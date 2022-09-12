https://ria.ru/20220912/srok-1816281470.html

Поставщик водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек от метанола

Поставщик водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек от метанола - РИА Новости, 12.09.2022

Поставщик водки в Тюмени получил срок за смерть десяти человек от метанола

Ленинский суд Тюмени приговорил местного жителя к 4,5 года колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом, от которого погибли десять... РИА Новости, 12.09.2022

2022-09-12T17:04

2022-09-12T17:04

2022-09-12T17:04

происшествия

тюмень

следственный комитет россии (ск рф)

тюменская область

екатеринбург

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ТЮМЕНЬ, 12 сен – РИА Новости. Ленинский суд Тюмени приговорил местного жителя к 4,5 года колонии общего режима по делу о сбыте алкоголя с метиловым спиртом, от которого погибли десять человек, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.Суд установил, что с 31 августа 2021 года по 2 января 2022 года обвиняемый являлся генеральным директором ООО "РОСТ". По данным облпрокуратуры, вместе со знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, мужчина купил не менее ста коробок суррогата с метанолом и поставлял поддельный алкоголь соучастникам для продажи в магазины Тюмени. Из-за употребления этого алкоголя в январе 2022 года погибли десять человек. В СУ СК по Тюменской области уточнили, что контрафакт завозился в регион из Екатеринбурга."Суд признал 36-летнего Адилхана Каримова виновным в хранении в целях сбыта и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой по предварительному сговору, повлекли по неосторожности смерть более двух лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ) и в приобретении, хранении в целях сбыта и продаже немаркированной алкогольной продукции, совершенных группой по предварительному сговору в крупном размере (п. "а" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Каримову назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - информирует пресс-служба суда.Отмечается, что подсудимый признал вину и на стадии предварительного расследования добровольно, при участии защитника-адвоката, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.Помимо тюремного срока суд назначил Каримову штраф в 932 тысячи рублей, который он обязан выплатить в доход государства, и удовлетворил гражданский иск в пользу потерпевшего в 200 тысяч рублей.В январе региональное управление СК РФ информировало об арестах 14 человек в ходе расследования отравления людей метанолом в Тюмени. Каримов — четвертый, кому вынесли приговор. В середине мая владелец продуктового магазина "24 часа" по Рижской улице Ниджат Новрузов, торговавший фальшивой водкой, от которой погибли пять человек, получил 5,5 лет колонии общего режима. В конце июня на 4,5 года в тюрьму отправился Махяддин Гусейнов после гибели трех человек от употребления купленной у него водки. В начале июля суд приговорил к 5 годам колонии общего режима и выплате более 1,5 миллиона рублей в пользу потерпевших Абдурахмана Абдурахманова - от купленного у него суррогата погибли три человека.В начале августа облпрокуратура сообщила о передаче в суд шести дел основных обвиняемых в организации и распространении поддельного алкоголя, которым в Тюмени и Тюменской области с декабря 2021 года по февраль 2022 года смертельно отравились 20 человек.

https://ria.ru/20220827/zaderzhanie-1812497220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, екатеринбург