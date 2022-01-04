https://ria.ru/20220104/sud-1766543865.html

В Подмосковье арестовали обвиняемого в отравлении алкоголем троих человек

В Подмосковье арестовали обвиняемого в отравлении алкоголем троих человек - РИА Новости, 04.01.2022

В Подмосковье арестовали обвиняемого в отравлении алкоголем троих человек

Один из обвиняемых в отравлении насмерть алкоголем троих человек в Подмосковье заключен под стражу, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:21

2022-01-04T13:21

2022-01-04T13:48

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

следственный комитет россии (ск рф)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Один из обвиняемых в отравлении насмерть алкоголем троих человек в Подмосковье заключен под стражу, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По предварительным данным, 2 января в одной из квартир в Балашихе было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Кроме того, из этой же квартиры без сознания госпитализировали знакомого погибшего. Также из жилища изъята канистра со спиртосодержащей продукцией. Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе были госпитализированы еще двое: мужчина и женщина. Предварительно установлено, что все покупали алкоголь в одном месте.По данным подмосковного главка СК, были задержаны двое мужчин, подозреваемых в производстве и сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек."С учетом позиции прокурора суд избрал в отношении 45-летнего обвиняемого в сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей смерть трех человек, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 марта 2022 года", - говорится в с сообщении.Добавляется, что на этот же срок суд заключил под стражу еще одного фигуранта данного дела.

https://ria.ru/20220103/otravlenie-1766449522.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение)