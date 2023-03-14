https://ria.ru/20230314/ges-1857688896.html

Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС

Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.03.2023

Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС

Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T07:52

2023-03-14T07:52

2023-03-14T07:52

херсонская область

киев

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

русгидро

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Одна из целей – установить контроль над станцией. "Каховская ГЭС находится под надежной охраной. Ни при каких обстоятельствах киевский режим не получит контроль над объектом. Он защищен. Все их попытки будут пресечены", - сказал Леонтьев. По его словам, ГЭС несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, не брошена и находится под постоянным контролем сотрудников "РусГидро" и российских военных. Леонтьев уверен, что ГЭС будет полноценно запущена в работу после освобождения правобережной части Херсонской области, которая в настоящее время контролируется украинскими войсками. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.

https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html

https://ria.ru/20230226/krym-1854362374.html

херсонская область

киев

новая каховка

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херсонская область , киев, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), русгидро, оон