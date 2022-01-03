https://ria.ru/20220103/otravlenie-1766449522.html

В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем

В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем - РИА Новости, 03.01.2022

В Подмосковье три человека насмерть отравились алкоголем

В Подмосковье три человека, предположительно, насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело сообщила РИА Новости старший помощник руководителя... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T00:09

2022-01-03T00:09

2022-01-03T07:55

происшествия

московская область (подмосковье)

балашиха

москва

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В Подмосковье три человека, предположительно, насмерть отравились алкоголем, возбуждено уголовное дело сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.Возбуждено уголовное дело по части три статьи 238 Уголовного кодекса.По предварительным данным, 2 января в одной из квартир в Балашихе обнаружили тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. Кроме того, из этой же квартиры без сознания госпитализировали знакомого погибшего. Также оттуда изъяли канистру со спиртосодержащей жидкостью.Помимо этого, из другой квартиры в Балашихе госпитализировали еще двоих: мужчину и женщину."Оба скончались в результате отравления неустановленном веществом. В результате осмотра их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией", — добавила Врадий.По ее словам, предварительно установлено, что все покупали алкоголь в одном месте."Назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей. Проводятся допросы и осмотры. Устанавливается место приобретения и поставщик алкогольной продукции", — заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220102/pozhar-1766446199.html

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происшествия, московская область (подмосковье), балашиха, москва, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия