https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html

"За нами правда": в состав России приняли новые территории

"За нами правда": в состав России приняли новые территории - РИА Новости, 30.09.2022

"За нами правда": в состав России приняли новые территории

В Кремле подписали документы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Мероприятия в поддержку... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T18:05

2022-09-30T18:05

2022-09-30T19:59

фото

россия

референдумы на освобожденных территориях

днр

лнр

херсонская область

запорожская аэс

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В Кремле подписали документы о вступлении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Мероприятия в поддержку новых территорий проходят по всей стране. Исторический момент — в фотоленте Ria.ru.

россия

херсонская область

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2022

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