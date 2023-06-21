https://ria.ru/20230621/serial-1879498045.html

Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так"

Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так" - РИА Новости, 21.06.2023

Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так"

Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так", сиквеле сериала "Секс в большом городе". Подробностями она поделилась в интервью... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:34

2023-06-21T11:34

2023-06-21T11:34

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Сара Джессика Паркер раскрыла детали камео Ким Кэттролл в "И просто так", сиквеле сериала "Секс в большом городе". Подробностями она поделилась в интервью Entertainment Weekly.Как сказала актриса, в эпизоде показан телефонный разговор между ее героиней Кэрри Брэдшоу и ее давней подругой Самантой Джонс (Кэттролл). "Это действительно удачный момент в сюжете, логичное событие в жизни Кэрри, когда Саманта звонит. У них недолгий, очаровательный, сентиментальный, веселый разговор", — объяснила Паркер. По мнению актрисы, дружба с Самантой очень важна для Кэрри. Премьера сериала "И просто так" запланирована на 22 июня. О появлении в нем Кэттролл стало известно в начале месяца. На съемках камео актриса не пересекалась с другими звездами сериала и шоураннером Майклом Патриком Кингом.В 2016 году Ким объявила, что больше не будет играть Саманту. Ее разочаровал сценарий третьего полнометражного фильма о героинях "Секса в большом городе". Ким также рассказывала, что ее не приглашали присоединиться к перезапуску проекта. В Сети также обсуждается вражда между Кэттролл и Паркер.

https://ria.ru/20230620/serial-1879211552.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, сара джессика паркер