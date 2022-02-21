18:47 21.02.2022 (обновлено: 18:54 21.02.2022)
Автор "Секса в большом городе" раскритиковала продолжение сериала
Писательница Кэндес Бушнелл раскритиковала продолжение сериала HBO "Секс в большом городе"
© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "И просто так"
© Home Box Office (HBO) (2021)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американская писательница Кэндес Бушнелл, создавшая книгу "Секс в большом городе", в интервью The New Yorker раскритиковала продолжение знаменитого одноименного сериала под названием "И просто так...".
Новый эпизод вышел в декабре прошлого года и вызвал противоречивые отзывы. Не все были готовы увидеть и принять, как знаменитые подруги из Нью-Йорка во главе с журналисткой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) стареют.
Бушнелл отметила, что тоже была поражена многими решениями создателей проекта, принятыми в перезагрузке. По словам писательницы, которая принимала участие в разработке оригинального сериала "Секс в большом городе", в "И просто так..." не видит себя.
"Кэрри Брэдшоу представили женщиной с причудами, вышедшей замуж за очень богатого парня. Это не моя история и не моих друзей. Но у телевидения своя логика", — поделилась мнением Кэндес Бушнелл.
Ранее Бушнелл была настроена более оптимистично на продолжение истории, и говорила, что даже без Саманты (актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в "И просто так...", — Прим. ред.) шоу "получится все равно интересным".
Опубликовано: Галина Соколова