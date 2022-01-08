https://ria.ru/20220108/otravlenie-1766981073.html
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления алкоголем
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления алкоголем - РИА Новости, 08.01.2022
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления алкоголем
Девять человек скончались в Тюменской области от отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках, возбуждено уголовное дело, сообщается на... РИА Новости, 08.01.2022
2022-01-08T17:58
2022-01-08T17:58
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Девять человек скончались в Тюменской области от отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, в период с 3 января в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени, сбывали метиловый спирт с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления жидкости погибли девять человек."Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.Добавляется, что были задержаны четыре человека - 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Кроме того, следователи осмотрели места происшествия, провели обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших.Следователями СК допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы."Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления, кроме того, следственное подразделение призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири", - добавляется в сообщении.
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происшествия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), тюмень, россия
17:58 08.01.2022 (обновлено: 18:06 08.01.2022)
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления алкоголем
В Тюменской области девять человек погибли из-за отравления спиртосодержащей жидкостью
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости.
Девять человек скончались в Тюменской области
от отравления спиртосодержащей жидкостью, купленной в торговых точках, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ
.
По данным ведомства, в период с 3 января в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в Тюмени
, сбывали метиловый спирт с водочной этикеткой "Родники Сибири". В результате употребления жидкости погибли девять человек.
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что были задержаны четыре человека - 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения. Кроме того, следователи осмотрели места происшествия, провели обыски по месту жительства подозреваемых и потерпевших.
Следователями СК допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.
"Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления, кроме того, следственное подразделение призывает граждан воздержаться от употребления суррогатного алкоголя с водочной этикеткой "Родники Сибири", - добавляется в сообщении.