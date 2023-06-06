https://ria.ru/20230606/podtoplenie-1876362507.html
В зону возможного подтопления водой Днепра попали 14 населенных пунктов
В зону возможного подтопления водой Днепра попали 14 населенных пунктов - РИА Новости, 06.06.2023
В зону возможного подтопления водой Днепра попали 14 населенных пунктов
Четырнадцать населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек, находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщил... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:10
2023-06-06T09:10
2023-06-06T12:13
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости. Четырнадцать населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек, находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале."В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек", — говорится в публикации.В Новой Каховке подъем воды продолжается, сообщил корреспондент РИА Новости. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
В зону возможного подтопления водой Днепра попали 14 населенных пунктов
Власти Херсонской области: в зону подтопления водой Днепра попали 14 населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости.
Четырнадцать населенных пунктов, где проживают 22 тысячи человек, находятся в зоне возможного подтопления после частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в телеграм-канале
.
"В зону подтопления попадают пойменные прибрежные территории 14 населенных пунктов: Днепряне, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре. Всего в этих населенных пунктах проживают более 22 тысяч человек", — говорится в публикации.
В Новой Каховке подъем воды продолжается, сообщил корреспондент РИА Новости. Вода достигла здания администрации Новокаховского городского округа и продолжает прибывать.
Минувшей ночью обстрелы со стороны украинской армии разрушили верхнюю часть Каховской ГЭС. Удар, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. По словам главы администрации Новой Каховки
Владимира Леонтьева, на плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Он добавил, что подъем уровня воды в Днепре в черте города составляет от двух с половиной до четырех метров.
Каховская ГЭС — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада гидроэлектростанций на Днепре. Расположена в пяти километрах от Новой Каховки. Российские военные взяли станцию под контроль в самом начале военной спецоперации. С тех пор ВСУ практически непрерывно обстреливают ГЭС и Новую Каховку. Еще в октябре Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом не допустить разрушения дамбы электростанции, по которой ВСУ специально наносят прицельные удары.
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