https://ria.ru/20220113/otravlenie-1767605887.html

В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12

В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12 - РИА Новости, 13.01.2022

В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12

Еще три человека скончались в Ханты-Мансийском автономном округе после употребления суррогатного алкоголя, общее число жертв достигло 12, сообщает региональное... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T09:59

2022-01-13T09:59

2022-01-13T09:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Еще три человека скончались в Ханты-Мансийском автономном округе после употребления суррогатного алкоголя, общее число жертв достигло 12, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины, еще один человек умер в больнице. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела сын владельца торговой точки, который закупил алкоголь, арестован, продавец сельского магазина заключена под домашний арест."По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в магазине поселка приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости в декабре 2021 года двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Как подчеркнули в СУСК, задержан владелец магазина, в котором продавалась указанная алкогольная продукция, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html

https://ria.ru/20211126/surrogat-1760825571.html

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия