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Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС - РИА Новости, 14.03.2023
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС
Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:52
2023-03-14T07:52
2023-03-14T07:52
херсонская область
киев
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
русгидро
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены, заявил РИА Новости глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Киев приказал усилить обстрелы Каховской ГЭС, чтобы помешать работе персонала станции по ее восстановлению. Одна из целей – установить контроль над станцией. "Каховская ГЭС находится под надежной охраной. Ни при каких обстоятельствах киевский режим не получит контроль над объектом. Он защищен. Все их попытки будут пресечены", - сказал Леонтьев. По его словам, ГЭС несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, не брошена и находится под постоянным контролем сотрудников "РусГидро" и российских военных. Леонтьев уверен, что ГЭС будет полноценно запущена в работу после освобождения правобережной части Херсонской области, которая в настоящее время контролируется украинскими войсками. Каховская ГЭС - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей - Россия ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС.
https://ria.ru/20230312/aes-1857286803.html
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херсонская область , киев, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), русгидро, оон
Херсонская область , Киев, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), РусГидро, ООН
Власти Херсонской области заявили о надежной защите Каховской ГЭС
Леонтьев: Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой