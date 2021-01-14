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Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты
Автор "Секса в большом городе" высказалась о сериале без Саманты
Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) –... РИА Новости, 14.01.2021
2021-01-14T16:32
2021-01-14T16:32
2021-01-14T16:32
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Кэндес Бушнелл, автор книги "Секс в большом городе", которая легла в основу популярного сериала, заверила, что его продолжение без Ким Кэтролл (Саманта) – "вполне рабочий вариант", сообщает Daily Mail.Актриса отказалась сниматься в предстоящем шоу "And Just Like That…", в котором примут участие Сара Джессика Паркер (Кэрри), Кристин Дэвис (Шарлотта) и Синтия Никсон (Миранда) из оригинального проекта.Бушнелл уверена, что у сценаристов в любом случае будут идеи."Саманта всегда будет источником вдохновения… Думаю, ее дух все равно станет ощущаться в новом шоу", — добавила она.Съемки проекта начнутся весной в Нью-Йорке. Дата релиза пока не сообщается.
https://ria.ru/20210112/gonorar-1592747943.html
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что посмотреть , сара джессика паркер, кино и сериалы, новости культуры, нью-йорк (город)