Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220113/otravlenie-1767605887.html
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12 - РИА Новости, 13.01.2022
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12
Еще три человека скончались в Ханты-Мансийском автономном округе после употребления суррогатного алкоголя, общее число жертв достигло 12, сообщает региональное... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:59
2022-01-13T09:59
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ханты-мансийский автономный округ
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Еще три человека скончались в Ханты-Мансийском автономном округе после употребления суррогатного алкоголя, общее число жертв достигло 12, сообщает региональное управление СК РФ.Ранее в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины, еще один человек умер в больнице. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела сын владельца торговой точки, который закупил алкоголь, арестован, продавец сельского магазина заключена под домашний арест."По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в магазине поселка приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости в декабре 2021 года двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Как подчеркнули в СУСК, задержан владелец магазина, в котором продавалась указанная алкогольная продукция, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html
https://ria.ru/20211126/surrogat-1760825571.html
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_37:0:2294:1693_1920x0_80_0_0_e3f96fc8e858e28a6fd13ec43600eee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ханты-мансийский автономный округ, россия
09:59 13.01.2022
 
В Югре число погибших от отравления алкоголем достигло 12

В Югре число погибших от отравления суррогатным алкоголем возросло до 12

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 янв – РИА Новости. Еще три человека скончались в Ханты-Мансийском автономном округе после употребления суррогатного алкоголя, общее число жертв достигло 12, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в поселке Кондинское после употребления нелицензионной спиртосодержащей жидкости скончались шестеро мужчин и две женщины, еще один человек умер в больнице. Возбуждено дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. В рамках уголовного дела сын владельца торговой точки, который закупил алкоголь, арестован, продавец сельского магазина заключена под домашний арест.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.01.2022
8 января, 17:58
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления алкоголем
"По версии следствия, в конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в магазине поселка приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости в декабре 2021 года двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу.
По данному факту возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Как подчеркнули в СУСК, задержан владелец магазина, в котором продавалась указанная алкогольная продукция, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Коробки с суррогатным алкоголем, которым отравились люди в Оренбургской области. Кадр видео
26 ноября 2021, 09:36
СК предъявил обвинения по делу об отравлении метанолом в Оренбуржье
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"