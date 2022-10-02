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Принятие новых регионов в состав России признали конституционным - РИА Новости, 02.10.2022
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Принятие новых регионов в состав России признали конституционным
Принятие новых регионов в состав России признали конституционным - РИА Новости, 02.10.2022
Принятие новых регионов в состав России признали конституционным
Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T13:04
2022-10-02T14:29
россия
конституционный суд рф
днр
лнр
херсонская область
запорожская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда."Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", — говорится в решении по поводу ДНР.Такие же постановления суд вынес в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В решениях Конституционного суда говорится также о переходном периоде, который установят для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Он будет действовать с момента их принятия в состав государства и до 1 января 2026 года.Все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях признаются гражданами России, следует из постановления КС. Всем народам этих регионов гарантируется право на сохранение и изучение родного языка. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут считаться принятыми в состав России с момента подписания договоров. Исполняющих обязанности глав новых субъектов Федерации президент назначит в течение десяти дней. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы в региональные законодательные органы пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.После этого документы направили в Конституционный суд для проверки их конституционности.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Вместе с ними в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в состав России новых субъектов. Пленарные заседания Госдумы намечены на 3 и 4 октября. Совет Федерации может рассмотреть законы 4 октября.
https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html
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россия, конституционный суд рф, днр, лнр, херсонская область , запорожская область
Россия, Конституционный суд РФ, ДНР, ЛНР, Херсонская область , Запорожская область
13:04 02.10.2022 (обновлено: 14:29 02.10.2022)
 
Принятие новых регионов в состав России признали конституционным

Конституционный суд одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Участники флешмоба "С Россией навсегДА" в Луганске. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда.

"Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", — говорится в решении по поводу ДНР.
Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 16:06
Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны
Такие же постановления суд вынес в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В решениях Конституционного суда говорится также о переходном периоде, который установят для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Он будет действовать с момента их принятия в состав государства и до 1 января 2026 года.
Все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях признаются гражданами России, следует из постановления КС. Всем народам этих регионов гарантируется право на сохранение и изучение родного языка.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут считаться принятыми в состав России с момента подписания договоров. Исполняющих обязанности глав новых субъектов Федерации президент назначит в течение десяти дней. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы в региональные законодательные органы пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 08:00
Донбасс возвращается на свою Родину
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.
После этого документы направили в Конституционный суд для проверки их конституционности.
Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Вместе с ними в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в состав России новых субъектов.
Пленарные заседания Госдумы намечены на 3 и 4 октября. Совет Федерации может рассмотреть законы 4 октября.
"За нами правда": в состав России приняли новые территории
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

Президент России Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанк

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанк

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанк

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

Концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площадИ
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
1 из 14

Торжественная церемония подписания договоров о принятии в Россию всех четырех регионов состоялась в Георгиевском зале Кремля.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 14

Документы сначала подписал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
3 из 14

А затем и руководители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 14

Владимир Путин, говоря о вхождении новых территорий в состав России, отметил, их жители сделали выбор — быть вместе со своим народом.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 14

"За нами правда! За нами Россия!" — заключил глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 14

По всей стране сегодня проходят акции в поддержку областей, сделавших исторический выбор.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 14

"Сегодня у нас праздник! Наши голоса были услышаны. Да здравствует Россия!" — говорят жители республик.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 14

Сотни человек пришли к Дому правительства в Луганске, чтобы наблюдать за онлайн-трансляцией выступления президента.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 14

Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 14

Митинги и концерты в поддержку новых областей проходят в Тюмени и Новосибирске, Благовещенске и Перми, Ленинградской области и Москве.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Люди выходят на центральные площади городов с российскими флагами.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
12 из 14

Участники акций говорят, что хотят выразить благодарность всем, кто сказал "да" воссоединению.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
13 из 14

На Красную площадь, где состоялся грандиозный митинг-концерт в поддержку присоединения к России новых территорий, пришли 180 тысяч человек.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
14 из 14

"Россия открывает не только двери родного дома для наших братьев и сестер: она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой", — сказал Владимир Путин, выступая перед собравшимися на Красной площади.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
 
РоссияКонституционный суд РФДНРЛНРХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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