https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_gidroelektrostantsiya-1876397680.html

Каховская гидроэлектростанция

Каховская гидроэлектростанция - РИА Новости, 06.06.2023

Каховская гидроэлектростанция

Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:36

2023-06-06T10:36

2023-06-06T12:12

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Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области (с 30 сентября 2022 года в составе России). Строительство Каховской ГЭС началось в 1950 году согласно постановлению Совета Министров СССР от 20 сентября 1950 года "О строительстве Каховской гидроэлектростанции на Днепре, Южно-Украинского канала, Северо-Крымского канала и орошения земель южных районов Украины и северных районов Крыма". Сооружение ГЭС было поручено коллективу "Днепрострой", который в 1927-1932 годах возводил Днепровскую ГЭС. Главным инженером строительства Каховской ГЭС был Петр Непорожний – известный ученый, профессор, доктор технических наук, государственный деятель, министр энергетики СССР (1962-1963; 1965-1985). В июне 2000 года постановлением кабинета министров Украины Каховской ГЭС было присвоено имя Петра Непорожнего.Все проектные и исследовательские работы проводило Украинское отделение института "Гидроэнергопроект". Объект был отнесен к Великим стройкам коммунизма.Для строительства и обслуживания электростанции на месте села Ключевое был создан город Новая Каховка. На строительстве Каховского гидроузла работало: 12 тысяч человек, 1100 автомашин, 30 экскаваторов, 75 гусеничных и портальных кранов, 100 бульдозеров, 14 паровозов и семь земснарядов.На строительстве Каховского гидроузла было выполнено 35 миллионов кубометров земляных работ, 1420 тысяч кубометров бетонных и железобетонных, 1873 тысяч кубометров каменных укреплений, смонтировано 31,1 тысячи металлоконструкций и оборудования.Строительство Каховской ГЭС длилось с 1951 по 1956 год. 18 октября 1955 года состоялся пуск первого гидроагрегата ГЭС. В октябре 1956 года был введен в эксплуатацию последний шестой гидроагрегат Каховской ГЭС.В створе сооружений гидроузла Днепр отходит от левого коренного берега, таким образом образуя пойму. Решение разместить все бетонные сооружения в этой пойме облегчило и ускорило строительство ГЭС.Напорный фронт гидроузла создается земляными плотинами, бетонной водосливной плотиной, зданием ГЭС и судоходным шлюзом, и имеет протяженность 3650 метров, в том числе бетонных сооружений 700 метров.Расчетный напор турбины составляет 13,8 метров, максимальный – 16,5 метров. Расход воды через сооружения составляет 24200 кубометров/секунду.Созданное напорными сооружениями гидроузла Каховское водохранилище имеет площадь 2155 квадратных километров, 18,2 кубических километров полного объема, из них 6,8 кубических километров полезного. Строительство Каховского гидроузла подняло уровень воды в Днепре до 16 метров. Высота самой дамбы – 16,5 метра, длина – почти четыре километра. Каховское водохранилище является одним из наибольших на Днепре.В машинном зале ГЭС установлено шесть вертикальных гидроагрегатов общей мощностью 329 МВт, которые вырабатывают 1420 миллионов кВт/ч электроэнергии в год.Характерной особенностью Каховской ГЭС является закрытое четырехэтажное распределительное устройство 154 кВ. На первом этаже размещены две секции главной системы шин и шинные разъединители, на втором – выключатели, на третьем – повышающие блочные трансформаторы и линейные разъединители, на четвертом этаже смонтирована обходная система шин с обходными разъединителями.В 1996 году на Каховской ГЭС была проведена реконструкция основного оборудования и сооружений. В 2005-2010 годах на Каховской ГЭС была проведена вторая очередь реконструкции.Каховская ГЭС обеспечивает годовое регулирование стока Днепра для энергоснабжения юга Украины, а также водоснабжения засушливых районов. До 2014 года к таким относился и Крым. Однако после референдума в Крыму о статусе автономии (2014) Киев решил перекрыть подачу воды на полуостров и использовать Северо-Крымский канал как рычаг давления на РФ. Урон сельскому хозяйству республики был нанесен колоссальный. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации на Украине в 2022 году. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. 16 марта 2022 года Каховская ГЭС была взята под охрану подразделениями Росгвардии. В октябре 2022 года Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС. В ночь на 6 июня 2023 года верхняя часть Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена в результате обстрелов. По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров. В зоне возможного подтопления ниже по течению находятся 14 населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, херсонская область , новая каховка, каховская гэс, разрушение каховской гэс