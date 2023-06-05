https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876176006.html

В Ульяновской и Самарской областях 11 человек смертельно отравились сидром

В Ульяновской и Самарской областях 11 человек смертельно отравились сидром - РИА Новости, 05.06.2023

В Ульяновской и Самарской областях 11 человек смертельно отравились сидром

Девять человек умерли, отравившись сидром, в Димитровграде Ульяновской области, еще двое — в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили местные власти. РИА Новости, 05.06.2023

2023-06-05T10:52

2023-06-05T10:52

2023-06-05T17:52

димитровград

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Девять человек умерли, отравившись сидром, в Димитровграде Ульяновской области, еще двое — в Новокуйбышевске Самарской области, сообщили местные власти."Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых восемь закончились летальным исходом", — заявили в управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области. Позднее в местном управлении СК РИА Новости уточнили, что в регионе скончались девять человек.Еще две женщины умерли в Новокуйбышевске Самарской области, они накануне пили купленный в магазине сидр, сообщили агентству в пресс-службе управления СК по региону.По информации ульяновского Роспотребнадзора, отравившиеся употребляли напиток "Мистер Сидр", изготовленный в Самарской области. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. По этой статье может грозить до десяти лет заключения.Следователи задержали индивидуального предпринимателя из Самарской области. Глава Димитровграда Андрей Большаков сообщил, что семьям погибших горожан власти окажут поддержку в индивидуальном порядке совместно с Минсоцзащиты области.В городской администрации уточнили, что симптомы отравления у некоторых пострадавших наступили только через сутки после употребления сидра, поэтому власти призвали всех выпивавших этот напиток обратиться к медикам.Также городская администрация призвала местных жителей не покупать алкогольные напитки, а уже купленные не употреблять.В Димитровграде прекратили продажу напитка "Мистер Сидр", при этом изъяли 193 кега объемом по 30 литров каждый. Сотрудники полиции установили, что во время последних закупок, проводимых 31 мая и 1 июня, на алкоголь передали только товарно-транспортные накладные без документов, подтверждающих качество.Правительство Самарской области также предупредило об опасности сидра. Жителей призвали не приобретать и не употреблять напиток "Мистер Сидр", а при обнаружении его в продаже — незамедлительно сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону: 8 (846) 278-22-22.

https://ria.ru/20230206/sud-1850093532.html

https://ria.ru/20230526/alkogol-1874308355.html

димитровград

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа следственных органов по делу о массовом отравлении в Ульяновской области В Ульяновской области по факту отравления жителей города Димитровграда возбуждено уголовное дело. Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). По данным следствия, с 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей города Димитровграда были госпитализированы в больницу с диагнозом отравление неустановленным веществом. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались. Следователями СКР проводится комплекс следственных действий, в ходе которых предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток "Сидр", купленный в магазинах города "Территория пива". Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся следственные действия. 2023-06-05T10:52 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

димитровград, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, массовое отравление сидром в россии