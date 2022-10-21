Рейтинг@Mail.ru
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/damba-1825828710.html
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС - РИА Новости, 22.10.2022
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС
Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T23:45
2022-10-22T01:06
специальная военная операция на украине
совет безопасности оон
россия
украина
каховская гэс
в мире
василий небензя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:318:2153:1529_1920x0_80_0_0_6359386cb57d7e1688ebd025a9d653c4.jpg
ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS."Причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он."Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию", - заявил он.
https://ria.ru/20221022/bucha-1825829237.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:444:1826:1814_1920x0_80_0_0_96e5f548e5691f43bb05d380251049e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совет безопасности оон, россия, украина, каховская гэс, в мире, василий небензя
Специальная военная операция на Украине, Совет Безопасности ООН, Россия, Украина, Каховская ГЭС, В мире, Василий Небензя
23:45 21.10.2022 (обновлено: 01:06 22.10.2022)
 
Россия призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС

Москва призвала в Совбезе ООН не допустить разрушения дамбы Каховской ГЭС со стороны Киева

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 окт – РИА Новости. Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Пользуясь индульгенцией на любые преступные деяния, выданной своими западными кураторами, режим Зеленского последовательно наносит удары по гражданской инфраструктуре своих бывших территорий. ВСУ на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области", - сказал Небензя.
По его словам, в сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство – американские HIMARS.
"Причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу, с тем чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление прилежащих территорий. При таком сценарии могут погибнуть тысячи мирных людей, пострадают тысячи домостроений", - подчеркнул он.
"Мы распространили сегодня в СБ письмо с призовом к руководству ООН предотвратить эту чудовищную провокацию", - заявил он.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
00:01Специальная военная операция на Украине
Россия так и не получила списки жертв провокации в Буче, заявил Небензя
 
Специальная военная операция на УкраинеСовет Безопасности ООНРоссияУкраинаКаховская ГЭСВ миреВасилий Небензя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала