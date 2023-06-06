https://ria.ru/20230606/obstrel-1876366789.html
Украинские войска нанесли новые удары по району Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли новые удары по району Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска нанесли новые удары по району Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли новые артиллерийские удары по району Каховской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:30
2023-06-06T09:30
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
каховская гэс
происшествия
разрушение каховской гэс
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли новые артиллерийские удары по району Каховской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости.Также несколько снарядов упали в Новой Каховке, сообщили очевидцы.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.Как заявляют местные власти, необходимости в эвакуации населения пока нет. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.Вода поднялась до десяти метров в Новой Каховке, до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.Как заявил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.На подконтрольной Киеву территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
херсонская область
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876374951_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_40d861ad9d4983f5c603cd1e3a689be9.jpg
Подтопление в Новой Каховке
В Новой Каховке продолжается подъем уровня воды, расширяется зона подтопления.
Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
2023-06-06T09:30
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, каховская гэс, происшествия, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС, Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли новые удары по району Каховской ГЭС
Украинские войска вновь обстреляли район Каховской ГЭС
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская область), 6 июн — РИА Новости. Украинские войска нанесли новые артиллерийские удары по району Каховской ГЭС, передает корреспондент РИА Новости.
Также несколько снарядов упали в Новой Каховке
, сообщили очевидцы.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды.
Как заявляют местные власти, необходимости в эвакуации населения пока нет. По словам главы администрации Новокаховского городского округа Владимира Леонтьева, ремонт ГЭС невозможен, ее предстоит отстраивать заново.
Вода поднялась до десяти метров в Новой Каховке, до восьми в Днепрянах и до 5,3 метра в Корсунке. Такой уровень продержится около 72 часов.
Как заявил глава правительства Херсонской области
Андрей Алексеенко, в зону возможного подтопления могут попасть пойменные территории 14 населенных пунктов ниже Каховской ГЭС, где проживают около 22 тысяч человек.
На подконтрольной Киеву
территории Херсонской области затоплены восемь населенных пунктов.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.
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