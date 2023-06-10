https://ria.ru/20230610/akula-1877343672.html

Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с акулой

Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с акулой - РИА Новости, 10.06.2023

Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с акулой

При встрече с акулой нельзя паниковать, невозмутимость может ее отпугнуть, отбиваться нужно только в случае неожиданного нападения хищника, рассказал РИА... РИА Новости, 10.06.2023

2023-06-10T03:27

2023-06-10T03:27

2023-06-10T04:19

хургада

россия

красное море

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. При встрече с акулой нельзя паниковать, невозмутимость может ее отпугнуть, отбиваться нужно только в случае неожиданного нападения хищника, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.Генконсульство России в Хургаде 8 июня сообщило о гибели россиянина после нападения акулы в районе Dream Beach. Впоследствии источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона распорядились закрыть все пляжи в этом городе на два дня."Не паниковать, потому что человек для акулы — это не пропитание, мы очень тощие, у нас жира не так много. Если вы увидели акулу перед ее атакой, нужно развернуться в ее сторону и смотреть. Если она видит, что вы ее не боитесь и спокойно на нее смотрите, она почувствует опасность и не рискнет атаковать", — сказал Мухаметов. При этом эксперт отметил, если акула все же атаковала человека неожиданно, нужно отбиваться, наносить удары хищнику в нос и глаза. Вовремя заметить акулу и установить с ней зрительный контакт помогут маска и трубка для подводного плавания. По словам океанолога, это резко повысит шансы человека на выживание.

https://ria.ru/20230610/opasnost-1877343096.html

https://ria.ru/20230608/akula-1877079294.html

хургада

россия

красное море

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хургада, россия, красное море, общество