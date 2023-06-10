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Океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву
Океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву - РИА Новости, 10.06.2023
Океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву
Приближающийся к жертве "страшный плавник" акулы из фильмов ужасов – это миф, хищник нападает под водой снизу или сбоку, рассказал РИА Новости старший... РИА Новости, 10.06.2023
2023-06-10T06:02
2023-06-10T06:02
2023-06-10T09:02
хургада
россия
красное море
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приближающийся к жертве "страшный плавник" акулы из фильмов ужасов – это миф, хищник нападает под водой снизу или сбоку, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. Генконсульство РФ в Хургаде 8 июня сообщило о нападении акулы на российского гражданина в районе Dream Beach. Сообщалось, что он погиб. Источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня. "Есть расхожее представление, например, фильм "Челюсти", этот страшный плавник, но когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует, атакует она снизу и сбоку", - сказал Мухаметов.
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хургада, россия, красное море, общество
Хургада, Россия, Красное море, Общество
Океанолог рассказал, как акулы нападают на жертву
Океанолог Мухаметов назвал появление плавника акулы над водой перед атакой мифом
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Приближающийся к жертве "страшный плавник" акулы из фильмов ужасов – это миф, хищник нападает под водой снизу или сбоку, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.
Генконсульство РФ в Хургаде 8 июня сообщило о нападении акулы на российского гражданина в районе Dream Beach. Сообщалось, что он погиб. Источник РИА Новости в администрации провинции Красное море рассказал, что власти региона после нападения акулы на человека распорядились закрыть все пляжи Хургады на два дня.
"Есть расхожее представление, например, фильм "Челюсти", этот страшный плавник, но когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует, атакует она снизу и сбоку", - сказал Мухаметов.
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