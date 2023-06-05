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Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России - РИА Новости, 05.06.2023
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12:17 05.06.2023 (обновлено: 14:22 05.06.2023)
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России - РИА Новости, 05.06.2023
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России
3-4 июня в Димитровграде Ульяновской области ряд жителей были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". По... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-05T12:17
2023-06-05T14:22
справки
россия
алкоголь
массовое отравление сидром в россии
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20233-4 июня в Димитровграде Ульяновской области ряд жителей были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". По данным на 5 июня зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем, из них восемь с летальным исходом. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. 31 января в одном из населенных пунктов в Сосновском районе Челябинской области трое мужчин после употребления спиртосодержащей продукции кустарного изготовления были госпитализировали с признаками отравления в лечебное учреждение. Первого февраля все трое скончались. По данным СМИ, всего суррогатом отравились пять человек. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя. 20225 сентября в деревне Дмитриевка Александровского района Оренбургской области, по данным следствия, произошло отравление суррогатным алкоголем жителей населенного пункта. В результате инцидента четыре человека скончались, двое были госпитализированы. 19 марта в селе Зеленодольск Кваркенского района Оренбургской области четверо местных жителей распивали спиртосодержащую жидкость, которую купили накануне у местного индивидуального предпринимателя. В результате трое умерли из-за отравления метанолом, четвертая, 32-летняя женщина, была госпитализирована. В начале января в Бурятии девять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем. Как позднее установило следствие, в Прибайкальском районе 55-летний житель станции Таловка хранил у себя дома четыре литра технической жидкости, в составе которой было ядовитое вещество – метиловый спирт (метанол). В конце 2021 – начале 2022 года около полутора литров жидкости он перелил соседу, а остатки отвез в село Тапхар Иволгинского района, где передал знакомому.Позже сосед, работая на лесной деляне, употребил вместе с другими рабочими эту жидкость. Они сочли, что это обычный алкоголь. В результате острого отравления ядовитыми веществами скончались четыре человека из их компании.Житель села Тапхар также с приятелями употребил жидкость. Вследствие действия метанола скончались пятеро человек.Мужчина, который раздарил отраву, был признан виновным в совершении преступлений по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В мае 2023 года приговором суда ему было назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении. В начале января в Тюмени в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской, сбывали метиловый спирт с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления жидкости погибли десять человек. В сентябре 2022 года Ленинский суд Тюмени приговорил местного жителя к 4,5 года колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом. Суд установил, что с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года обвиняемый являлся генеральным директором ООО "РОСТ". По данным облпрокуратуры, вместе со знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, мужчина купил не менее ста коробок суррогата с метанолом и поставлял поддельный алкоголь соучастникам для продажи в магазины Тюмени. 2 января в одной из квартир в Балашихе Московской области было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Кроме того, из этой же квартиры без сознания госпитализировали знакомого погибшего. Из квартиры была изъята канистра со спиртосодержащей продукцией. Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленном веществом. Было установлено, что все покупали алкоголь в одном месте. По данным подмосковного главка СК, были задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек. В конце декабря 2021 года – начале января 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в магазине приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В марте 2023 года хозяин магазина был осужден на шесть лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, алкоголь, массовое отравление сидром в россии
Справки, Россия, Алкоголь, Массовое отравление сидром в России

Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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2023

3-4 июня в Димитровграде Ульяновской области ряд жителей были госпитализированы в городскую больницу с диагнозом "отравление неустановленным веществом". По данным на 5 июня зарегистрировано 14 случаев отравления алкоголем, из них восемь с летальным исходом. Следователи предварительно установили, что потерпевшие употребляли сидр, купленный в магазинах "Территория пива", куда продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. Возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг.
31 января в одном из населенных пунктов в Сосновском районе Челябинской области трое мужчин после употребления спиртосодержащей продукции кустарного изготовления были госпитализировали с признаками отравления в лечебное учреждение. Первого февраля все трое скончались. По данным СМИ, всего суррогатом отравились пять человек. По подозрению в совершении преступления задержали местного жителя.

2022

5 сентября в деревне Дмитриевка Александровского района Оренбургской области, по данным следствия, произошло отравление суррогатным алкоголем жителей населенного пункта. В результате инцидента четыре человека скончались, двое были госпитализированы.
19 марта в селе Зеленодольск Кваркенского района Оренбургской области четверо местных жителей распивали спиртосодержащую жидкость, которую купили накануне у местного индивидуального предпринимателя. В результате трое умерли из-за отравления метанолом, четвертая, 32-летняя женщина, была госпитализирована.
В начале января в Бурятии девять человек скончались от отравления суррогатным алкоголем. Как позднее установило следствие, в Прибайкальском районе 55-летний житель станции Таловка хранил у себя дома четыре литра технической жидкости, в составе которой было ядовитое вещество – метиловый спирт (метанол). В конце 2021 – начале 2022 года около полутора литров жидкости он перелил соседу, а остатки отвез в село Тапхар Иволгинского района, где передал знакомому.
Позже сосед, работая на лесной деляне, употребил вместе с другими рабочими эту жидкость. Они сочли, что это обычный алкоголь. В результате острого отравления ядовитыми веществами скончались четыре человека из их компании.
Житель села Тапхар также с приятелями употребил жидкость. Вследствие действия метанола скончались пятеро человек.
Мужчина, который раздарил отраву, был признан виновным в совершении преступлений по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В мае 2023 года приговором суда ему было назначено 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.
В начале января в Тюмени в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской, сбывали метиловый спирт с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления жидкости погибли десять человек. В сентябре 2022 года Ленинский суд Тюмени приговорил местного жителя к 4,5 года колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом. Суд установил, что с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года обвиняемый являлся генеральным директором ООО "РОСТ". По данным облпрокуратуры, вместе со знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, мужчина купил не менее ста коробок суррогата с метанолом и поставлял поддельный алкоголь соучастникам для продажи в магазины Тюмени.
2 января в одной из квартир в Балашихе Московской области было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Кроме того, из этой же квартиры без сознания госпитализировали знакомого погибшего. Из квартиры была изъята канистра со спиртосодержащей продукцией. Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Оба скончались в результате отравления неустановленном веществом. Было установлено, что все покупали алкоголь в одном месте. По данным подмосковного главка СК, были задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек.
В конце декабря 2021 года – начале января 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе от отравления суррогатным алкоголем умерли 12 человек. По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в магазине приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В марте 2023 года хозяин магазина был осужден на шесть лет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияАлкогольМассовое отравление сидром в России
 
 
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