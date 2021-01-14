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https://ria.ru/20210114/sex-1593026450.html
Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты
Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты
Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) –... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:32
2021-01-14T16:32
что посмотреть
культура
сара джессика паркер
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) – "вполне рабочий вариант", сообщает Daily Mail.Актриса отказалась сниматься в предстоящем шоу "And Just Like That…", в котором примут участие Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда) из оригинального проекта.Бушнелл уверена, что у сценаристов в любом случае будут идеи."Саманта всегда будет источником вдохновения… Думаю, ее дух все равно станет ощущаться в новом шоу", — добавила она.Съемки проекта начнутся весной в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается.
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что посмотреть , сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)

Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты

16:32 14.01.2021
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisАктрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэттролл и Синтия Никсон на премьере фильма "Секс в большом городе 2"
Актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Ким Кэттролл и Синтия Никсон на премьере фильма Секс в большом городе 2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) – "вполне рабочий вариант", сообщает Daily Mail.
Актриса отказалась сниматься в предстоящем шоу "And Just Like That…", в котором примут участие Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда) из оригинального проекта.
Бушнелл уверена, что у сценаристов в любом случае будут идеи.

"Думаю, получится все равно интересно… В шоу еще много любопытных героев вроде Миранды. Мы все Миранды. Миранда — замечательный персонаж. Но я не знаю, что они собираются делать", — поделилась писательница.

"Саманта всегда будет источником вдохновения… Думаю, ее дух все равно станет ощущаться в новом шоу", — добавила она.
Съемки проекта начнутся весной в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается.
Кадр из сериала Секс в большом городе - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 17:20Культура
Назван гонорар актрис за каждый эпизод нового "Секса в большом городе"
 
Культурачто посмотретьСара Джессика ПаркерКино и сериалыНовости культурыНью-Йорк (город)
 
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