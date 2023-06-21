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Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так" - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
11:34 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/serial-1879498045.html
Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так"
Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так" - РИА Новости, 21.06.2023
Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так"
Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так", сиквеле сериала "Секс в большом городе". Подробностями она поделилась в интервью... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:34
2023-06-21T11:34
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сара джессика паркер
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так", сиквеле сериала "Секс в большом городе". Подробностями она поделилась в интервью Entertainment Weekly.Как сказала актриса, в эпизоде показан телефонный разговор между ее героиней Кэрри Брэдшоу и ее давней подругой Самантой Джонс (Кэттролл). "Это действительно удачный момент в сюжете, логичное событие в жизни Кэрри, когда Саманта звонит. У них недолгий, очаровательный, сентиментальный, веселый разговор", — объяснила Паркер. По мнению актрисы, дружба с Самантой очень важна для Кэрри. Премьера сериала "И просто так" запланирована на 22 июня. О появлении в нем Кэттролл стало известно в начале месяца. На съемках камео актриса не пересекалась с другими звездами сериала и шоураннером Майклом Патриком Кингом.В 2016 году Ким объявила, что больше не будет играть Саманту. Ее разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях "Секса в большом городе". Ким также рассказывала, что ее не приглашали присоединиться к перезапуску проекта. В Сети также обсуждается вражда между Кэттролл и Паркер.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, сара джессика паркер
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так"

Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в сиквеле "Секса в большом городе"

© AP Photo / Invision/Charles SykesСара Джессика Паркер на бродвейской премьере мюзикла "Гамильтон" в Нью- Йорке
Сара Джессика Паркер на бродвейской премьере мюзикла Гамильтон в Нью- Йорке - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так", сиквеле сериала "Секс в большом городе". Подробностями она поделилась в интервью Entertainment Weekly.
Как сказала актриса, в эпизоде показан телефонный разговор между ее героиней Кэрри Брэдшоу и ее давней подругой Самантой Джонс (Кэттролл).
© Darren Star Productions (1998 – 2004)Кадр из сериала "Секс в большом городе"
Кадр из сериала Секс в большом городе
© Darren Star Productions (1998 – 2004)
Кадр из сериала "Секс в большом городе"
"Это действительно удачный момент в сюжете, логичное событие в жизни Кэрри, когда Саманта звонит. У них недолгий, очаровательный, сентиментальный, веселый разговор", — объяснила Паркер.
По мнению актрисы, дружба с Самантой очень важна для Кэрри.
Премьера сериала "И просто так" запланирована на 22 июня. О появлении в нем Кэттролл стало известно в начале месяца. На съемках камео актриса не пересекалась с другими звездами сериала и шоураннером Майклом Патриком Кингом.
В 2016 году Ким объявила, что больше не будет играть Саманту. Ее разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях "Секса в большом городе". Ким также рассказывала, что ее не приглашали присоединиться к перезапуску проекта. В Сети также обсуждается вражда между Кэттролл и Паркер.
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