинили актера, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", Криса Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти... РИА Новости, 16.12.2021

2021-12-16T23:09

2021-12-16T23:09

2021-12-16T23:09

культура

лос-анджелес

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/40012/08/400120843_0:334:1280:1054_1920x0_80_0_0_58b4c5556b987651b50adc4b4a57253e.jpg

ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. Две женщины обвинили актера, сыгравшего одну из главных ролей в сериале "Секс в большом городе", Криса Нота в сексуальном насилии, сам актер назвал эти обвинения ложью, сообщило издание Hollywood Reporter.По данным издания, женщины под псевдонимами: Зои, которой сейчас 40 лет, и Лили, которой сейчас 31 год - выступили с обвинениями в адрес Нота в октябре и августе соответственно. Женщины заявили, что новости о сиквеле "И просто так" сериала "Секс в большом городе", в котором Нот вновь сыграл роль Мистера Бига, пробудили болезненные воспоминания об инцидентах, которые, по их словам, произошли в Лос-Анджелесе в 2004 году и в Нью-Йорке в 2015 году соответственно.Одна из женщин - Зои, которая сейчас работает в сфере развлечений, связалась с изданием в октябре. "Когда я увидела, что он снова сыграл роль в "Сексе в большом городе", это вывело меня из себя", - написала она изданию.По ее словам, инцидент произошел в Лос-Анджелесе в 2004 году, куда она переехала после окончания колледжа в 22 года. Она рассказала, что Нот, который сотрудничал с фирмой, где она работала, изнасиловал ее. Однако, по ее словам, рассказать, кто именно ее изнасиловал, она боялась, так как думала, что ее могут уволить.Вторая женщина - Лили - сейчас работает журналистом. В августе она рассказала изданию, что встретила актера в 2015 году, когда работала в ночном клубе. По ее словам, он изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил ее после ресторана.Сам актер, с которым связалось издание после заявлений женщин, назвал обвинения ложными.

https://ria.ru/20211214/serialy-1763524148.html

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лос-анджелес, новости культуры