https://ria.ru/20230518/serial-1872663482.html

Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне

Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне - РИА Новости, 18.05.2023

Сиквел "Секса в большом городе" выйдет в июне

Второй сезон сериала "И просто так" стартует 22 июня, пишет Deadline. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:24

2023-05-18T16:24

2023-05-18T18:53

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Второй сезон сериала "И просто так" стартует 22 июня, пишет Deadline. Всего отснято 11 эпизодов. В день премьеры покажут две серии. Потом будет выходить по одной каждый четверг. "И просто так" — продолжение культового "Секса в большом городе". Первый сезон сиквела выпустили в 2021 году. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Также в сериале появится Джон Корбетт. Он вновь исполнил роль Эйдана Шоу, одного из бойфрендов Керри Брэдшоу (Паркер). Ким Кэттролл, игравшая Саманту, в новой проекте не задействована. Актриса заявляла, что ее никогда не просили стать частью ребута. Ходят слухи о ее натянутых отношениях с Паркер. Это не единственных скандал, связанный с "И просто так". Криса Нота, воплотившего образ возлюбленного Кэрри, обвинили в сексуальных домогательствах.

https://ria.ru/20230517/znamenitosti-1872343241.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, сара джессика паркер