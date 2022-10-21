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Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T23:45
2022-10-21T23:45
2022-10-22T01:06
специальная военная операция на украине
совет безопасности оон
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в мире
василий небензя
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS."Причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он."Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию", - заявил он.
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совет безопасности оон, россия, украина, каховская гэс, в мире, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности ООН, Россия, Украина, Каховская ГЭС, В мире, Василий Небензя
23:45 21.10.2022 (обновлено: 01:06 22.10.2022)
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
Москва призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС со стороны Киева
ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области", - сказал Небензя.
По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS.
"Причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он.
"Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию", - заявил он.