https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html

Человека может раскусить пополам: за кем охотятся акулы в Египте

Человека может раскусить пополам: за кем охотятся акулы в Египте - РИА Новости, 16.06.2023

Человека может раскусить пополам: за кем охотятся акулы в Египте

Пляжи Хургады уже несколько дней снова открыты, хотя на прошлой неделе россиянин стал жертвой акулы. Хищника изловили, в отелях утверждают, что оборудуют... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:00

2023-06-16T08:00

2023-06-16T10:42

туризм

туризм

проблемы - туризм

туристы

красное море

египет

хургада

дмитрий горин

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Светлана Баева. Пляжи Хургады уже несколько дней снова открыты, хотя на прошлой неделе россиянин стал жертвой акулы. Хищника изловили, в отелях утверждают, что оборудуют прибрежные территории. Насколько безопасно купаться в Египте — в материале РИА Новости.Машина для убийстваРоссиянин погиб недалеко от пляжа Dream Beach в Хургаде на прошлой неделе, став жертвой нападения хищника. Акулу поймали. Из ее желудка извлекли голову, грудь и руки человека. Другую половину тела из моря достали рыбаки. Из акулы решили сделать мумию."Случай трагический, кошмарный. Он отличается от того, что было в Красном море в предыдущие годы, — говорит профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин. — На кадрах, которые есть в доступе, акула минимум пять метров в длину. Такими бывают тигровая, белая (или людоед) и песчаная. Египетские власти заявили, что они изловили ее и это как раз первая".По словам эксперта, тигровая акула — одна из самых агрессивных и "бросается буквально на все, что движется". Хищник может приходить в состояние неспровоцированной атаки, рвать на куски любое живое существо ради забавы. У нее очень мощные челюсти и зубы. И представители этого вида нередко держатся в прибрежье. "Она крупная: один укус — уже смертельное ранение. Человека может раскусить напополам. Тигровая — наверное, самая опасная в тропических водах для людей", — поясняет Кирилл Кузищин.При этом, обращает он внимание, раньше в Красном море подтвержденных случаев нападения тигровых акул на человека не было. Действовали другие хищники, которые приплывали за торговыми судами, перевозившими скот. "Например, везут овец из Австралии в Европу, а погибших животных выкидывают за борт, — рассказывает профессор. — Судно идет через Индийский океан и собирает акул за собой. Они попадают в нетипичную для себя среду и хотят есть, могут напасть и на человека".Хищник в Красном мореНынешняя тигровая акула — тропический хищник — оказалась в Красном море из-за нескольких факторов, таких как глобальное потепление, антропогенное воздействие. Более того, туристы сами иногда подкармливают рыб, в том числе и акул, чтобы сфотографироваться с ними. Кирилл Кузищин предупреждает: количество нападений на людей в Красном море из года в год увеличивается.По его словам, происходит это потому, что в непривычных условиях обитания акулы могут голодать.Скорее всего, убийца в Хургаде как раз приплыла из Индийского океана. Вопрос — одна ли. "У специалистов нет однозначного мнения, организуют ли акулы стаи. Но группой они нападают, — уточняет эксперт. — Что касается тигровых, то, скорее всего, речь идет об одиночках. Рыба-людоед никогда не была замечена в группе". Однако это не значит, что в 20-30 километрах от места атаки не плавает еще одна. Шансы равны нулюРазвенчивают эксперты и мифы об акулах. "Шансы человека в воде против этого хищника равны нулю, — подчеркивает Кирилл Кузищин. — Не верьте голливудским фильмам, где хрупкие девушки, тыкая ножичком в убийцу, побеждают. Это полная чушь".Еще один миф: плавник на волнах перед нападением. "Когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается. Атакует она снизу и сбоку", — рассказывал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.Не стать жертвой теоретически можно. "Нужно внимательно слушать предупреждения службы спасения. Если говорят, что всем надо выйти из воды, или если вы сами что-то заметили, немедленно вылезайте на берег или на борт яхты", — поясняет Кузищин. По его словам, репелленты (а такие есть) не подействуют, если крупный голодный хищник решит атаковать.Как отели защищают туристовНо все же это не повод полностью отказываться от купания в море. В Египте делают все, чтобы ситуация не повторилась. "Пляж, где произошло нападение, был не отельный, а общественный. Сейчас ограничений на купание нет, но усилены меры безопасности. Стоят дополнительные смотрители, в гостиницах предусмотрены системы отпугивания — регулярно плавают моторные лодки, которые разгоняют любую крупную живность", — говорит представитель компании Nefer Tours Галина Горелова.Она отмечает, что и в Шарме, и в Хургаде во всех отелях есть такая береговая охрана.Однако, по словам Кирилла Кузищина, это не панацея. Акулы сообразительны: если в первые дни катер способен отпугнуть хищника, то потом становится для них просто фоновым шумом.А вот сетки реально спасают. "Акула не будет рваться сквозь нее, чтобы отведать человека, ей проще найти другую жертву", — поясняет эксперт.Правда, с такими оградами в Египте не все просто. Власти планируют провести тендер на закупку и установку защитных и отпугивающих устройств против акул. В Tez Tour составили список отелей Хургады, где на пляжах есть сетка. В их числе ряд гостиниц сети Albatros, Alf Leila Wa Leila by Neverland, Water Valley by Neverland, Dana Beach Resort, Desert Rose Resort Hurgada, Rixos Premium Magawish и другие."Министерство окружающей среды Египта не позволяет ставить сетки, так как это сильно вредит экологии, — говорит Галина Горелова. — У нас нет официальной информации ни от одной из гостиниц, что они натянули сетку до дна". Списки сейчас проверяют, точная информация появится через пару дней.Но есть и другие способы защиты. Эксперт приводит в пример Domina Coral Bay в Шарм-эш-Шейхе, где прямо в пирсе расположены два небольших бассейна, — там боковые сетки и дно из пластиковых кубиков. В Эль-Гуне — целые заводи для купания, куда тоже не может заплыть никто из крупных рыб.Сергей Мухаметов советует пользоваться маской и трубкой для подводного плавания. Это позволит вовремя заметить акулу, что повысит шансы человека на выживание.Ну и самый безопасный вариант: бассейн при отеле.Много туристов со всего мира"Я сейчас отдыхаю в египетском отеле на Красном море, все очень спокойно, ситуация под контролем, все пляжи открыты, но на глубине плавать запрещено, — рассказывает Олеся Джонстон, руководитель проектов международного информационного агентства. — Если хочешь попасть на красивые кораллы, то с территории гостиницы сделать это проблематично".По ее словам, компании предлагают туры на коралловые острова, где можно и дайвингом, и снорклингом заняться."В Египте очень заботятся о море и не дают возможности поставить сетки от акул, поэтому пляжи не защищены", — добавляет туристка. По ее словам, отдыхающих очень много, все плавают, но стараются купаться в лагунах, не на глубине. После пяти-шести вечера в воде уже никого нет, опасаются акул.Ее слова подтвердил муж, Дэвид Джонстон — музыкант, руководитель Кельтского оркестра волынок и барабанов. "Я уже пару дней в Хургаде, — говорит он. — Плавал в море вчера, не чувствовал ничего странного. Все под контролем, тут много туристов со всего мира". Он рекомендует приезжать и наслаждаться отдыхом.Вон из водыМнения туроператоров о том, как трагический случай повлиял на спрос на Египет, разнятся. "Отказов от туров не наблюдаем. Спрос на отдых на Красном море по-прежнему стабильно высокий", — отмечают в компании "Интурист". К примеру, сегодня, 16 июня, стартует чартерная программа новой авиакомпании Red Sea из Москвы в Шарм-эш-Шейх. Места на два ближайших рейса вместимостью 187 кресел распродали в первую неделю, третий — 24 июня — уже заполнен на 88 процентов. Далее по лету загрузка также высокая. Очень много туристов из регионов, преимущественно с детьми."Обычно в такой ситуации активность с моря перемещается к бассейнам, отдыху на территории отеля и экскурсионной программе", — говорил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.Но, по словам Галины Гореловой, "брони на Хургаду встали". "Некоторые страны СНГ, где направление было не самым популярным, вообще сняли чартеры после этого случая, — объясняет эксперт. — А европейцам, кстати, все равно, они тусуются, им нормально. Наш рынок отреагировал более эмоционально".Трагический случай, скорее всего, поможет увеличению безопасности в Египте. Уже сейчас и власти, и отельеры уделяют этому пристальное внимание. Туристам тоже надо быть осмотрительнее. И, как советуют эксперты, если спасатели просят выйти из воды, не стоит геройствовать.

https://ria.ru/20230613/egipet-1877804328.html

красное море

египет

хургада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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