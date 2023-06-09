https://ria.ru/20230609/akula-1877183376.html

Инцидент с акулой в Египте не отпугнет российских туристов, считает эксперт

Инцидент с акулой в Египте не отпугнет российских туристов, считает эксперт - РИА Новости, 09.06.2023

Инцидент с акулой в Египте не отпугнет российских туристов, считает эксперт

Инцидент с акулой в Египте, приведший к гибели россиянина, не скажется критично на турпотоке из России, путешественники займут выжидательную позицию, на время... РИА Новости, 09.06.2023

2023-06-09T12:52

2023-06-09T12:52

2023-06-09T12:58

туризм

новости - туризм

египет

россия

хургада

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

отдых на море

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Инцидент с акулой в Египте, приведший к гибели россиянина, не скажется критично на турпотоке из России, путешественники займут выжидательную позицию, на время переместятся к бассейнам и переключатся на экскурсии, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Скажется ли это на турпотоке? Думаю, что некритично. К сожалению, такие ситуации в Египте уже возникали, в частности, годом ранее. Туристы будут ожидать актуальную информацию и ждать, когда угроза минует. Обычно в такой ситуации туристическая активность с моря перемещается к бассейнам, отдыху на территории отеля и экскурсионной программе", – сказал Горин. Он отметил, что Египет входит в топ самых популярных направлений отдыха у россиян, его стабильно посещают в среднем около одного миллиона человек в год. "Поскольку это круглогодичное направление, сейчас там на курортах довольно много наших туристов. Хочу подчеркнуть, что это этический вопрос – когда происходит трагедия, всегда сложно об этом говорить. Я хотел бы выразить искренние соболезнования семье погибшего россиянина", – подчеркнул Горин. По его словам, туристам в подобной ситуации прежде всего нужно следовать рекомендациям местных властей. В такие моменты ими применяются меры по закрытию пляжей, проводится дополнительный инструктаж спасателей. "Обычно местные власти разрабатывают целый комплекс мер для обеспечения безопасности туристов. До туристов они доводят эту информацию через персонал отелей, поэтому, конечно, нужно прислушиваться и следовать их инструкциям", – заключил Горин.Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило о нападении в четверг акулы на человека в районе Dream Beach в Хургаде. В МИД России подтвердили РИА Новости данные о гибели россиянина в Хургаде при нападении акулы.

https://ria.ru/20230609/akula-1877154590.html

египет

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новости - туризм, египет, россия, хургада, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст), отдых на море, куда можно лететь