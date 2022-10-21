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Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС

Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022

Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС

Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-21T23:45

2022-10-21T23:45

2022-10-22T01:06

специальная военная операция на украине

совет безопасности оон

россия

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каховская гэс

в мире

василий небензя

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS."Причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он."Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию", - заявил он.

https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html

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совет безопасности оон, россия, украина, каховская гэс, в мире, василий небензя