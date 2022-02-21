https://ria.ru/20220221/bushnell-1774139084.html

Автор "Секса в большом городе" раскритиковала продолжение сериала

Автор "Секса в большом городе" раскритиковала продолжение сериала - РИА Новости, 21.02.2022

Автор "Секса в большом городе" раскритиковала продолжение сериала

Американская писательница Кэндес Бушнелл, создавшая книгу "Секс в большом городе", в интервью The New Yorker раскритиковала продолжение знаменитого одноименного РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T18:47

2022-02-21T18:47

2022-02-21T18:54

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Американская писательница Кэндес Бушнелл, создавшая книгу "Секс в большом городе", в интервью The New Yorker раскритиковала продолжение знаменитого одноименного сериала под названием "И просто так...".Новый эпизод вышел в декабре прошлого года и вызвал противоречивые отзывы. Не все были готовы увидеть и принять, как знаменитые подруги из Нью-Йорка во главе с журналисткой Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) стареют.Бушнелл отметила, что тоже была поражена многими решениями создателей проекта, принятыми в перезагрузке. По словам писательницы, которая принимала участие в разработке оригинального сериала "Секс в большом городе", в "И просто так..." не видит себя. Ранее Бушнелл была настроена более оптимистично на продолжение истории, и говорила, что даже без Саманты (актриса Ким Кэтролл отказалась сниматься в "И просто так...", — Прим. ред.) шоу "получится все равно интересным".

https://ria.ru/20220217/nikson-1773181666.html

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Галина Соколова

новости культуры, кино и сериалы, hbo, сара джессика паркер, нью-йорк (город)