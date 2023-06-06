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Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации - РИА Новости, 06.06.2023
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08:32 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/preduprezhdenie-1876358328.html
Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации
Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации - РИА Новости, 06.06.2023
Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации
Жителям прибрежных населенных пунктов в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации из-за ухудшения ситуации, связанной с частичным разрушением Каховской РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:32
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Жителям прибрежных населенных пунктов в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации из-за ухудшения ситуации, связанной с частичным разрушением Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет."В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь. Органы власти также организуют возможность для эвакуации маломобильных граждан", - говорится в сообщении.В особенности это касается жителей следующих населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка, подчеркнули в администрации.
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херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Жителей прибрежной зоны у Каховской ГЭС предупредили о возможной эвакуации

Власти призвали жителей днепровской зоны Херсонской области быть готовыми к эвакуации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Жителям прибрежных населенных пунктов в Херсонской области нужно быть готовыми к эвакуации из-за ухудшения ситуации, связанной с частичным разрушением Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
«
"В случае ухудшения ситуации просим всех жителей прибрежных населенных пунктов быть готовыми к эвакуации. Экстренные и специальные службы региона находятся в полной готовности и окажут всю необходимую помощь. Органы власти также организуют возможность для эвакуации маломобильных граждан", - говорится в сообщении.
В особенности это касается жителей следующих населенных пунктов: Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Алешки, Кардашинка, Голая Пристань, Збурьевка, подчеркнули в администрации.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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