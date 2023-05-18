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Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне - РИА Новости, 18.05.2023
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Культура
 
16:24 18.05.2023 (обновлено: 18:53 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/serial-1872663482.html
Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне
Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне - РИА Новости, 18.05.2023
Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне
Второй сезон сериала "И просто так" стартует 22 июня, пишет Deadline. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:24
2023-05-18T18:53
культура
новости культуры
кино и сериалы
знаменитости
сара джессика паркер
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Второй сезон сериала "И просто так" стартует 22 июня, пишет Deadline. Всего отснято 11 эпизодов. В день премьеры покажут две серии. Потом будет выходить по одной каждый четверг. "И просто так" — продолжение культового "Секса в большом городе". Первый сезон сиквела выпустили в 2021 году. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также в сериале появится Джон Корбетт. Он вновь исполнил роль Эйдана Шоу, одного из бойфрендов Керри Брэдшоу (Паркер). Ким Кэттролл, игравшая Саманту, в новой проекте не задействована. Актриса заявляла, что ее никогда не просили стать частью ребута. Ходят слухи о ее натянутых отношениях с Паркер. Это не единственных скандал, связанный с "И просто так". Криса Нота, воплотившего образ возлюбленного Кэрри, обвинили в сексуальных домогательствах.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, сара джессика паркер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Сара Джессика Паркер
Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне

Второй сезон сиквела "Секса в большом городе" выйдет в июне

© Home Box Office (HBO) (2021)Кадр из сериала "И просто так"
Кадр из сериала И просто так
© Home Box Office (HBO) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Второй сезон сериала "И просто так" стартует 22 июня, пишет Deadline.
Всего отснято 11 эпизодов. В день премьеры покажут две серии. Потом будет выходить по одной каждый четверг.
"И просто так" — продолжение культового "Секса в большом городе". Первый сезон сиквела выпустили в 2021 году. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также в сериале появится Джон Корбетт. Он вновь исполнил роль Эйдана Шоу, одного из бойфрендов Керри Брэдшоу (Паркер).
Ким Кэттролл, игравшая Саманту, в новой проекте не задействована. Актриса заявляла, что ее никогда не просили стать частью ребута. Ходят слухи о ее натянутых отношениях с Паркер.
Это не единственных скандал, связанный с "И просто так". Криса Нота, воплотившего образ возлюбленного Кэрри, обвинили в сексуальных домогательствах.
Кадр из фильма Терминатор 2: Судный день
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КультураНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостиСара Джессика Паркер
 
 
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