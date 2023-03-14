Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/ges-1857688896.html
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС
Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:52
2023-03-14T07:52
херсонская область
киев
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
русгидро
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08322a5d54c3afa498204062591b36c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Одна из целей – установить контроль над станцией. "Каховская ГЭС находится под надежной охраной. Ни при каких обстоятельствах киевский режим не получит контроль над объектом. Он защищен. Все их попытки будут пресечены", - сказал Леонтьев. По его словам, ГЭС несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, не брошена и находится под постоянным контролем сотрудников "РусГидро" и российских военных. Леонтьев уверен, что ГЭС будет полноценно запущена в работу после освобождения правобережной части Херсонской области, которая в настоящее время контролируется украинскими войсками. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html
https://ria.ru/20230226/krym-1854362374.html
херсонская область
киев
новая каховка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831627633_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e198b24f9f48b9e2682b7e12e6ce57c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , киев, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), русгидро, оон
Херсонская область , Киев, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), РусГидро, ООН
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС

Леонтьев: Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗдание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Одна из целей – установить контроль над станцией.
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Источник рассказал о подготовке провокации на Каховской ГЭС
12 марта, 03:04
"Каховская ГЭС находится под надежной охраной. Ни при каких обстоятельствах киевский режим не получит контроль над объектом. Он защищен. Все их попытки будут пресечены", - сказал Леонтьев.
По его словам, ГЭС несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, не брошена и находится под постоянным контролем сотрудников "РусГидро" и российских военных.
Леонтьев уверен, что ГЭС будет полноценно запущена в работу после освобождения правобережной части Херсонской области, которая в настоящее время контролируется украинскими войсками.
Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Крым не затопит при прорыве дамбы Каховского водохранилища, заявил Аксенов
26 февраля, 08:11
 
Херсонская областьКиевНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)РусГидроООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала