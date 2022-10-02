https://ria.ru/20221002/sud-1820966793.html

Принятие новых регионов в состав России признали конституционным

Принятие новых регионов в состав России признали конституционным - РИА Новости, 02.10.2022

Принятие новых регионов в состав России признали конституционным

Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T13:04

2022-10-02T13:04

2022-10-02T14:29

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конституционный суд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Конституционный суд признал соответствующими Основному закону договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда."Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации", — говорится в решении по поводу ДНР.Такие же постановления суд вынес в отношении ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.В решениях Конституционного суда говорится также о переходном периоде, который установят для интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России. Он будет действовать с момента их принятия в состав государства и до 1 января 2026 года.Все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях признаются гражданами России, следует из постановления КС. Всем народам этих регионов гарантируется право на сохранение и изучение родного языка. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области будут считаться принятыми в состав России с момента подписания договоров. Исполняющих обязанности глав новых субъектов Федерации президент назначит в течение десяти дней. Руководители Херсонской и Запорожской областей будут называться губернаторами, ДНР и ЛНР — главами республик. Выборы в региональные законодательные органы пройдут во второе воскресенье сентября 2023 года.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.После этого документы направили в Конституционный суд для проверки их конституционности.Теперь договоры подлежат ратификации Госдумой и обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Вместе с ними в Госдуму вносится проект федерального конституционного закона о принятии в состав России новых субъектов. Пленарные заседания Госдумы намечены на 3 и 4 октября. Совет Федерации может рассмотреть законы 4 октября.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

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херсонская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, конституционный суд рф, днр, лнр, херсонская область , запорожская область