https://ria.ru/20210114/sex-1593026450.html

Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты

Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты

Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) –... РИА Новости, 14.01.2021

2021-01-14T16:32

2021-01-14T16:32

2021-01-14T16:32

что посмотреть

культура

сара джессика паркер

кино и сериалы

новости культуры

нью-йорк (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569074347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7bd809b7585979fe7200e142398df9f2.jpg

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) – "вполне рабочий вариант", сообщает Daily Mail.Актриса отказалась сниматься в предстоящем шоу "And Just Like That…", в котором примут участие Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда) из оригинального проекта.Бушнелл уверена, что у сценаристов в любом случае будут идеи."Саманта всегда будет источником вдохновения… Думаю, ее дух все равно станет ощущаться в новом шоу", — добавила она.Съемки проекта начнутся весной в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается.

https://ria.ru/20210112/gonorar-1592747943.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)